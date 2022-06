Roy Fares bjuder på sommarens godaste bakverk - direkt från sitt eget kök

Från midsommar till fruntimmersvecka. Förgyll sommarens fikastunder med stjärnkonditorn Roy Fares fantastiska bakverk.

Här bjuder han på en smarrig pannacotta, en somrig pavlova och det viktigaste av allt – jordgubbstårtan deluxe.

Hemma i Roy Fares fina kök, i våningen vid Humlegården i Stockholms innerstad, vispas det grädde och rensas jordgubbar så det står härliga till. Midsommar står för dörren och även för Roy, som är född i Libanon, betyder det midsommarbuffé där jordgubbstårtan är diamanten.

– Jag är inte så mycket för sill, det måste jag erkänna, men jordgubbstårta, det har vi alltid, säger Roy medan han sockrar jordgubbarna på ett stort fat. Där får bären ligga och dra i någon timme så vätskan dras ut. För blöt paj, det gillar han inte.

Inga onödiga prylar

Hemmet går i mörka, maskulina färger. Det är högt i tak och det finns inte en enda onödig pryl som ligger och dammar. Precis som Roy vill ha det för att trivas.

Roy Fares

Ålder 37 år.

Bor Lägenhet vid Humle­gården i Stockholm.

Familj Sambon Johan ­Lundberg.

Yrke Stjärnkonditor som äger och driver kaféet Mr Cake.

Kuriosa Roys kokböcker ”United states of cakes” och ”Sweet spots of New York” har båda fått utmärkelsen Världens bästa kokbok i VM för kokböcker.

Favoritfika Bullar.

Ledord i köket Att inte göra det du bakar för konstigt är nog grejen. Folk vill ofta ha det basic och gott. Använd bra råvaror, givetvis, och snåla inte med jordgubbarna på tårtan!