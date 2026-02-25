I mitten av oktober häpnade världen över den fräcka kuppen på Louvren, Frankrikes mest prestigefulla museum. Smycken, som bland annat tillhört Napoleon Bonapartes hustru, stals och försvann från det offentliga rummet på bara sju minuter.
Även om de ovärderliga juvelerna inte återfinns skulle de snart kunna komma att synas igen. För bara drygt två veckor före inbrottet tillkännagav Unesco lanseringen av världens första museum för just stulna och försvunna kulturföremål. Museet är virtuellt och samlar 3D-modeller av objekt från drygt 40 länder.
Stulna svenska kulturföremål
I samlingen ingår även sex föremål från Sverige. Peg Magnusson är handläggare på Riksantikvarieämbetet, ansvarig kulturarvsmyndighet, och har koordinerat de svenska museibidragen:
– Försvunna kulturföremål är ju en stöld från oss alla. Det virtuella museet behövs för att sprida kunskap om stölderna och illegal handel, men också för att tillgängliggöra de försvunna kulturföremålen för allmänheten.
För det är inte bara i Paris som stölder av hög kaliber inträffar. Problemet med den illegala handeln är globalt och genom åren har stölder inträffat även på flera stora svenska kulturinstitutioner, som Kungliga biblioteket, Nationalmuseum och Livrustkammaren, där man i vissa fall också vet att det kan handla om insiderbrott.
LÄS ÄVEN: Inger såg tavlan och blev besatt – nu vet hon hur det gick för 1700-tals-prästen Hjortbergs familj
– Kyrkorna har också drabbats hårt. Under de senaste åren har även konst, skulpturer och fontäner försvunnit från det offentliga rummet, säger Peg Magnusson och fortsätter:
– Det kan också handla om otillåtna utgrävningar av arkeologiska platser som plundringen i fornlämningsområdet Anundshög tidigare i år.
Av de 367 svenska stulna och försvunna kulturföremål som finns registrerade i Interpols databas går nu sex utvalda objekt att se på det nya museet. Bland annat två dekorerade colt-revolvrar som var en gåva från Abraham Lincoln till Kung Karl XV och som stals från Livrustkammaren på 1960-talet, liksom Anders Zorns tavla ”Hins Anders” från 1904, som stals från Thielska galleriet 2000.
LÄS ÄVEN: Silverkonstnären Karin Ferner, 76, smider vidare: ”För mig har Dalarna blivit ett formspråk”
Syfte – att bli tomt
Alla föremål är viktiga på sitt sätt, menar Peg Magnusson, och att det är bra att även äldre stölder kan ses av allmänheten, så att de inte glöms bort.
– När fler känner till att ett föremål är försvunnet ökar medvetenheten om problemet med den illegala handeln och risken minskar för att det handlas illegalt.
Förhoppningen är på sikt att alla utställda föremål hittas och återförs till sina ursprungsländer.
– Museet är på så sätt unikt, då det yttersta syftet är att det faktiskt en dag ska bli helt tomt.
Se de stulna svenska föremålen
- Två colt-revolvrar, en gåva från Abraham Lincoln till Kung Karl XV. Stals från Livrustkammaren på 1960-talet.
- Havorringen, en unik halsring i guld från 100-talet e.Kr, stals från Gotlands fornsal 1986.
- Anders Zorns tavla ”Hins Anders” från 1904, stals från Thielska galleriet 2000.
- En del av Heliga Birgittas arm i ett relikskrin i guld, en gåva från påve Pius IX till drottning Josefina av Sverige. Stals från kyrkan Sankta Eugenia, Stockholm 2014.
Föremålen har valts ut av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska Unescorådet, polisens nationella operativa avdelning (NOA) och Myndighetsnätverket mot illegal handel.
Besök det virtuella museet på: Museum.unesco.org