Han gav först ut en spänningsroman, men tyckte att det tog för lång tid att få färdigt den. Nu skriver Anders Danell i stället mordgåtor som amatördetektiver ges möjlighet att nysta i – inte sällan på kusliga herrgårdar. ”Museer och herrgårdar har en atmosfär som passar bra för deckarspel.”

Under högstadie- och gymnasie­åren skapade han rollspel med fantasytema. I vuxen ålder påbörjades projektet att författa en spänningsroman. Men vid sidan av det dåvarande jobbet som rektor tog bokskrivandet alldeles för lång tid. Anders Danell skrattar när han konstaterar att han är ganska otålig av sig. Efter att romanen ”Föraktad blir fursten” till slut getts ut, 2022, bytte han därmed skrivnisch. Nu fantiserar han ihop mordgåtor, interaktiva deckarspel, som arrangeras på herrgårdar och museer – och där deltagarna förvandlas till detektiver.

– Det är mycket roligare att på 100 timmar skapa en berättelse, jämfört med att lägga ner 10 000 timmar, säger Anders. Ett spel är som en novell.

Anders Danell Ålder: 54 år.

Bor: Bälinge, utanför Uppsala.

Familj: Hustrun Ann-Sofie, barnen August, Filippa och Josefine.

Gör: Enhetschef på Nordiska Afrikainstitutet, driver mordgåteföretaget Time for Crime.

Intressen: Driver och hittar på alla möjliga kulturentreprenörsprojekt tillsammans med familjen.

Fiktiva favoritdetektiver: Michael Walker i brittiska serien ”Brottet och straffet” – och Harry Hole i

Jo Nesbøs romaner.

Interaktiva deckarspel har blivit populärt

Oftast handlar det om ett mord, men inte alltid. ”Tecken från andra sidan”, en mordgåta specialskriven för uppländska Krusenberg Herrgård, hör till Anders egna favoriter. Ett testamente har försvunnit och advokaten som var tänkt att läsa upp det hittas mördad.

– Det är en av våra klassiker, som jag är väldigt stolt över. Krusenberg är dessutom en otroligt häftig plats att spela på. Det känns som om Agatha Christie själv inrett herrgården.

Anders både skriver, skådespelar och agerar spelledare. Men inte helt på egen hand. Hela familjen är delaktig i mordgåteprojektet. Här är det sonen August som assisterar. Foto: Josefine Danell Karlberg

Interaktiva deckarspel, mordgåtor och andra kusliga mysterier har under senare år blivit alltmer populärt att samlas kring.

Den som inte nöjer sig med att läsa kriminalromaner, utan själv vill lösa fallet, kan beställa hem ett mysterium – eller bege sig till närmsta gods som arrangerar mordgåtor för allmänheten. Anders både skriver, skådespelar och agerar spelledare. Men inte helt på egen hand. Även hans fru och de tre vuxna barnen är delaktiga i mordgåteprojektet.

Innan spelet börjar får deltagarna några råd kring hur man ska tänka som detektiv; en grundkurs i att lösa ett mord. Foto: Josefine Danell Karlberg

– Igår körde jag själv med en liten grupp, bara tio personer. Då gestaltade jag alla vittnena. Det fungerar bra att gå in och ut ur roller. Men oftast är vi två eller fler som agerar spelledare och vittnen.

Anders ler en aning samtidigt som han fortsätter:

– Vi har aldrig umgåtts så mycket i familjen som de senaste två åren.

Så löser du en mordgåta – Anders bästa tips Arbeta som en riktig detektiv: Fokusera på de tre M:en; motiv, medel och möjlighet. Den som har de tre M:en är skyldig. Men var beredd på att alla ljuger. Vanligaste misstagen: Att se vittnesutsagor som sanningar – de är i själva verket högst subjektiva skildringar, som dessutom har levererats av väldigt stressade människor. Att inte undersöka föremål som uppenbarligen kan innehålla fler ledtrådar är också ett vanligt misstag. I ett av våra spel finns en tappad rock på golvet närmast den skjutne. Det dröjer alltid förvånande länge innan någon ber att få undersöka fickorna på rocken.

Förvandlas till detektiv

I nästa andetag förklarar han att som deltagare i familjen Danells mordgåtespel kommer du som du är, för att på plats förvandlas till en detektiv från kanske 1920-talet.

– Det bygger mycket på storytelling – och transformationen till detektiv tar fem till tio minuter. Men ingen behöver ta på sig en hatt, ingen får en lapp där det står att personen ska falla ner död klockan 19.25.

Innan spelet, som i regel pågår en timme, tar sin början ges några råd kring hur man ska tänka som detektiv; en grundkurs i att lösa ett mord. Deltagarna får även vissa begränsningar att utgå från.

– Man ska till exempel inte känna att man måste kolla varenda kakelugn i herrgården.

Miljön är viktigt och bidrar till att komma i rätt stämning. Ofta samarbetar Anders med herrgårdar och museer. Här är han på Fågelbro Säterin på Värmdö. Foto: Josefine Danell Karlberg

Nöjer man sig sedan med att i lugn och ro läsa förhörs­protokoll och gå igenom bevismaterialet går det bra, men den som vill kan även själv ge sig på att konfrontera vittnena.

Besvärliga vittnen

– Vissa vittnen kan vara väldigt besvärliga, säger Anders med ett snett leende. Man får ställa dem mot väggen ordentligt. I ett av våra spel blir dessutom alla detektiver förgiftade. Det gäller att hitta mördaren – plus motgiftet. När vi kör den mordgåtan brukar det bli väldigt hektiskt, folk springer omkring.

Han konstaterar att det är en styrka att de själva alltid är på plats för att vägleda deltagarna.

– Vi kan förvirra men även ge livlinor. Vi har en given ram. Det finns en skyldig och en lösning. Men historien kan ta olika vägar.

När Anders skriver sina mordgåtor utgår han oftast från platsen där spelet ska arrangeras och det finns en historisk kontext, men i övrigt bygger det mesta på fantasi. Han sitter sällan på biblioteket och plöjer gamla mordfall.

– Men kopplas storyn till en utställning på ett museum till exempel, då måste den finnas med som en bärande del. För mig är det inte svårt att skriva mordgåtor, men det kan vara frestande att skapa komplicerade lösningar som i Da Vinci-koden.

Mordgåtorna ska inte kännas för svåra

Återigen med ett skratt lägger Anders till:

– Less is more, får jag ofta höra. En gång ville jag blanda in en kemisk formel men då sa de andra ”det där känner ingen till, så kan vi inte göra”. Det är viktigt att det inte är för tufft i början. Det ska inte kännas för svårt redan tidigt. Och spelet ska aldrig vara linjärt – det ska gå att komma från minst två håll.

Anders Danell, handelsresande i mordgåtor. Foto: Josefine Danell Karlberg

Oftast samarbetar man med herrgårdar och museer i trakterna kring Uppsala och Stockholm, eftersom det är där familjen hör hemma.

– Museer och herrgårdar har en atmosfär som passar bra, konstaterar Anders. Det är otroligt häftigt att spela på till exempel Spårvägsmuseet i Stockholm – en industribyggnad från 1800-talet.

Men även privatpersoner kan beställa en specialskriven mordgåta som spelas i deras hem eller på annan önskad plats, och några veckor efter att vi ses ska ett deckarmysterium lösas på Upplands Väsby bibliotek.

Mordmysterier gratis på biblioteket

– Det är kul med bibliotek. Det är ett bra sätt att nå ut till fler eftersom det på bibliotek är gratis att delta.

För egen del tycker Anders att det roligaste är när de spelat en viss mordgåta flera gånger, och han lärt känna alla karaktärer och vittnen och vet exakt hur de reagerar i olika situationer.

– Egentligen leker jag bara vidare, som när vi höll på med rollspelen i gymnasiet, säger han. Men det är också häftigt att se deltagarna sitta kvar efteråt. De diskuterar, jämför och förklarar för varandra. Spelet dröjer sig kvar när vi packar ihop. Det är den bästa känslan.