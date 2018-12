Andas rätt – så orkar du mer

Genom att andas rätt får du mer ork, blir piggare och gladare, menar yogaläraren Ulrica Norberg. Här ger hon sina bästa tips för den som vill hitta kraften i sin andning.

Foto: Istock

De flesta av oss går inte runt och funderar på hur vi andas. Det sker väl automatiskt, tänker vi, vilket är något som yogaläraren Ulrica Norberg vill ändra på.

– Andningen är grundläggande för hela vår existens. Från att vi drar det första andetaget tills vi lämnar livet. Forskning visar att andningen påverkar oss enormt mycket. Genom att medvetet och aktivt träna upp andningsförmågan kan man påverka balansen i kroppen, säger hon.

Som en av tio yogamästare i västvärlden, och därmed en av landets främsta yogalärare, hjälper Ulrica Norberg människor till en bättre andning. Hon menar att vi kan få ut mer av livet om vi använder våra andningsmuskler, lungor och nervsystem på rätt sätt.

– Man får mer ork, blir ­piggare, mindre sjuk och gladare av att inte kippa efter andan. Med ett par enkla övningar dagligen får vi ett mer mättat andetag som i sin tur bygger en stabilare koppling mellan sinnena och kroppen.

Under uppväxten i Eskils­tuna kände sig Ulrica Norberg ofta annorlunda än sina jämnåriga. Hon beskriver sig själv som ett nyfiket barn som ville veta allt om världen. När hon började femte klass blev hon utsatt för mobbning, vilket pågick i flera år och satte djupa känslomässiga spår.

– Jag fick höra att jag var det fulaste som fanns. Klasskamraterna kastade mina kläder i duschen, spottade på mig och fick mig att känna mig värdelös. Jag upptäckte att jag hade svårt att andas eftersom jag mådde så dåligt.

Under lång tid kände hon sig misstrodd och ensam. Det var tack vare sin farmor, som Ulrica fick hoppet tillbaka.

– Farmor fanns där och lyssnade när ingen annan gjorde det. Och hon sa något som jag har haft med mig sedan dess. "Ingen kan ta ifrån dig din andning." Det slog an något i mig, ett slags inre självförtroende som gjorde att jag kunde gå vidare.

Har hjälpt i svåra tider

Sedan dess har andningen gått som en röd tråd genom ­Ulricas liv, berättar hon. Under en språkresa i England som femtonåring såg hon sin bästa vän drabbas av ett svårt astmaanfall. Ulrica hjälpte henne till sjukhuset och räddade på så sätt vännens liv. En erfarenhet som gav henne ny respekt för livet.

– Jag upptäckte hur otroligt viktig andningen är. Vid samma tidpunkt blev min storasyster gravid och jag fick på nära håll uppleva andningens roll vid förlossningen.

När hennes egen dotter var två år förändrades tillvaron för Ulrica och hennes familj. Maken Magnus blev svårt sjuk i vad som visade sig vara en kronisk leversjukdom. De senaste åren har inneburit många sjukhusvistelser och svåra stunder, men också ljusglimtar.

– Mitt i allt det svåra har vi tvingats bli bättre på att leva i nuet. Och jag är övertygad om att andningsträningen och ­yogan har hjälpt mig under den här tiden, säger hon.

Orkar mycket mer

Genom åren har Ulrica Norberg mött en och annan skeptiker som ifrågasatt metoden.

– När jag började andningsträna skrattade vissa åt mig. Idag får jag frågan hur jag orkar med allt jag gör. "Springer du maraton?", har jag fått höra. Då svarar jag att andningsträning genom yoga och meditation varje dag räcker långt, berättar Ulrica, som liknar träningen vid en fallskärm.

– Jag har tränat mitt andetag så att fallskärmen åker ut direkt om det är något som skiftar i min kropp. Då kan jag fånga upp mig själv tidigare och finna energin igen. Om man tränar sin andningsmuskulatur varje dag gör man hjärnan och organen i kroppen en enorm tjänst. Vi har verkligen en superkraft i oss utan att vi vet om det.

Enligt Ulrica Norberg finns möjligheten till bättre hälsa på närmare håll än vi tror.

– Att vi ska göra och vara så mycket idag, tror jag skrämmer mer än det ger. Det är så lätt att vi tänker "om jag bara gör det där" eller "om jag inte äter det där". Men om vi vill förändra något till det bättre måste vi gå till själva källan. Oavsett om man vill träna kroppen eller sinnena finns det en enorm resurs i andetaget.

Tio minuter räcker

Hur vi andas säger mycket om vår hälsostatus. När vi har tunga, suckande andetag får vi inte tillräckligt med syre till cellerna i kroppen och orkar mindre. Om vi har mycket stresshormoner i omlopp märker vi också att andningen påverkas negativt. Med rätt teknik kan vi vässa andningen så att vi får en närmare och tätare relation mellan in- och utandning, menar Ulrica Norberg.

Så hur gör man för att andas rätt?

– Det handlar om att koppla på andningsmusklerna och låta lungorna jobba. Då får man ett mer mättat andetag. Man börjar med att andas ut och tömma lungorna. Sedan väntar man tills man måste andas in. När man sedan andas ut igen är det viktigt att pausa och känna att man ­andas ut tillräckligt.

Det låter ju inte så svårt?

– Man kan tycka att det låter enkelt och det är det också. I teorin. I praktiken är det utmanande att få till regelbundenhet. Men får man till det så räcker tio minuter om dagen. Och man känner snabbt en ­effekt av träningen.

Ska man andas via näsan eller munnen?

– I andningsträning andas vi främst via näsan eftersom vi vill få in luften via luftstrupen. Luften som kommer in renas via näsan och kroppen värms upp. När vi tränar med hög intensitet andas vi istället ut via munnen, eftersom vi behöver ventilera luften och kyla ner kroppen.

Ulrica Norberg är aktuell med boken Andas. Livet händer mellan två andetag (Forum).