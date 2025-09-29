Fler recept av Jonas Cramby

4 portioner

Du behöver

  • 1 kylskåpskall gurka
  • 2 msk chili crisp
  • 1 tsk svart vinäger, t ex chinkiang
  • 1 tsk strösocker
  • 1 tsk ljus soja
  • 1 vitlöksklyfta, finriven

Gör så här

  1. Blanda chili crisp, vinäger, socker, soja och vitlök i en skål.
  2. Precis före servering tar du ut gurkan ur kylen, smashar den med sidan av kniven och skär den sedan i grova bitar.
  3. Blanda ihop med chili crisp-såsen.
