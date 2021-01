Ta hand om dina prylar!

Att köpa begagnat är att göra miljön en tjänst. Men det är lika viktigt att ta väl hand om det vi redan har, för att leva riktigt hållbart. Här är några enkla tips ur en aktuell bok.

Här bjuder vi på några smakprov ur boken Bättre begagnat (Max Ström). Har du egna "husmorstips"?



Skriv till oss och berätta!

1 Få bort fläckar på träbord

Ett husmorstips för att få bort märken efter dricksglas är att använda salt och olivolja för att sedan gnugga lätt med en vinkork.

2 Håll stoppmöbeln fräsch

Soffor och fåtöljer kan oftast dammsugas. Eller använd mattpiskaren, helst utomhus om möbeln enkelt kan flyttas. Lägg annars ett fuktigt lakan över möbeln och gå loss med mattpiskaren. Dammet fastnar då på lakanet.

3 Spillt på tygklädsel?

Ta hand om fläckar på en gång. Om det är en fläck som kan orsaka lukt, exempelvis mjölk, strö över bikarbonat, låt torka och dammsug sedan. Det går att tvätta fläckar med diskmedel, såpa eller galltvål, om du arbetar upp skum på en svamp som du trycker – inte gnider – mot fläcken. Var försiktig med mängden vatten, det blir lätt vattenringar. Prova på möbelns undersida om tyget tål vatten.

4 Tvätta trasmattan

En trasmatta skrubbas bäst med borste och såpa på en brygga vid havet. Det har inget med nostalgi att göra utan med saltet i vattnet. Saltet gör färgerna klarare sam­tidigt som de fixeras. Har du inget hav i närheten går det nästan lika bra att skrubba trasmattan utan saltvatten.

5 Investera i en klädborste

Använder du klädroller för att få bort hårstrån och damm från kläderna? Rollern är effektiv men lämnar ofta kvar en tunn hinna klister som gör att nytt damm lättare fastnar. Investera hellre i en bra klädborste i trä med naturborst. Damm, hår och torkad lera borstas bort, varpå plagget inte behöver tvättas så ofta. Det är bättre, miljövänligare och i längden även mer ekonomiskt.

6 Vädra och spara in tvätt

Tröjor i naturfibrer är generellt bättre på att hålla sig fräscha. Det beror på att många naturmaterial, inte minst ylle, har antibakteriella egenskaper som gör att de inte behöver tvättas lika ofta. Det räcker ofta att vädra några timmar för att de ska återfå sin fräschör. Häng gärna kläderna ut och in för att lufta just insidan.

7 Fixa trögt blixtlås

Smörj häktorna. Här kan du använda vaselin, mjukt vax, stearin eller något du redan råkar bära med dig som läppbalsam eller blyerts från en penna. Tänk bara på om smörjan kan lämna fläckar – blyerts lämpar sig således bättre på en träningsväska än på dräktkjolen.

8 Saker som kan diskas i maskin

– Skor som tål vatten: flipflops, tygskor, gummistövlar. Smörj gummi- och plastdelar efteråt med glycerin.

– Komposthinken.

– Disktrasor.

– Köksfläktsfiltret när det blivit igensatt av fett.