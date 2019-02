Stort test: Vilka halkskydd är bäst?

Plötsligt ligger du där och förbannar din fåfänga. Varför hade jag inte broddar? Icakuriren har testat tio halkskydd.

Foto: Kersti Byström

Varje år måste runt 25 000 fotgängare söka läkarvård efter att ha halkat på is och snö. Av dem måste var femte läggas in på sjukhus.

Det finns dock sätt att ­minimera risken: halkskydd. Icakuriren har testat sex helfotsskydd, två hälskydd, ett förfotsskydd och ett par snökedjor.

Kategorin helfotsskydd har dubbar under hela foten. Här finns två varianter: en med kraftigt gummi och en med tunnare. De kraftiga är mer stabila. Två dem, Nordic Grip Walking med blå plastpluppar och Universal 2GO med orange plastpluppar, har tio dubbar var, ser exakt likadana ut och är troligen tillverkade i samma fabrik i Taiwan. De två andra, Ice Gripper Kvill och Norra-Spikes, har sex dubbar var.

Ostadiga dubbar

De tunnare varianterna' Apoteket Hjärtat Promenad och Springyard Steadygrip, är svajiga och ostadiga då dubbarna sitter på en upphöjning. Dessutom sitter de två dubbarna på hälen för nära varandra. Båda har totalt sju dubbar var och kommer från samma leverantör. Springyard har dock mer följsamt gummi och är därmed lättare att montera.

Springyard har även förfotsskyddet Sandygrip som består av en keramisk platta. Den rekommenderas för ­"Citymiljö och behöver alltså inte tas av vid besök i butiker med mera", enligt tillverkaren. Samtidigt uppmanas användare att inte gå på barmark, då slits den fortare. Lite motsägelsefullt kan man tycka eftersom stadsliv ofta innebär väl plogade och torra trottoarer. Den största invändningen mot halkskyddet, förutom att det inte känns säkert, är att den keramiska plattan snabbt slits ner. ­Efter fem dagar, i just citymiljö, var plattan nästan helt sned­sliten. Efter ytterligare några dagar hade plattan trillat av.

Den tredje varianten är hälskydd. I testet ingick två, ­Springyard och Traxole, som båda får underkänt eftersom man lätt slinter när man trycker ifrån med framdelen av foten. Att gå med en extra klack i halt och knöligt väglag är inte heller bekvämt, även om klacken endast är en dryg centimeter hög.

Trassliga kedjor

Slutligen testade vi snökedjorna Snowline av gummi och stål. Vid första anblicken ger de ett trassligt och besvärligt intryck men texten på förpackningen, "Put on and taken off in seconds", stämmer faktiskt. Jämnt fördelade dubbar under foten gör att halkskyddet inte ens känns när man går.

Efter tiotusentals steg på trottoarer, skogsstigar, backar och en bottenfrusen damm kan vi lätt utse en vinnare:

Snökedjorna Snowline. Som en bandvagn tar man sig fram överallt – oavsett underlag.

Foto: Ann Jonasson Lignercrona

Modell Ice Gripper Kvill Tillverkare Brunngård Group Pris 99 kr Typ Dubbar: 4 fram, 2 bak Totalhöjd 9,7 mm Plus Lätta att ta på. Utbytbara dubbar. Minus Kan glida snett. Endast två dubbar bak. Totalbetyg 3

Modell Nordic Grip Walking Tillverkare Unikia AS Pris 129 kr Typ Dubbar: 6 fram, 4 bak. Totalhöjd 9,4 mm Plus Minus Kan glida snett. Totalbetyg 4

Modell Apoteket Hjärtat Promenad halkskydd Tillverkare Brunngård Group Pris 195 kr Typ Dubbar: 5 fram, 2 bak. Totalhöjd 10,6 mm Plus Tar liten plats i fickan/väskan. Diskreta. Minus Ostadiga. Endast två dubbar bak. Kan glida snett. Stumt gummi, svåra att ta på. Klämrisk. Riskerar att åka av. Totalbetyg 2

Modell Norra-Spikes Tillverkare Nordström & Son Pris 199 kr Typ Dubbar: 4 fram, 2 bak Totalhöjd 9,4 mm Plus Lätta att ta på. Minus Kan glida snett. Endast två dubbar bak. Totalbetyg 3

Modell Springyard Walking Steadygrip Tillverkare Brunngård Group Pris 199 kr Typ Dubbar: 5 fram, 2 bak. Totalhöjd 10,6 mm Plus Utbytbara dubbar. Diskreta. Tar liten plats i fickan/väskan. Förvaringspåse. Minus Ostadiga. Endast två dubbar bak. Kan glida snett. Riskerar att åka av. Totalbetyg 3

Modell Universal 2GO Tillverkare Bandi.se Pris 199 kr Typ Dubbar: 6 fram, 4 bak. Totalhöjd 9,2 mm Plus + Stabila. Minus – Kan glida snett. Totalbetyg 4

Modell Springyard Walking Backgrip Tillverkare Brunngård Group Pris 225 kr Typ Dubbar: 4 bak. Totalhöjd 11,1 mm Plus Utbytbara dubbar. Reflex på bakkappan. Spänns fast med kardborrband, kräver ingen styrka. Förvaringspåse. Minus Ej säkra, foten glider när man skjuter ifrån med framfoten. Fötterna går inåt. Långa, sladdriga remmar. Totalbetyg 2

Modell Traxole Tillverkare Mercantes AS Pris 249 kr Typ Dubbar: 5 bak. Totalhöjd + Spänns fast med kardborrband, kräver ingen styrka. Diskreta. Förvaringspåse. Plus Spänns fast med kardborrband, kräver ingen styrka. Diskreta. Förvaringspåse. Minus Ej säkra, foten glider när man skjuter ifrån med framfoten. Sitter längst ut på hälen. Dubbarna rostar! Totalbetyg 1

Modell Springyard City SandyGrip Tillverkare Brunngård Group Pris 149 kr Typ Keramisk platta Totalhöjd 4,7 mm Plus Vändbar platta med två slitytor av keramik. Diskreta. Kan användas i t ex butiker. Förvaringspåse. Minus Ej säkra. Snö fastnar på keramikplattan. Ena sidan utsliten efter fem dagar. En platta lossnade. Sladdriga, riskerar att åka av. Totalbetyg 1

Modell Snowline Chainsen Trail Tillverkare Koch alpin Pris 399 kr Typ Kedjor/13 spikar Totalhöjd 7,3-8,3 mm Plus Mycket säkra. Stabila och bekväma att gå med. Kan inte ramla av. Väska. Minus Dyra. Indiskreta. Totalbetyg 5

Så testade vi

I testet ingick tio halkskydd: Sju i gummi med dubbar under hela foten, två hälskydd med kardborrband och dubbar under just hälen, ett tåskydd i gummi med keramisk platta samt ett par snökedjor i gummi och kedjor/spikar av stål.

Halkskydden testades i fem minusgrader på trottoarer med knagglig is med ett tunt snötäcke (samma sträcka för samtliga), i upp- och nedförsbackar utan vinterunderhåll, på skogsvägar med snö samt på ren blankis (bottenfrusen damm).

Under testet granskades främst halkrisken men även hur stabila och bekväma halkskydden är att promenera med. Vi granskade också hanterbarhet, bland annat hur lätta halkskydden är att sätta på och ta av.

Halkskydden är inköpta i butiker i Stockholmsområdet 2019 och priset är det vi betalade i butik.