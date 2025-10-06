4 portioner
Du behöver
- 250 g edamamebönor
- 2 msk olja
- 1 vitlöksklyfta, finhackad
- 100 g riven morot
- 100 g hackad stjälkselleri
- 100 g strimlad spetskål eller vitkål
- 50 g böngroddar
- 4 msk fisksås
- 1 msk koncentrerad grönsaksfond
- 2 msk soja
- 2 msk socker
- 1 tsk finhackad färsk chili eller sambal oelek
- 20 ark vårrulledeg (köps frysta)
- 1 äggvita, lättvispad
- Olja till fritering
Tillbehör
- Söt chilisås
- Sojasås
- Färsk koriander
- Limeklyftor
Gör så här
- Häll kokande vatten över edamamebönorna så att de tinar. Sila av vattnet. Hacka bönorna fint.
- Värm oljan i en djup stekpanna och stek vitlök, morot, stjälkselleri och spetskål i ca 5 minuter under omrörning.
- Tillsätt de hackade edamamebönorna, böngroddar, fisksås, fond, soja, socker och chili. Stek blandningen i ca 3 minuter. Häll upp den i en sil och låt överflödig vätska rinna av.
- Lägg ett degark med spetsen mot dig. Lägg 1 stor msk fyllning i mitten av arket. Pensla kanterna med äggvita och vik in sidokanterna över fyllningen. Pensla igen och rulla ihop arket till en liten rulle.
- Fritera rullarna i olja tills de är spröda och gyllene. Servera med föreslagna tillbehör.