Debutanter och gamla författarrävar, svenskt och internationellt. Icakurirens kulturredaktör Anna Wahlgren har djupdykt i höstens bokutgivning och hittat allt från episka romaner och storslagna kärlekssagor till nagelbitande spänning. Välkommen till en spännande bokhöst!

Varför tycker jag så mycket om att läsa? Antagligen av samma anledning som jag älskar att resa. Böckerna ger mig inblick i nya, spännande världar. Jag får tillträde till miljöer som jag aldrig har varit i, och lär känna människor som tänker helt olikt mig själv.

Efter att ha gjort en hel del research i höstens litteraturutbud kan jag bara konstatera att jag kommer att spendera mycket tid i läsfåtöljen, och resa till nya världar, också i höst.

Yvonne Hirdman tar mig till 1960-talets Kungshamra och tillsammans med favoriten Lea Ypi reser jag till Alperna mitt under brinnande andra världskrig. Med amerikanska Elizabeth Strout gör jag som jag brukar – knallar runt i Maine, och svenska Elisabeth Åsbrink tar med mig på en sorgeresa.

Jag har redan beställt en hel hög böcker, och här har jag samlat guldkornen. Jag hoppas att mina tips inspirerar dig att läsa riktigt mycket i höst.

Anna Wahlgrens tre handplockade favoriter ur bokskörden

”Nöj dig aldrig, skrev du. Brev om arbete, samhälle & kärlek 1978-1986” av Agneta Stark & Sven Lindqvist

Nirstedt

– Sven är och var mitt livs stora passion. Och passionen höll i sig, från första till sista dagen. Det är fantastiskt att ha fått vara med om det. Vi reste, skrev, talade, högläste… Vi hade det intellektuella utbytet och passionen, det är inte så många människor som får vara med om det. Men det fick jag. Sven kommer alltid att vara min bästa människa. Och det var ömsesidigt.

Så beskrev Agneta Stark sin relation till maken Sven Lindqvist när jag intervjuade henne i Icakuriren. De inledde en relation 1980 – då var han gift. Här är deras brevväxling under de turbulenta åren. I höst ger Nirstedt dessutom ut Sven Lindqvists uppmärksammade dagböcker ”En älskares dagbok” och ”En gift mans dagbok” på nytt, i en och samma volym.

”Ensamma mamman” av Cecilia Torudd

Galago

Vi som växte upp med Kamratposten kan vår Cecilia Torudd. Hon är min favoritserietecknare, och jag blev så glad när jag såg att Galago ger ut hennes serier om den panka, ensamstående mamman på nytt. Ensamma mamman firar nämligen 40-årsjubileum i år. När en av mina vänner, för många år sedan, fyllde 30 år skrev jag till Cecilia och frågade om jag kunde få köpa en teckning av henne att ge bort i present. Det fick jag inte, däremot tecknade hon en helt ny serie till min vän – utan att ta betalt. ”Jag blir så glad av fans”. Ensamma mammor – en sort för sig.

”Allt har en smak av aska” av Cecilia Uddén

Albert Bonniers förlag

Hon är min favoritröst i radion, som genom åren har rapporterat från åtskilliga krig och stora världshändelser, och skildrat ännu fler människoöden. Radiojournalisten Cecilia Uddén gör det på sitt sätt – målar i bilder och släpper fram egna känslor. Att iaktta omgivningen och att levandegöra den för lyssnarna har blivit hennes signum – en berättarstil som banat vägen för en ny generation utrikeskorrespondenter. Hon förstod tidigt att 7 oktober skulle förändra Mellanöstern mer än 11 septemberattackerna mot USA. Om människorna i det nya Mellanöstern som vi nu ser – där allt, enligt Cecilia Uddén, har en smak av aska – handlar hennes nya bok.

Romaner – boktips

”Våran pojke” av Mikael Yvesand

Bokförlaget Polaris

Mikael Yvesand slog igenom med dunder och brak för några år sedan med debutromanen ”Häng city” som tilldelades Borås Tidnings debutantpris. Hans skildring av tonårspojkar – deras sätt att prata och till synes händelsefattiga tillvaro – liknade inget annat jag hade läst. Nu kommer uppföljaren som, enligt förlaget, precis som föregångaren växlar mellan det komiskt absurda och övergivet sorgliga. En av huvudpersonerna växer upp i ett ”ordnat hem” och går ut skolan utan att göra så mycket väsen av sig. En dag sticker han ner en ung kvinna och en pojke, utan att själv riktigt förstå varför. Samtidigt får hans granne besök av en märklig expert som på ett intensivt sätt tar sig an alla hennes teknikproblem.

”Liken vi begravde” av Lina Wolff

Albert Bonniers förlag

Hon har vunnit Augustpriset och nyöversatt ”Hundra år av ensamhet”. Och så har hon spenderat en stor del av livet utomlands, företrädesvis i Italien och i spansktalande länder, vilket brukar märkas i både språk och handling. Den här romanen utspelar sig dock i Skåne, där författaren Lina Wolff numera bor. Huvudpersonerna i boken är systrarna Jolly och Peggy, som växer upp som fosterbarn i en skånsk by. Peggy är drömmaren som flyr in i böcker och senare till Lund, och Jolly försöker förstå vad som egentligen hände under uppväxten. Jag har porträtterat Lina Wolff här i Icakuriren, och läst allt hon har skrivit, och har höga förhoppningar om den här.

”Döda trakten/Kvinnor i revolt” av Monika Fagerholm

Albert Bonniers förlag

Det är slutet av 1970-talet, och 18-åriga Alice flyttar in hos pappa Max, som är fotograf, och styvmamma Siri. På kvällarna tar hon bussen in till stan och börjar upptäcka livet. Veronica lär henne skriva, Pelle blir hennes pojkvän och Evelyn hennes vän. Det här är första delen i en tredelad romansvit signerad Monika Fagerholm, en av Finlands internationellt mest kända och framgångsrika författare, som har tilldelats såväl Augustpriset som Svenska Akademiens nordiska pris. Hon romandebuterade med ”Underbara kvinnor vid vatten” som både har filmatiserats och översatts till nio olika språk. Dessutom är hon Nordens mest eftertraktade skrivlärare som har förlöst åtskilliga författare när de har kört fast.

Foto: Karl Nordlund

”Stockholmsvitt” av Karin Magnusson

Albert Bonniers förlag

Karin Magnusson gör skönlitterär debut där hon skildrar en medelålders målare som beslutat sig för att göra klart en sista lägenhet. Romanen ”Stockholmsvitt” dyker ner i klassfrågor och ett hårt samhällsklimat. Läs vår intervju om Karins nya bok via länke nedan!

”Berätta allt” av Elizabeth Strout

Övers Helena Hansson

Brombergs

Det är höst i Maine, och stadens advokat Bob har blivit indragen i en mordutredning där han försvarar en ensam och isolerad man som anklagas för att ha dödat sin mor. Samtidigt utvecklar Bob en djup vänskap med hyllade författaren Lucy Barton, som bor i närheten. De pratar om sina liv, förhoppningar och ånger, och om det som kunde ha blivit. Lucy i sin tur blir vän med Olive, som bor i ett äldreboende i stan. De tillbringar eftermiddagarna tillsammans och berättar historier om människor de en gång kände. Genom att återberätta dessa historier blåser de nytt liv i människor som inte längre finns. Elizabeth Strout är en av USA:s mest lästa och älskade författare. År 2008 utkom hon med ”Olive Kitteridge” för vilken hon belönades med Pulitzerpriset. Det var också den första boken om flera återkommande karaktärer i en liten stad i Maine.

”Kungshamra -67” av Yvonne Hirdman

Ordfront förlag

Professor Yvonne Hirdman är en föregångare inom kvinnoforskningen, det var hon som lanserade begreppet genus i Sverige. Hon är också en hyllad författare, som har skrivit åtskilliga böcker, bland annat en Augustprisvinnande bok om sin egen mor. Nu har hon skrivit sin första skönlitterära bok någonsin. Den beskrivs som en rå och ömsint kollektiv-roman från sextiotalets Stockholm.

”Kejsaren av Glädjen” av Ocean Vuong

Övers Niclas Nilsson

Brombergs

En ung man har bestämt sig för att avsluta sitt liv genom att hoppa från en bro över ett vattenfall i New England. En äldre kvinna lyckas stoppa honom. Så kommer det sig att den unge mannen blir assistent till den 82-åriga änkan. De har mer gemensamt än man skulle kunna tro. Ocean Vuong är den amerikansk-vietnamesiske poeten och författaren som slog igenom med ”En stund är vi vackra på jorden”.

”Arendal” av Karl Ove Knausgård

Övers Staffan Söderblom

Norstedts

Det har blivit en årlig tradition att Karl Ove Knausgård släpper en tegelsten till roman. Vi Knausgårdsälskare jublar förstås, men ibland känns det nästan som att han skriver snabbare än jag läser. Nu är han tillbaka i 1970-talet. Boken kretsar runt Syvert som är på väg hem till sin fru och sina två barn när bilen plötsligt går sönder utanför Arendal. Om omöjlig kärlek, och omöjligt liv.

Foto: Anna-Lena Ahlström

”Samla liv” av Malin Haawind

Piratförlaget

Malin Haawinds nya roman utspelar sig på en plats hon älskar – Nordiska museet i Stockholm. Handlingen kretsar runt tre medarbetare – Boel, som är rädd för att dö; Annika, som är rädd för att hennes ätstörda dotter ska dö; och Oskar, som är rädd för att livet aldrig ska börja. Läs vår intervju om Malins nya bok nedan!

”Författarinnan” av Christine Falkenland

Wahlström & Widstrand

Christine Falkenland är tillbaka, det här är hennes första roman på sju år. Den handlar om Yvonne, som har fått författarstipendium och har slagit sig ner i stort hus med en vacker trädgård. Hon har inte skrivit en bok på länge. I huset finns också författarkollegan Rebecka. Yvonne både fascineras och avundas den unga debutanten. Det här är ett riktigt kammarspel – om skrivande, åldrande och att förlora sin attraktionsförmåga. Jag är nyfiken – Christine Falkenland brukar ju kallas en av vår tids mest intressanta lyriker och prosaförfattare.

”Rekviem för en mor” av Elisabeth Åsbrink

Bokförlaget Polaris

Nästan allt författaren Elisabeth Åsbrink skriver bottnar i hennes bakgrund som dotter till en förintelseöverlevare. Att bli rättslös och inte få bestämma vem man är eller vill bli är ett trauma. Nu har hon skrivit om sorgen efter en mor, och om en relation som ofta var rätt konfliktfylld. Sorgedagboken består av korta texter, ibland bara en mening.

Elisabeth Åsbrink jobbade i många år som reporter och redaktör på SVT-program som Aktuellt, Rapport och Uppdrag granskning. År 2009 bokdebuterade hon med ”Smärtpunkten”, som avslöjade kopplingarna mellan Lars Noréns pjäs ”7:3” och Malexandermorden.

Biografier – boktips

”Patronym” av Vanessa Springora

Övers Emma Majberger

Albert Bonniers förlag

Efter den omtalade självbio­grafin ”Samtycket” – som handlar om det förhållande hon som 14-åring inledde med en berömd, fransk författare – är Vanessa Springora tillbaka med ännu en personlig berättelse. Den här gången försöker hon förstå sin far. När hon tömmer sin döde pappas hem hittar hon spår av ett dolt kärleksliv. Men också ett dokument som tyder på att hennes farfar inte är den han har utgett sig för att vara. Om arv, identitet och längtan efter ett ursprung.

”Vem älskar Slas? En biografi över Stig Claesson” av Hans Lahger

Albert Bonniers förlag

Han producerade 84 böcker, läste sagor i radio och tv, illustrerade ett hundratal böcker till andra författare samt gjorde tusentals teckningar, målningar och collage. Men det här är den första biografin över Stig Claesson. Och det är Håkan Lahger – musikjournalist och författare som tidigare har skrivit biografier över både Ulf Lundell och Torsten Flink – som håller i pennan

”Förödmjukelse: Ett återskapat liv” av Lea Ypi

Övers Amanda Svensson

Albert Bonniers förlag

I föregångaren ”Fri” skriver Lea Ypi om sin uppväxt i det slutna Albanien, och hur allt som var gemensamt reades ut efter kommunismens fall. Boken har verkligen stannat i mitt minne, och jag blev glad av att se att hon – numera professor i politisk teori vid London School of Economics – kommer med en uppföljare. Hon fortsätter granskningen av sin släkthistoria som påbörjades i hyllade ”Fri”. Allt börjar med att hon hittar ett fotografi av sin farmor. Den unga kvinnan är på lyxig bröllopsresa i Alperna, mitt under brinnande världskrig 1941. Vad gjorde hon där? Fotografiet blir startskottet på en resa in i arkiven.

”Änglars bröd” av Patti Smith

Övers Peter Samuelsson

Norstedts

Patti Smiths självbiografiska roman ”Just kids” kom ut för femton år sedan och räknas numera som en modern klassiker. Här är fortsättningen. Patti Smith skriver personligt om sitt liv som har formats av konsten, kärleken och förlusterna. Förläggaren säger att det är en av de starkaste uppväxtskildringarna han har läst. Patti Smith skildrar barndomen efter andra världskriget med lungsjuka kamrater och grannar som kämpar för överlevnad. Under tonåren blir musiken och poesin allt mer framträdande, och så småningom hon gifter sig med sitt livs kärlek – Detroit-gitarristen Fred ”Sonic” Smith. De fick ungefär 15 år tillsammans. Han dog 1994, 46 år gammal. ”Det tog tio år att skriva den här boken, en ständig kamp mot skönheten och sorgen i ett liv. Jag hoppas att läsarna kommer att hitta något de behöver”, säger Patti Smith om boken.

”Mitt skydd och min storm” av Arundhati Roy

Övers Peter Samuelsson

Natur & Kultur

Den indiska stjärnförfattaren Arundhati Roy – som var den första indier att tilldelas Bookerpriset (för ”De små tingens gud”) – skriver för första gången självbiografiskt. Hon berättar om uppväxten i Kerala, relationen till sin mor Mary och vägen till att bli författare och samhällsdebattör. Boken växte fram efter moderns död 2022, och skildrar en både komplicerad och kärleksfull mor- och dotterrelation. Roy skriver om hur hon vid arton års ålder valde att lämna sin mor – ”inte för att jag inte älskade henne, utan för att kunna fortsätta älska henne”.

Historia – boktips

”Förintelsen” av Dick Harrison och Katarina Harrison Lindbergh

Historiska media

Om den långa kedjan av händelser som ledde fram till nazisternas dödsmaskiner. Författarduon – som också skriver böcker var för sig – skildrar antisemitismens djupa rötter, nazismens framväxt, skapandet av koncentrationsläger och den systematiska utrotningen av miljontals människor. Vi får både möta centrala aktörer som Hitler, Himmler och Eichmann, men också anonyma offer vars röster sällan hörs.

”Folkhemmet at war” av Mattis Bergwall, Per Wallin och Fredrik Hagelin

Bookmark förlag

En populärvetenskaplig berättelse om hur Sverige har försvarat sig genom tiderna, och vad historien kan lära oss om framtidens försvar. Allt från Gustav II Adolf och Tage Erlander till den svenska nedrustningstiden och dagens NATO-medlemskap granskas. En bok för alla som vill lära sig mer om svensk krigshistoria.

Författare är trion bakom hyllade podcasten ”Krigshistoriepodden” – en historiepodcast som avhandlar både historiska och nutida slagfält samt geopolitiska konflikter.

Novelltips

”Fyra berättelser” av Han Kang

Övers Anders Karlsson och Okkyoung Park

Natur & Kultur

Här presenteras en annan sida av Nobelpristagaren Han Kangs författarskap, nämligen novellformatet. I ”Fyra berättelser” ingår hennes hittills mest kända novell ”Min kvinnas frukt” från 1997, som påminner om ”Vegetarianen”. Båda handlar om unga par i ansträngda äktenskap vars liv ställs på ända när kvinnan plötsligt genomgår en förvandling från människa till växt.

Novellen bjuder dock inte på lika många alternativa tolkningar som romanen – här blir kvinnan verkligen en växt. Hon står i en kruka på balkongen och måste vattnas av sin make, som börjar få allt svårare att förstå vem han delar sitt liv med.

Spänning – boktips

Foto: Rickard Eriksson

”Klanen” av Pascal Engman

Bookmark

Pascal Engman är en av de mest lästa svenska författarna i sin gene­ration. Nu är han aktuell med ”Klanen” som är första delen i en ny trilogi. Gängkriminaliteten står i fokus och Pascal Engman beskriver det som mer en roman än en thriller. Läs vår bokintervju med Pascal via länken här nedanför.

”Arvet”, ”Advokaterna” av Hans-Gunnar Axberger

Natur & Kultur

”Tanken är att detta ska vara en underhållande berättelse från en värld få känner till, men många är beroende av.” Så beskrev juristen och författaren Hans-Gunnar Axberger sitt nya bokprojekt när jag intervjuade honom i våras. Här är bok två och tre i romanserien som skildrar svenskt samhälls- och rättsliv under hundra år. Författaren – fd ämbetsman och professor i konstitutionell rätt – nominerades till Augustpriset för sin bok ”Statsministermordet”, men spänningsromanerna hans skönlitterära debut.

”Den sjunde pojken” av Johanna Bäckström Lerneby

Bokförlaget Polaris

Journalisten Johanna Bäckström Lerneby debuterar skönlitterärt med en kriminalroman. Här är första delen i en serie om Hanna Back, en prisbelönt journalist med starkt samhällsengagemang. Berättelsen kretsar runt en 14-årig tysk pojke som hittas drunknad i Göteborg. Ett drygt år senare försvinner en annan pojke i skogarna utanför Borås. Bara Hanna Back ser ett samband. Det ska bli intressant att se hur Johanna Bäckström Lerneby omsätter det hon kan som journalist – hon har fått Stora journalistpriset två gånger, nominerats till sex Guldspadar och bland annat skrivit fackböckerna ”Familjen” och ”Spelkungen” – till skönlitteratur.

Journalistik – boktips

”Oj, oj Europa! En murvel upptäcker en kontinent med för mycket av allt” av Staffan Heimerson

Lind & Co

Han kastar sig in i krig, konflikter och metoodebatter. Rädd är han i princip bara när han ska gå i trappor och kliva ur badkaret. I höst fyller Sveriges meste utrikeskorrespondent 90 år, men han har fortsatt leva sitt gamla vanliga liv. I nya boken flänger han runt i Europa med bil, besöker intressanta platser och träffar människor.

Ännu en gång är Staffan Heimerson aktuell med en ytterst personlig reportagebok. Den kommer jag självklart att läsa, jag betraktar fortfarande personporträttet med honom här i Icakuriren som ett av mina roligare uppdrag – det var inte en lugn stund under den tre timmar långa intervjun.

Ljudböcker – boktips

”Stugorna” av Johan Theorin

Inläsare Anna Maria Käll

Wahlström & Widstrand

Johan Theorin är en svensk krimfavorit. Framför allt läser jag hans läskiga böcker om Öland när jag själv sover nära alvaret på somrarna. I den nya boken har Johan Theorin förflyttat handlingen till Smålands mörka skogar. Stugbyn vid Råsjön är en gammal camping och på hösten är besökarna få. En storm drar in och isolerar stugbyns gäster – men också rånarna som gömmer sig nere vid sjön. Och ingen hjälp finns att få från yttervärlden.

”Vuxna förbrytelser” av Jenny Nordberg

Inläsare Jenny Nordberg

Natur & Kultur

Jenny Nordberg är journalist och utrikeskorrespondent. Hennes senaste bok var den internationella bästsäljaren ”De förklädda flickorna i Kabul”, som översattes till femton språk. Men nu gör hon sin romandebut. Om en kvinna som stiger ombord på ett tåg till Göteborg. Hon vill ”unna sig” och föreställer sig en hämningslös fransyska. Sjutton timmar senare sitter kvinnan på samma tåg tillbaka, nu som den andra kvinnan.

”En magisk man” av Maria Maunsbach

Inläsare Maria Maunsbach

Natur & Kultur

Hennes senaste bok, ”Lucky Lada och jag”, som utkom 2022, kritikerrosades och har sålt över tjugo tusen exemplar. I nya romanen tecknar Maria Maunsbach ett porträtt av en man och hon ställer sig frågan varför han blev den han blev. Är det alla år på gymmet, eller alla kvinnor som han varit med före henne som gör honom så magisk, undrar hon. Han är flyttgubben som höll på att bli MMA-proffs, och som fullkomligt älskar maten hon lagar åt honom – från sjömansbiff till friterade fläsksvålar. Det är en köttig kärlekshistoria, skriven med Maria Maunsbachs omisskännliga humor.

”Nattlöparen” av Karin Fossum

Översättare Sara Hemmel

Inläsare Kristofer Kamiyasu

Saga Egmont

Mitt i natten står han plötsligt vid sina offers sängar och siktar på dem med sin pistol utan att säga ett ord. Rädslan är stor i den lilla norska staden. Hittills har tre personer överlevt attackerna från inbrottstjuven som går under namnet ”Nattlöparen”. Andra boken i serien om den okonventionella utredaren Eddie Feber. Karin Fossum är en av Norges främsta kriminalförfattare som belönats med bland annat Glasnyckeln och The Martin Beck Award.