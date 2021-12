Helena Bergström: "Det fanns inte i min vildaste fantasi att vi skulle bli ett par"

– Med tanke på åldersskillnaden och att Colin var gift fanns det från början inte i min vildaste fantasi att vi skulle bli ett par. Och i början hade många åsikter om förhållandet, sedan har många haft åsikter om deras trogna samarbete. Möt Helena Bergström och Colin Nutley.

– Att göra film utan Helena intresserar mig inte. Colin och Helena har jobbat tillsammans i 30 år. Deras senaste film visas just nu på biograferna.

Colin Nutley och Helena Bergström Ålder 77 respektive 57 år.

Familj Gemensamma barnen Molly, 26, och Tim, 24, Daniel, 40, från Colins första äktenskap, samt tre hundar, två katter och två hästar.

Bor Hus på Ekerö och lägenhet i Stockholms innerstad.

Yrke Regissör och manusförfattare (Colin), skådespelare, regissör och manusförfattare (Helena).

Gemensamma intressen Våra husdjur, trädgårdarbete, blommor och inredning.

Aktuella ”Bröllop, begravning och dop – Filmen” som just nu visas på biografer runt om i landet.

Genom filmhistorien har ett oändligt antal regissörer och skådespelerskor funnit kärleken i varandra. Ta till exempel Ingrid Bergman och Roberto Rossellini, Judy Garland och Vincente Minnelli, och Ingmar Bergman som inte bara förälskade sig i en utan tre av sina "leading ladies". Ändå måste Colin Nutley och Helena Bergström betraktas som ett unikum i samlingen. Förutom att deras kärleksrelation visat sig vara betydligt mer beständig än de ovanståendes så är omfattningen av deras samarbete svårslaget. Säg något annat filmpar som under 30 års tid gemensamt har framalstrat ett 20-tal film- och tv-produktioner. Nej, det går inte att komma på något motsvarande exempel, förmodligen för att det inte existerar. Colins och Helenas yrkesmässiga trofasthet har väckt beundran hos vissa och ifrågasättande hos andra.

– Nu har Colin frun med igen, säger många. Till skillnad från Colin kan jag ta åt mig av den där kritiken. Inom vår bransch finns det många kreativa team på två personer som samarbetar år efter år, men bara för att vi är man och hustru verkar det vara provocerande för folk, konstaterar Helena.

Colin ser ingen anledning att gå över ån efter vatten och ge huvudrollerna till en annan skådespelerska när han har en av de allra bästa i sin omedelbara närhet.

– Det är ju Helena jag vill jobba med. Hon är lyckoamuletten i mitt arbete. Att göra en film utan Helena intresserar mig inte alls.

Som ett djur i bur

I "Bröllop, begravning och dop" som nu avrundas med en långfilm har hon varit mer involverad än tidigare. Inför den andra säsongen av serien åkte hon och Colin till ett grekiskt semesterparadis för att få struktur på historien, vilket visade sig vara lättare sagt än gjort.

– Colin var som ett djur i bur. Jag var praktiskt taget tvungen att låsa in honom för att vi skulle få något gjort. Jag vill inte bestämma det där nu, klagade han när jag satt med datorn och försökte få alla scener på pränt. Det gick så långt att jag hotade med att åka därifrån, minns Helena med ett skratt.

– Ja, det var en jäkla mardröm, instämmer Colin. Det kändes som att sitta i fängelse.

Tighta både i jobbet och privat.

– Vi kan gräla så att stickor och strån ryker, men det är helt otänkbart att vi någonsin skulle gå skilda vägar, säger de.

Historien om hur parets vägar korsades är så osannolik att den skulle kunna utgöra stoff till ett filmmanus. Som 23-åring fick Helena höra sin scenskolekompis Jan Mybrand orera om hur fantastiskt roligt han hade haft under inspelningen av Colins långfilmsdebut "Nionde kompaniet". När filmen hade premiär gick Helena och såg den tillsammans med sin dåvarande pojkvän.

– Efteråt sa jag: "Jag tror att jag ska skriva till den där engelsmannen, för jag skulle gärna vilja vara med i någon av hans filmer." Ett par år senare var jag på väg till SF för att eftersynka en film. Där mötte jag en produktionsledare som jag arbetat med. När jag frågade vad hon sysslade med för tillfället svarade hon att hon jobbade med sin favoritregissör Colin Nutley. Jag berättade för henne att jag hade tänkt skriva till honom.

När Helena kom ut från ljudstudion fick hon veta att det var någon som ville träffa henne. Där stod han i egen hög person; engelsmannen som hon hade drömt om att få jobba med. Under tiden hon varit inne och gjort ljudarbetet hade Colin kommit in till produktionsledaren och sagt: "Jag såg en blond tjej på en filmaffisch vid Röda Kvarn. Henne ska vi ta in för huvudrollen i 'Black Jack'!" En stund senare satt han och tjejen på affischen och pratade om sitt kommande samarbete över ett glas vin.

Colin älskar starka kvinnor

Det var arbetet som regiassistent för en dramaserie som på 1970-talet tog Colin till Sverige. Han förälskade sig i landet och stadgade sig med en svensk kvinna. Kärleken till Helena hade egentligen alla odds emot sig.

– Jag var gift med min äldsta son Daniels mamma och bodde i London. Till råga på allt var jag 20 år äldre än Helena. Många varnade mig från att ge mig in ett förhållande med någon som var så mycket yngre, medan andra uppmanade mig att följa mitt hjärta. Det var en turbulent tid. Ibland frågade jag mig om det verkligen skulle bli Helena och jag, men i slutändan var det oundvikligt.

Även Helena hade sina tvivel på om hon och Colin skulle få tillbringa framtiden tillsammans.

– Med tanke på åldersskillnaden och att Colin var gift fanns det från början inte i min vildaste fantasi att vi skulle bli ett par. Kanske är det för att vi tvingats kämpa för vår kärlek som vi också har lyckats hålla fast vid varandra.

Idag ser hon mestadels fördelar med åldersskillnaden.

– Det har varit viktigt för min personliga utveckling att leva med en mogen man.

Oavsett om det var slumpen eller ödet som sammanförde Colin och Helena för drygt 30 år sedan så var det uppenbarligen en osedvanligt lyckad matchning.

– Vi kan gräla så att stickor och strån ryker, men det är helt otänkbart att vi någonsin skulle gå skilda vägar.