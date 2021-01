Finlands guldkorn med båt och buss

Vi kryssar till vårt vackra grannland Finland och besöker Åbo, Tammerfors och Helsingfors.

Vi på Icakuriren följer utvecklingen noggrant gällande COVID-19 (coronavirus) och vi kommer att vidta åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer vad gäller resandet till olika resmål. Denna resa planeras att genomföras till dess att andra direktiv ges. Har du frågor kring avbokningsvillkor, är du varmt välkommen att kontakta researrangören direkt.

Följ med Ica Kuriren på en härlig resa till vårt vackra grannland Finland som även brukar kallas tusen sjöars land. Vi njuter av utsikten och den avkopplande stämningen ombord på fartyget genom Stockholms skärgård och över havet. På plats i Finland gör vi intressanta rundturer i Åbo, Tammerfors och Helsingfors där vi får lära oss mer om städerna och om Finlands historia. Vi hinner också beundra berömda Iittala-klassiker på Iittala glascentrum. Vi reser med Rolfs Flyg och Buss som arrangerat resor över hela världen sedan 1975. Välkommen att följa med på en resa fylld av spännande historia, trevliga utflykter, god mat och egen tid för stadspromenader eller shopping.

Domkyrkan i hjärtat av Åbo intill Gamla stortorget vid Aura å.

Dagsprogram

Dag 1 Mot Finland med M/S Silja Galaxy

Avresa med buss från hemorten under morgonen. Vi stannar till för kaffepaus och lunch under vår väg upp till Stockholm. Vårt kryssningsfartyg M/S Silja Galaxy avgår från Stockholm 19.30. Vi intar vår middagsbuffé som behöver förbokas innan resan. Varför inte unna dig lite shopping under resan eller slå dig ner i en skön fåtölj i pianobaren och njut av en avec innan det är dags för en god natts sömn.

Dag 2 Åbo och Tammerfors

Vi anländer till Åbo under tidig morgon och avnjuter en god frukost innan det är dags att lämna vår båt och ge oss ut på en stadsrundtur med lokalguide där vi får se det mesta av Finlands äldsta stad. Vi får därefter lite fri tid att strosa runt i den promenadvänliga staden. Man kan tex promenera längs kajen från Forum Marinum näraÅbo slott vid hamnen, förbi gästhamnen och längs gågatan Västra strandgatan som fungerar som vardagsrum för åboborna. Därefter lämnar vi Åbo för vidare färd mot Tammerfors. Under eftermiddagen gör vi även här en rundtur med lokalguide innan vi åker till vårt hotell Scandic Rossendahl för incheckning och middag.

På en smal landtunga mellan två sjöar hittar vi Tammerfors – den vänliga och avslappande staden.

Dag 3 Iittala glascentrum och Tavastehus slott

Efter frukost och utcheckning beger vi oss till Iittala för besök och rundvisning på Iittala glascentrum. Här ser vi flera legendariska Iittala-klassiker och får tid till shopping i fabriksbutiken. Därefter åker vi vidare till Tavastehus slott där vi gör en rundvandring. Det råder delade meningar om när slottet egentligen byggdes, men det grundades förmodligen i slutet av 1200-talet efter Birger Jarls korståg till Tavastland. Vi åker sedan vidare till Helsingfors och vårt hotell Scandic Park Helsinki. Gemensam middag på kvällen.4

Dag 4 Guidning och egna strövtåg i Helsingfors

Efter en god frukost och utcheckning inleder vi dagen med en rundtur i Helsingfors där vår lokalguide visar oss de största sevärdheterna och berättar om stadens historia. Därefter får vi fri tid till egna strövtåg i huvudstaden för att insupa den mysiga atmosfären innan det är dags att under sen eftermiddag gå ombord på vårt lyxiga kryssningsfartyg för återresa mot Sverige. Vi intar den goda middagsbuffén som behöver förbokas innan resan. Vi har sedan hela kvällen till att umgås och ha trevligt tillsammans.5

Dag 5 Hemresa genom Stockholms skärgård

Vi intar en god frukost på båten medan den sakta tar sig fram genom Stockholms skärgård. Det är en upplevelse att se de pittoreska skärgårdshusen, kobbar och skär längs vår väg in till Stockholm. Vi anländer till Stockholm under morgonen och startar vår färd med buss hem igen. Vi stannar och rastar utefter vägen och beräknar att vara i Göteborg cirka 18.00.

God mat, caféer, kultur, vacker natur och arkitektur väntar i Helsingfors.

Resfakta

Resdatum

Avresa 11 juli 2021

Hemresa 15 juli 2021

Pris

4 875 kr i del i dubbelrum per person

Tillägg

Enkelrum från 1 195 kr

Utsides hytt från 195 kr

Middagsbuffé utresa 350 kr

Middagsbuffé återresa 400 kr

Allt detta ingår i resans pris

Buss t/r från utvalda orter

Två övernattningar i insides dubbelhytt

Två övernattningar i dubbelrum

Fyra frukostar

Två middagar

Utflykter enligt program

Reseledare

Så här bokar du

Ring: 031–7973753 eller mejla till grupp@rolfsbuss.se

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Valuta: Euro

Bra att veta

Id-handling måste visas vid ombordstigning oavsett ålder. Åldersgräns 23 år. Barn endast i målsmans sällskap. Är du inte svensk medborgare måste du kontakta vår kundtjänst för att meddela nationalitet.

Avgångstider Buss avresedag

08.30 Ulricehamn, 09.00 Borås, 10.00 Göteborg, 10.40 Alingsås, 11.00 Vårgårda, 12.00 Lidköping och ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.