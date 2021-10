Trattkantareller: Tre goda recept!

Har svamplyckan varit god i helgen? Passa på att även laga några av veckans middagar på den färska svampen!

Här är tre superrecept för den tacksamma trattkantarellen.

Njut av härliga trattkantareller! Just nu är skogarna fulla av dem. Förväll och frys in, torka eller lägg in svamp att njuta av längre fram, men passa på att vardagslyxa också med några riktigt goda middagar, nu när den är som bäst!

Har du haft turen att hitta rödgul trumpetsvamp går det lika bra att använda dem i de här recepten.

Vardag Pappardelle med trattkantarell 30 minuter Recept från Icakuriren.se

Förrätt trattkantarellsoppa med morötter och persilja 35 minuter Recept från Icakuriren.se