"Är det Sverigevännerna själva som tänker tömma bäcken?"

Vår krönikör Johan Croneman om vad som skulle hända med vårt land utan invandring.

Satt och pratade rotmos. Bokstavligt talat alltså. Jag gick loss i tjugo minuter. Berättade om när jag gjorde just rotmos hemma i förra veckan. Och kokade fläsklägg. Började snart orera om nystekt strömming, inlagd strömming och kalops. Svensk husman.

"Har du blivit Sverigevän?" Det var ett skämt, jag förstod vad han menade, jag tänkte ändå på vad han hade sagt.

Jag gillar inte flaggorna och nationalsångerna, men jag håller alltid på Sverige, oavsett sport. Gillar svensk natur, årstider, längdskidåkare och höjdhoppare. Gillar svenskt vemod, man känner igen det när man ser det. Gillar svensk yttrandefrihet, demokrati och public service.

Jag är Sverigevän, men ni vet hur det låter. SD och ­högern har kapat uttrycket och politiserat det.

Är man "Sverigevän" är man emot all invandring, all inblandning, all uppblandning.

Dags att sno tillbaka språket? Jag är Sverigevän och flyktingvän – och hundra procent för den oinskränkta asylrätten och en generös invandringspolitik. Jag är också Tysklandsvän, Finlandsvän, Frankrike- och ­Italienvän, Vietnam- och Indienvän.

Jag äter indiskt, thailändskt, japanskt, kinesiskt flera gånger i månaden – men jag älskar mest svensk husmanskost.

Ärtsoppa kan jag äta hur ofta som helst. Billigt är det också. Grönsakssoppa; potatis, morötter, selleri, palsternacka, purjo. Köttbullar snor man ihop på en kvart. Kålpudding, kåldolmar – lite bökigt, men oslagbart.

Är hos min 96-åriga mamma i Norrköping. De flesta från hemtjänsten som kommer är invandrare. Ligger själv inlagd på SÖS några dagar. Alla skitjobb sköts av invandrare, kom med något nytt?!

Undersköterskor, sjuksköterskor, många läkare – invandrare.

Vem står i spelbutiken, kvartersbutiken, vem kör bussen, taxin, vem står i gatuköket – kebaben, hamburgerkedjan. På lagren, på fabrikerna?

Plocka bort dem för en dag eller två – det skulle braka ihop. Och alla demografer är överens: Vårt behov av utländsk arbetskraft kommer bara att öka, om inte galoppera.

Är det Sverigevännerna själva som tänker tömma bäcken, diska på krogen och städa bort skiten i korridorerna? Hacka betorna och skörda grönkålen? Vem skall plocka bären, svampen? Skall de kicka ut alla helt nödvändiga dataingenjörer från Indien som jobbar i Sverige, läkare, forskare, entreprenörer, kulturarbetare, intellektuella från jordens alla hörn?

Har ni en enda gång hört de flyktingfientliga och invandrarfientliga svara på den skitenkla frågan: Vad händer utan invandring? Hur svårt kan det vara att ställa den till "Sverigevännerna"? En enda jäkla gång.