Johan Glans gav sig själv en 50-årspresent: löftet att ta det lugnare. Det gick åt skogen. Hans och David Batras jubileumsturné drar fulla hus och så fort ridån gått ner för den kliver han på i ”Svenska revyn”. Dessutom spelar han svensk diplomat under andra världskriget i en kommande film. Äntligen ska antihjälten från Eslöv få något av en hjälteroll.

Jag är absolut ingen arbetsnarkoman, säger den flitigt turnerande Johan Glans.

– Tvärtom, jag är hundra procent slöfock men på något sätt hamnar jag i en massa jobb ändå.

Han har inga vidlyftiga intressen av typen bestiga berg, prova champagne eller segla. Johan Glans behöver inte så stora sensationer.

– Jag gillar att vara ledig, driva runt på stan, ta en fika, titta på film och tv. Jag tillhör dem som fortfarande ­köper dvd:er och har en rätt stor samling. ­Eftersom jag ofta jobbar på kvällarna kan det hända att jag har en liten filmfestival hemma för mig själv när min fru arbetar och barnen är i skolan.

Johan Glans Ålder: 51år.

Familj: Frun Sara och döttrarna Minni, 17, och Cilla, 14 år.

Bor: I lägenhet i Stockholm och i sitt före detta sommarhus i Skåne (numera övertaget av svärföräldrarna, praktiskt nog).

Gör: Komiker, skådespelare, manusförfattare.

Fritid: Se på film och tv-serier. ”Jag har blivit lite av en cineast faktiskt, förut var det bara genrefilm, nu kan jag uppskatta en Buñuel.”

Nördkunskap: James Bond. Som 14-åring ställde Johan upp i tv:s ”Kvitt eller dubbelt” med sitt Bond-vetande men åkte tyvärr ut redan vid utslagsfrågorna.

Idrottsmerit: Blev – också som 14-åring – skånsk distriktsmästare på sprintdistansen 80 meter. Är på pappas sida släkt med häcklöparen Dan Glans som var framgångsrik på 1970-talet.

Läser: Just nu ”The Spamalot Diaries” av Eric Idle, historien om hur filmen Monty Pythons galna värld förvandlades till den osannolika musikalsuccén ”Spamalot”.

Utmärkelser i urval: Hedersmedborgare i Eslöv 2012. Han har fått Piratenpriset, ­Karamellodiktstipendiet, tidningen Operas musikalpris och utsetts till Årets Manliga Komiker på Svenska standup-galan två gånger. Blev nyligen första mottagaren av det nyinstiftade priset ”Humor på skånska” som vill ”uppmärksamma skratt och humor i tider när världen kan kännas mörk och orolig”.

Aktuell: Med humorshowen ”Batra & Glans – 30 år tillsammans” samt i ”Svenska revyn” när den flyttar till Göteborg i höst och vidare till Malmö i början av 2026. I den kommande långfilmen ”The Swedish Connection” där Johan spelar svensk diplomat.

Johan Glans gör humor av vardag

Komikern Johan Glans har byggt en formidabel karriär på att vara – vanlig. Han kan hålla 8 000 personer på helspänn i närmare en och en halv timme, där han står ensam på scenen som den välmenande, småhämmade svensken personifierad. Han drar inte de grövsta skämten, förlöjligar sällan igenkänn­bara personer, pratar inte mycket politik och tillhör ingen utsatt grupp som han kan skämta om på ett sätt som vi andra inte får.

”Den minsta publik jag framträtt för är tre personer i en soffa.” Foto: Peter Knutson

I stället lyckas han göra stor humor av en igenkännbar vardag.

– Nej det är inte så mycket liv och död i mina föreställningar, mer hur det är på bilbesiktningen.

Det hela verkar medfött. Trots uppnådd medelålder påminner han starkt om grabben som finns på varje högstadium – skolans roligaste kille som bara inte kan hålla flabben.

– Jag har aldrig velat göra något ­annat än detta. Från tre, fyra års ­ålder tog jag varje chans att uppträda och stå i centrum. I förskolan, på släkt­kalasen. En gång skickade mamma mig till ­affären och när jag inte kommit hem efter en tag gick hon dit och hittade mig sjungande för tanterna i kassan.

1980. Allvarliga miner. Men killen i mitten kommer att bli en av Sveriges roligaste personer. Foto: Privat

Började med standup som 19-åring

Det fortsatte i skolan med teater och sketcher. Som 19-åring började han med standup och vid 20 var karriärvalet ett faktum. Då blev Johan en av vinnarna i en talangtävling för standup-amatörer i Malmö.

– Komikern Lennie Norman satt i juryn. Efteråt ringde han och frågade om jag ville göra ett framträdande på Norra Brunn, den mest kända ståuppscenen i Stockholm.

På den vägen är det. Johan fick klart för sig att det gick att leva på att vara den roligaste killen i högstadiet.

– Det var bra att jag började så tidigt. Då saknar man självbevarelsedrift. Och det är mer förlåtande med unga människor som tramsar och spexar.

1985. Johan tog alla chanser att spela teater och underhålla redan i skolan. Foto: Privat

Men knapert var det. Han varvade med att plugga i Lund och drygade ut inkomsterna med att uppträda på firmafester. Sådant härdar. Det första uppdraget, för ett företag i hem­staden Eslöv, gick så dåligt att någon i den överförfriskade publiken reste sig och tog mikrofonen ifrån honom.

– Det var mer fylla på företagseventen på den tiden, säger Johan.

Den minsta publik han framträtt för är tre personer i en soffa.

– Jag tror det var en träff för återförsäljare av frukostflingor. De var inte många från början och när jag skulle in hade de flesta gått för att hinna med ett tåg. Problemet med en liten publik är att den börjar gå i dialog med en. Man ställer en retorisk fråga – ”Har ni tänkt på det här med påsken?” och innan man hinner fortsätta har något svarat: ”Jo, det har jag men jag tycker midsommar är roligare.”

Genombrott i ”Kvarteret Skatan” och ”Parlamentet”

Han flyttade till Stockholm för att satsa helt på humorn.

– Jag bodde i en etta som jag fick hyra billigt och sov på en luftmadrass eftersom jag inte visste hur jag skulle ta mig ut till Ikea och köpa en säng.

Riktigt känd blev Johan Glans runt millennieskiftet genom att medverka i tv-program som ”Kvarteret Skatan” och ”Parlamentet”.

– Efter det var det många som ville boka mig. Då hade jag redan hållit på med standup i tio år och var redo, hade ett stort material att ösa ur. Annars kan det bli problem om man slår igenom som komiker över en natt – det kan ta slut lika snabbt.

Glans i siffror 150 Antal föreställningar Johan Glans och David Batra kommer att ha gjort med sin gemensamma humorshow ”Batra & Glans” när den går i mål på Scandinavium i Göteborg den 17 oktober.

Antal föreställningar Johan Glans och David Batra kommer att ha gjort med sin gemensamma humorshow ”Batra & Glans” när den går i mål på Scandinavium i Göteborg den 17 oktober. 90 000 Så många såg hans senaste sommarturné (2023). Föreställningen spelades in och visades även på bio.

Så många såg hans senaste sommarturné (2023). Föreställningen spelades in och visades även på bio. 200 000 Såg hans världsturné i tre steg: World Tour of Skåne 2007–2008 med hållplatser som Bromölla, Tomelilla och Örkelljunga, World Tour of Skandinavien 2013 med föreställningar i de fem skandinaviska länderna, samt World Tour of the World 2016 med stopp i alla fem världsdelarna.

Såg hans världsturné i tre steg: World Tour of Skåne 2007–2008 med hållplatser som Bromölla, Tomelilla och Örkelljunga, World Tour of Skandinavien 2013 med föreställningar i de fem skandinaviska länderna, samt World Tour of the World 2016 med stopp i alla fem världsdelarna. 2 000 Antal dvd:er i Johans samling. (Siffran är en uppskattning, han har aldrig räknat dem.)

Antal dvd:er i Johans samling. (Siffran är en uppskattning, han har aldrig räknat dem.) 15 Så många hästar äger Johan genom bolaget Häståkeriet på Djurgården som drivs av hans fru Sara.

Han provade vingarna utomlands också med en World Tour of Skandinavien 2013 och tre år senare World Tour of The World. Det var framträdanden i städer som Buenos Aires, Sydney, Tokyo, Johannesburg och Las Vegas.

Hur går sådant till? Vem känner till Johan Glans i Las Vegas?

– Ingen. Man får ringa och sälja in sig, skicka videor, försöka bevisa att man drar publik i Sverige. Det gick in några hundra personer på varje ställe så ekonomiskt var det vansinne med tanke på resor och hotellkostnader. Men det är kul att kunna säga att man varit på världsturné. Och bra för självförtroendet att lyckas vara rolig på ett annat språk.

– Först tänkte jag att jag skulle prata min allra bästa engelska men snart märkte jag att ju mer jag bröt på svenska desto mer skrattade folk.

Johan upptäckte tidigt att han hade talang för att underhålla. Foto: Peter Knutson

Att prioritera kul före lönsamt har han testat förr. 2015 spelade han in tv-serien ”Swedish dicks” i Los Angeles, det var han och Peter Stormare som två taffliga svenska privatdetektiver i soliga Kalifornien. Johan la hela gaget på att hyra en jättevilla med pool för att kunna bjuda över släkt och kompisar. Det var det värt.

Och det har han råd med. Sedan hans första tid med luftmadrass och firmagig har svensk ståuppkultur utvecklats och professionaliserats. Från 90-talets intima klubbar har standupen erövrat större scener. Vissa komiker säljer ut idrotts­arenor och konsertlokaler. Johan Glans är en av dem.

Spelar i ”Svenska revyn”

Och det är som sagt mycke nu. För ett drygt år sedan gav han sig ut på jubileumsturné med kompisen David Batra. Det var nämligen David han delade första­platsen med på den där amatörtävlingen i Malmö 1994. Turnén har nu förlängts och går i mål i Göteborg i mitten av oktober.

Två veckor senare dyker han upp i ”Svenska revyn” med Henrik Dorsin och Vanna Rosenberg, när den flyttar från Stockholm till Göteborg och sedan i ­januari drar vidare till Malmö.

– Jag hade ju tänkt vara ledig i höst men Henrik Dorsin behövde en ersättare till Johan Ulveson som har annat för sig då. ”Du kan väl bara komma och titta” sa Henrik. Men det är som när barnen tjatar att man ska åka och kolla på en kattunge. ”Vi behöver inte köpa, bara titta” säger de. Men har man tittat är det ju kört, konstaterar Johan.

I höst hoppar Johan in i ”Svenska revyn”. Foto: Pressbild, Sofia Andersson

”Svenska revyn” är en rivig exposé över svensk historia.

– Jag gör olika roller från Karl XII till Ulf Kristersson. Det blir många kostymbyten.

Johan Glans kan inte bara agera utan även sjunga när det behövs. Han har bland annat medverkat i musikalen ­”Livet är en schlager”.

– Tillsammans med Helen Sjöholm och Peter Jöback. Det var verkligen ”en ska bort”, säger Johan självironiskt.

Johan Glans i ”The Swedish Connection”

Han har gjort många skruvade figurer i olika tv-serier och till och med spelat utomjording i en amerikansk science fiction-serie, men nu ska han gestalta en seriös diplomat i Netflix-filmen ”The Swedish Connection” som kommer senare i år. Den utspelar sig under andra världskriget och handlar om hur svenska UD efter olika turer bestämmer sig för att ge skydd åt danska och norska judar. Henrik Dorsin har huvudrollen som departementets rättschef. Johan spelar en annan verklig person, Göran von Otter, legationssekreterare i Berlin och sannolikt den förste svensken som fick reda på vad som pågick i koncentrationslägren.

”Att bygga upp ett skämt får inte ta för lång tid. Annars måste det vara så fruktansvärt bra. Det är som att blåsa upp en ballong – ju längre man blåser desto större smäll måste det bli”, säger Johan. Foto: Peter Knutson

Får vi se Johan Glans som allvars­tyngd karaktärsskådespelare nu?

– Nja, det är en dramakomedi. Bakgrunden är allvarligast tänkbara men det blir ändå lite lättsamt, detta med hur svensk byråkrati våndas i ett känsligt läge men till slut samlar sig till att göra det rätta.

Von Otter försökte ju slå larm om lägren, får du spela en hjälte?

– Han blir hunsad av sina överordnade, det finns en komik i det. Men visst, han är en good guy. Samvetsgrann.

Stor hjärtoperation

Roliga personer är inte alltid så bekväma med gravallvar. Johan Glans genomgick en stor hjärtoperation för drygt ett år sedan och har glatt beskrivit den som ”jo, de fick såga upp hela bröstkorgen”.

– Det var inte så dramatiskt, en planerad operation, ett medfött hjärtfel. De bytte en klaff. Det har blivit stor skillnad, jag är mycket piggare nu, säger han.

2023. Katten drabbades av hjärtproblem samtidigt som Johan hämtade sig från sin hjärtoperation. Foto: Privat

I Carina Bergfeldts SVT-soffa skojade han om hur han i åratal kunnat känna pulsen skena och ibland höra sitt eget blåsljud – utan att ta tag i saken.

Vad säger det om dig?

– Att jag är dum i huvudet, säger det väl. Men min grundinställning är att man inte ska pjåska, det mesta går över av sig själv. Mina barn brukar klaga på mig för det när de är sjuka.

Gift med Sara Young

Johan har vittnat om hur svårt det var att växla över till allvar med tjejer när han var ung. Han fattade inte hur han skulle ta sig från kompisläge till förhållande. Tills han träffade en tjej vid namn Sara Young som också höll på med standup på den tiden. Efter diverse otydliga telefonsamtal lyckades han till slut bjuda ut henne. Nu är de gifta sedan länge och har två barn.

Johan Glans med sin fru Sara Young. Foto: TT

Sara skriver tv-program och tv-serier. Hon regisserar också, bland annat har hon gjort en film som heter ”Snälla kriminella” där Johan Glans spelar sig själv. Just nu jobbar de ihop med ett humorprogram för barn som ska gå i Barnkanalen. Medförfattare är Kalle Lind, Icakurirens krönikör, tillika Johans gamla kompis från Eslöv.

Men sin mesta tid ägnar Sara åt hästar. Precis som Johan har hon förvandlat sin hobby till jobb och driver nu ridskola och annan hästverksamhet på Gärdet i Stockholm. Hon har skämtat om att hon köper hästar i samma färg så märker inte Johan att det har kommit en till.

– Det är tidiga morgnar och jättemycket arbete, hon har en enorm energi, konstaterar han.

– Vi har olika tempon i kroppen men när man varit ihop i över 20 år förstår man hur den andra fungerar och respekterar det. Hon låter mig vara en slöfock och jag låter henne vara en flipper­kula.