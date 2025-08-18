6–8 portioner

Du behöver

  • 100 g hasselnötter
  • 100 g valnötter
  • 2 msk vetemjöl
  • 2 tsk bakpulver
  • 5 äggvitor
  • 2 ½ dl strösocker

Kräm

  • 150 g nougat
  • 2 ½ dl vispgrädde
  • 200 g tinade björnbär

Garnering

  • 50 g nougat
  • 250 g färska björnbär
  • Eventuellt ätliga blommor

Ugn: 175°

Gör så här

  1. Lägg nougaten i frysen. Mixa alla nötter och mjöl till fina smulor. Blanda i bak­pulver. Vispa äggvitorna till hårt skum och tillsätt sockret, lite i taget, under vispning. Vänd försiktigt ner ­nötblandningen.
  2. Lägg ett bakplåtspapper i botten på en stor springform och smörj kanterna. Fördela smeten i ett jämnt lager i formen. Grädda mitt i ugnen i 30–35 minuter, tills bottnen är fast. Låt bottnen svalna i formen på ett galler.
  3. Ta ut bottnen ur formen och lägg den upp och ner på ett fat. Ta bort bakpappret.
  4. Kräm: Vispa grädden. Låt björnbären rinna av i en sil och vispa ner dem i grädden. Riv den kalla nougaten ner i grädden. Bred krämen över kakan.
  5. Garnering: Garnera med björnbär och eventuellt ätliga blommor. Gör spån av nougaten med en potatisskalare och toppa kakan med dem. Låt kakan stå kallt fram till ­servering.
Efterrätter & tårtor Kakor & bullar Recept