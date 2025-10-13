8 portioner
Du behöver
Pajskal
- 75 g mjukt smör
- 50 g florsocker
- 1 tsk vaniljsocker
- 1 krm salt
- 1 litet ägg
- 25 g mandelmjöl
- 125 g vetemjöl
Chokladganache
- 200 g mjölkchoklad
- 1 dl vispgrädde
- 1 msk Baileys
Kaffe-mascarpone
- 200 g mascarpone
- 3 msk starkt kaffe (avsvalnat)
- 2 msk vispgrädde
- 60 g florsocker
Garnering
- 1 tsk kakaopulver
Ugn: 175°
Byt dryck!
Om du inte vill ha Baileys i ganachen kan du använda 1 msk starkt kaffe istället.
Gör så här
- Pajskal: Rör smör, florsocker, vaniljsocker och salt. Tillsätt ägget och rör ihop. Blanda i mandelmjöl och vetemjöl och arbeta försiktigt ihop till en deg. Plasta in degen och låt den vila i kylen i 1 timme.
- Kavla ut degen tunt på mjölat bord och klä en pajform, 20 cm i diameter. Ställ formen i frysen i 30 minuter. Grädda pajskalet i 20–25 minuter tills det är genomgräddat och lätt gyllene. Låt svalna helt på galler.
- Chokladganache: Hacka chokladen fint och lägg den i en skål. Värm grädde och Baileys i en kastrull tills det just når kokpunkten. Häll den varma blandningen över chokladen och rör med en slickepott tills chokladen smälter och ganachen blir blank. Häll ganachen i det bakade pajskalet och ställ i kylen i minst 4 timmar, helst över natten.
- Kaffe-mascarpone: Vispa mascarpone, kaffe, grädde och florsocker tjockt med en elvisp.
- Lägg pajen på ett serveringsfat. Fyll en spritspåse med krämen och dekorera pajens topp. Sikta över ett tunt lager kakaopulver precis före servering.