Lena Linderholms i sitt magnifika kök - Att laga mat är en kärlekshandling

Det är en välkomnande känsla att kliva in i färgstarka konstnären Lena Linderholms hem! Här bjuder hon på en välsmakande rätter inspirerad av barndomens favoriter – och allt tillagas med kärlek.

Lena stortrivs i villan i Strängnäs. – Köket såg ut så här när vi flyttade in. Jag älskar den vaniljvarma färgen på skåpen, det är mysigt och hemtrevligt.

Lena Linderholm Ålder 74 år.

Bor Villa på 600 kvm i Strängnäs och hus i Provence.

Gör Konstnär och kokboksförfattare. Skapade första kokboken ”Om konsten att njuta av livet” tillsammans med framlidne maken Gösta 1990, därefter har det blivit över tio böcker där mat och recept blandas med det vackra i Provence.

Så beskriver Lena sin konst ”Jag blandar Nordens ljus med Provences färger och glädje.”

Lena Linderholms magnifika villa är en fantastisk, blomstrande värld, med prinsesstårtor i glas i fönstren och en svan i naturlig storlek på vardagsrumsbordet. Att Lena tagit en stor bit av Provence till Strängnäs känns in i minsta vrå. Doften av lavendel och citron känns högst närvarande. Det är Lenas färgrika och glada tavlor, textilier och keramikföremål som gjort henne till en av våra mest omtyckta konstnärer. Tillsammans med maken Gösta Linderholm, som tyvärr hastigt gick bort i en stroke nyligen, har hon också skapat flertalet böcker där Provence, mat, lavendel och livets njutning är den gemensamma nämnaren.

– Jag och Gösta gjorde vår första bok 1990, med recept och historier från Provence. Vi var bland de första som blandade resor och mat, så visst kan man säga att vi var pionjärer, berättar Lena medan hon visar oss runt.

Huset köpte makarna 2006, det var huskärlek från första stund. Lena slår ut med armarna och tittar uppåt taket när hon förklarar vad de föll för.

– Att det är så luftigt och stort! Ljuset här är fantastiskt när man är hemma och målar så mycket som jag gör. Gösta och barnen spelade musik, vi kunde inte bo litet när vi skulle få rum med både mitt skapande och musiken.

Busslaster på besök

Fram till 2015 drev Lena galleri och café i Vaxholm men numera delar hon sin tid mellan livet här i Strängnäs och huset i Provence.

– Jag har bussar som kommer hit med grupper, då har vi lunch och husvisning, jag berättar om huset och mitt skapande. Tidigare spelade Gösta musik till men nu när han inte är med oss längre har jag istället Klasse Möllberg som spelar, han är fantastisk!

– Mina kannor är väldigt omtyckta, folk är galna i dem, säger Lena.

Idag är dock fokuset mat och Lena bjuder oss på en välsmakande, omsorgsfullt lagad trerätters där höstens färger och smaker är temat.

– Jag har alltid tyckt om att laga mat, det kommer från min pappa som var väldigt duktig. Det var ovanligt på den tiden att mannen stod i köket men hos oss var det så. Min pappa lagade oxbringa, det är en av mina favoriträtter, säger Lena och kryddar ordentligt med pepparrot.

– För mig är pepparrot barndom, det är den krydda pappa använde mest och som har följt med mig hela livet. I Frankrike vet de inte vad pepparrot är men tycker om det när jag bjuder på det, lite roligt! Först är de skeptiska men sen säger de alltid "det här var ju speciellt men gott".

Älskar sitt kök

Lena trivs i köket, det märks.

– Jag blir på gott humör när jag kommer in här! Köket välkomnar mig och gör mig glad. Jag tycker om mina frukter som jag gjort som ligger uppe på skåpen, jag tycker om stenbänken som är det enda vi satt in själva, allt annat såg ut så här när vi flyttade in. Älskar den vaniljvarma färgen på skåpen, det är mysigt och hemtrevligt.

Lena bakar bröd i en kastrull, grejar med nötter på osten som ska in i ugnen och så dukas det med löv från trädgården på bordet. Det doftar ljuvligt och ordet hemtrevligt kan inte vara mer passande än här! Vi pratar matfilosofi och hur mycket trevliga måltider och god mat faktiskt betyder för oss.

– Att tillaga en god måltid är en kärlekshandling. För mig är mat värme, kärlek och vänskap och jag tycker att måltiden är en viktig gåva vi ska ta oss tid att ge till våra barn. Det ÄR svårt att hinna med, men jag tror det är viktigt för ett friskare liv, att vi tar oss tid och ger den gåvan både till barnen och till våra vänner.

Lenas färgrika och glada tavlor, textilier och keramikföremål, ofta med motiv av blommor och frukter, är oerhört populära.

Baka som Lena? Här är två jättegoda recept!

