4 portioner

Du behöver

  • 250 g edamamebönor
  • 2 msk olja
  • 1 vitlöksklyfta, finhackad
  • 100 g riven morot
  • 100 g hackad stjälkselleri
  • 100 g strimlad spetskål eller vitkål
  • 50 g böngroddar
  • 4 msk fisksås
  • 1 msk koncentrerad grönsaksfond
  • 2 msk soja
  • 2 msk socker
  • 1 tsk finhackad färsk chili eller sambal oelek
  • 20 ark vårrulledeg (köps frysta)
  • 1 äggvita, lättvispad
  • Olja till fritering

Tillbehör

  • Söt chilisås
  • Sojasås
  • Färsk koriander
  • Limeklyftor

Gör så här

  1. Häll kokande vatten över edamamebönorna så att de tinar. Sila av vattnet. Hacka bönorna fint.
  2. Värm oljan i en djup stekpanna och stek vitlök, morot, stjälkselleri och spetskål i ca 5 minuter under omrörning.
  3. Tillsätt de hackade edamamebönorna, böngroddar, fisksås, fond, soja, socker och chili. Stek blandningen i ca 3 minuter. Häll upp den i en sil och låt överflödig vätska rinna av.
  4. Lägg ett degark med spetsen mot dig. Lägg 1 stor msk fyllning i mitten av arket. Pensla kanterna med äggvita och vik in sidokanterna över fyllningen. Pensla igen och rulla ihop arket till en liten rulle.
  5. Fritera rullarna i olja tills de är spröda och gyllene. Servera med föreslagna tillbehör.
Recept Thailändsk/vietnamesisk