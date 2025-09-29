Fler recept av Jonas Cramby
4 portioner
Du behöver
- 1 kylskåpskall gurka
- 2 msk chili crisp
- 1 tsk svart vinäger, t ex chinkiang
- 1 tsk strösocker
- 1 tsk ljus soja
- 1 vitlöksklyfta, finriven
Gör så här
- Blanda chili crisp, vinäger, socker, soja och vitlök i en skål.
- Precis före servering tar du ut gurkan ur kylen, smashar den med sidan av kniven och skär den sedan i grova bitar.
- Blanda ihop med chili crisp-såsen.