4 portioner

Du behöver

  • 250 g äggnudlar
  • 2 lökar
  • 1 msk olja
  • 400 g fläskfärs
  • 2 finhackade vitlöksklyftor
  • 1 tsk sambal oelek
  • 1 msk grön currypasta
  • 2 msk fisksås
  • 2 msk soja
  • 1 dl hönsbuljong
  • 2 msk socker
  • 2 msk lime- eller citronsaft
  • 2 salladshuvuden

Servering

  • Cashewnötter
  • Hackad röd chili eller paprika
  • Koriander

Gör så här

  1. Koka nudlarna enligt anvisningen på förpackningen. Låt rinna av i en sil.
  2. Hacka löken. Värm upp oljan i en wok eller djup stekpanna. Fräs kött, lök och vitlök tills det fått färg.
  3. Tillsätt övriga ingredienser och låt sjuda ca 10 minuter under lock.
  4. Fördela nudlarna på sköljda, avrunna salladsblad. Toppa med köttblandningen.
  5. Dekorera med cashewnötter, chili och koriander.
Kött Recept Thailändsk/vietnamesisk