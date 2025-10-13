8 portioner

Du behöver

Pajbotten

  • 100 g mjukt smör
  • 60 g florsocker
  • 1 tsk vaniljsocker
  • 1 nypa salt
  • 1 ägg
  • 30 g mandelmjöl
  • 175 g vetemjöl

Krusbärskompott

  • 300 g krusbär
  • 100 g socker
  • ½ vaniljstång
  • ¼ dl vatten
  • 2 msk citronsaft

Biskvitäcke

  • 100 g mandelmassa
  • 100 g socker
  • 50 g äggvita, ca 1 1/2 äggvita
  • 30 g hasselnötter, spån eller hackade

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Pajbotten: Rör smör, florsocker, vaniljsocker och salt i en skål. Tillsätt ägg, mandelmjöl och vetemjöl. Knåda degen försiktigt. Packa in degen i plastfilm och låt den vila i kylskåp i 1 timme. Kavla ut degen på ett mjölat bord och klä en avlång pajform, 25 x 11 cm, med den. Ställ pajbotten i frysen i 30 minuter.
  2. Kompott: Skölj och rensa krusbären. Koka upp dem i en kastrull tillsammans med socker, vaniljfrön, vatten och citronsaft. Sänk värmen och låt kompotten sjuda i 5–7 minuter tills krusbären är mjuka. Smaka av – den ska vara frisk, söt och syrlig. Häll kompotten i en låg behållare och låt svalna helt.
  3. Biskvitäcke: Vispa grovriven mandelmassa, socker och äggvita i en skål till en jämn massa – den ska inte bli luftig.
  4. Bred ut krusbärskompotten i pajbotten. Klicka ut biskvitäcket på kompotten och bred försiktigt ut det med en sked. Strö över hasselnötsspån/hackade hasselnötter. Grädda pajen i ca 30 minuter tills den är gyllene och genomgräddad.
  5. Låt pajen svalna på ett bakgaller och servera den ljummen eller kall, pudrad med lite florsocker.
Paj Recept