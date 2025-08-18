6–8 portioner
Du behöver
- 100 g hasselnötter
- 100 g valnötter
- 2 msk vetemjöl
- 2 tsk bakpulver
- 5 äggvitor
- 2 ½ dl strösocker
Kräm
- 150 g nougat
- 2 ½ dl vispgrädde
- 200 g tinade björnbär
Garnering
- 50 g nougat
- 250 g färska björnbär
- Eventuellt ätliga blommor
Ugn: 175°
Gör så här
- Lägg nougaten i frysen. Mixa alla nötter och mjöl till fina smulor. Blanda i bakpulver. Vispa äggvitorna till hårt skum och tillsätt sockret, lite i taget, under vispning. Vänd försiktigt ner nötblandningen.
- Lägg ett bakplåtspapper i botten på en stor springform och smörj kanterna. Fördela smeten i ett jämnt lager i formen. Grädda mitt i ugnen i 30–35 minuter, tills bottnen är fast. Låt bottnen svalna i formen på ett galler.
- Ta ut bottnen ur formen och lägg den upp och ner på ett fat. Ta bort bakpappret.
- Kräm: Vispa grädden. Låt björnbären rinna av i en sil och vispa ner dem i grädden. Riv den kalla nougaten ner i grädden. Bred krämen över kakan.
- Garnering: Garnera med björnbär och eventuellt ätliga blommor. Gör spån av nougaten med en potatisskalare och toppa kakan med dem. Låt kakan stå kallt fram till servering.