Nu kan du besöka ett nytt museum och titta på stulen konst. På det virtuella museet som lanserats av Unesco finns 3D-modeller av försvunna kulturföremål, såsom Havorringen i guld, som stals på Gotland på 1980-talet.

I mitten av oktober häpnade världen över den fräcka kuppen på Louvren, Frankrikes mest prestigefulla museum. Smycken, som bland annat tillhört Napoleon Bonapartes hustru, stals och försvann från det offentliga rummet på bara sju minuter.

Även om de ovärderliga juvelerna inte återfinns skulle de snart kunna komma att synas igen. För bara drygt två veckor före inbrottet tillkännagav Unesco lanseringen av världens första museum för just stulna och försvunna kulturföremål. Museet ­är virtuellt och samlar 3D-­modeller av objekt från drygt 40 länder.

”Hins Anders”. Anders Zorns tavla från 1904 som stals från Thielska galleriet 2000. Foto: Tord Lund

Stulna svenska kulturföremål

I samlingen ingår även sex föremål från Sverige. Peg Magnusson är handläggare på Riksantikvarieämbetet, ansvarig kulturarvsmyndighet, och har koordinerat de svenska museibidragen:

– Försvunna kulturföremål är ju en stöld från oss alla. Det virtuella museet behövs för att sprida kunskap om stölderna och illegal handel, men också för att tillgängliggöra de försvunna kultur­föremålen för allmänheten.

Peg Magnusson. Foto: Daniel Nordlund

För det är inte bara i Paris som stölder av hög kaliber inträffar. Problemet med den illegala handeln är globalt och genom åren har stölder inträffat även på flera stora svenska kulturinstitutioner, som Kungliga biblioteket, ­Nationalmuseum och Livrustkammaren, där man i vissa fall också vet att det kan handla om insiderbrott.

– Kyrkorna har också drabbats hårt. Under de senaste åren har även konst, skulpturer och fontäner försvunnit från det offentliga rummet, säger Peg Magnusson och fortsätter:

– Det kan också handla om otillåtna utgrävningar av arkeologiska platser som plundringen i fornlämningsområdet Anundshög tidigare i år.

Två dekorerade colt-revolvrar, en gåva från Abraham Lincoln till Kung Karl XV, som stals från Livrustkammaren på 1960-talet. Foto: Livrustkammaren

Av de 367 svenska stulna och försvunna kulturföremål som finns registrerade i Interpols databas går nu sex utvalda objekt att se på det nya museet. Bland annat två dekorerade colt-revolvrar som var en gåva från Abraham Lincoln till Kung Karl XV och som stals från Livrustkammaren på 1960-talet, liksom Anders Zorns tavla ”Hins Anders” från 1904, som stals från Thielska galleriet 2000.

Syfte – att bli tomt

Alla föremål är viktiga på sitt sätt, menar Peg Magnusson, och att det är bra att även äldre stölder kan ses av allmänheten, så att de inte glöms bort.

– När fler känner till att ett föremål är försvunnet ökar medvetenheten om problemet med den illegala handeln och risken minskar för att det handlas illegalt.

Havorringen, en unik halsring i guld från 100-talet e.Kr, som stals från Gotlands fornsal 1986. Foto: Gotlands Museum

Förhoppningen är på sikt att alla utställda föremål hittas och återförs till sina ursprungsländer.

– Museet är på så sätt unikt, då det yttersta syftet är att det faktiskt en dag ska bli helt tomt.