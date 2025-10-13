8 portioner

Du behöver

Pajskal

  • 75 g mjukt smör
  • 50 g florsocker
  • 1 tsk vaniljsocker
  • 1 krm salt
  • 1 litet ägg
  • 25 g mandelmjöl
  • 125 g vetemjöl

Chokladganache

  • 200 g mjölkchoklad
  • 1 dl vispgrädde
  • 1 msk Baileys

Kaffe-mascarpone

  • 200 g mascarpone
  • 3 msk starkt kaffe (avsvalnat)
  • 2 msk vispgrädde
  • 60 g florsocker

Garnering

  • 1 tsk kakaopulver

Ugn: 175°

Byt dryck!

Om du inte vill ha Baileys i ganachen kan du använda 1 msk starkt kaffe istället.

Gör så här

  1. Pajskal: Rör smör, florsocker, vaniljsocker och salt. Tillsätt ägget och rör ihop. Blanda i mandelmjöl och vetemjöl och arbeta försiktigt ihop till en deg. Plasta in degen och låt den vila i kylen i 1 timme.
  2. Kavla ut degen tunt på mjölat bord och klä en pajform, 20 cm i diameter. Ställ formen i frysen i 30 minuter. Grädda pajskalet i 20–25 minuter tills det är genomgräddat och lätt gyllene. Låt svalna helt på galler.
  3. Chokladganache: Hacka chokladen fint och lägg den i en skål. Värm grädde och Baileys i en kastrull tills det just når kokpunkten. Häll den varma blandningen över chokladen och rör med en slickepott tills chokladen smälter och ganachen blir blank. Häll ganachen i det bakade pajskalet och ställ i kylen i minst 4 timmar, helst över natten.
  4. Kaffe-mascarpone: Vispa mascarpone, kaffe, grädde och florsocker tjockt med en elvisp.
  5. Lägg pajen på ett serveringsfat. Fyll en spritspåse med krämen och dekorera pajens topp. Sikta över ett tunt lager kakaopulver precis före servering.
