8 portioner
Du behöver
Pajbotten
- 100 g mjukt smör
- 60 g florsocker
- 1 tsk vaniljsocker
- 1 nypa salt
- 1 ägg
- 30 g mandelmjöl
- 175 g vetemjöl
Krusbärskompott
- 300 g krusbär
- 100 g socker
- ½ vaniljstång
- ¼ dl vatten
- 2 msk citronsaft
Biskvitäcke
- 100 g mandelmassa
- 100 g socker
- 50 g äggvita, ca 1 1/2 äggvita
- 30 g hasselnötter, spån eller hackade
Ugn: 180°
Gör så här
- Pajbotten: Rör smör, florsocker, vaniljsocker och salt i en skål. Tillsätt ägg, mandelmjöl och vetemjöl. Knåda degen försiktigt. Packa in degen i plastfilm och låt den vila i kylskåp i 1 timme. Kavla ut degen på ett mjölat bord och klä en avlång pajform, 25 x 11 cm, med den. Ställ pajbotten i frysen i 30 minuter.
- Kompott: Skölj och rensa krusbären. Koka upp dem i en kastrull tillsammans med socker, vaniljfrön, vatten och citronsaft. Sänk värmen och låt kompotten sjuda i 5–7 minuter tills krusbären är mjuka. Smaka av – den ska vara frisk, söt och syrlig. Häll kompotten i en låg behållare och låt svalna helt.
- Biskvitäcke: Vispa grovriven mandelmassa, socker och äggvita i en skål till en jämn massa – den ska inte bli luftig.
- Bred ut krusbärskompotten i pajbotten. Klicka ut biskvitäcket på kompotten och bred försiktigt ut det med en sked. Strö över hasselnötsspån/hackade hasselnötter. Grädda pajen i ca 30 minuter tills den är gyllene och genomgräddad.
- Låt pajen svalna på ett bakgaller och servera den ljummen eller kall, pudrad med lite florsocker.