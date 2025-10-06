4 portioner
Du behöver
- 250 g äggnudlar
- 2 lökar
- 1 msk olja
- 400 g fläskfärs
- 2 finhackade vitlöksklyftor
- 1 tsk sambal oelek
- 1 msk grön currypasta
- 2 msk fisksås
- 2 msk soja
- 1 dl hönsbuljong
- 2 msk socker
- 2 msk lime- eller citronsaft
- 2 salladshuvuden
Servering
- Cashewnötter
- Hackad röd chili eller paprika
- Koriander
Gör så här
- Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen. Låt rinna av i en sil.
- Hacka löken. Värm upp oljan i en wok eller djup stekpanna. Fräs kött, lök och vitlök tills det fått färg.
- Tillsätt övriga ingredienser och låt sjuda ca 10 minuter under lock.
- Fördela nudlarna på sköljda, avrunna salladsblad. Toppa med köttblandningen.
- Dekorera med cashewnötter, chili och koriander.