Upplev hantverk och folkliv i Tallinn!

Följ med Hemmets Journal på en fullmatad hantverksresa till Tallinn med besök på Estlands största slöjd- och hantverksmässa, ullspinneriet Aade Lõng OÜ och Karnaluks – ett eldorado för alla som älskar textil och hantverk.

Drömresan för dig som älskar hantverk!

Vi på Icakuriren följer utvecklingen noggrant gällande COVID-19 (coronavirus) och vi kommer att vidta åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer vad gäller resandet till olika resmål. Denna resa planeras att genomföras till dess att andra direktiv ges. Har du frågor kring avbokningsvillkor, är du varmt välkommen att kontakta researrangören direkt.

Folkkonsten tas på allvar i Estland, det rika hemslöjdsarvet vårdas ömt men utvecklas också ständigt. Gamla mönster återanvänds flitigt i nyproducerade textilier, modern design och klädesplagg. Vi besöker den stora slöjd- och hantverksmässan som hålls i samband med Martindagen, som firas till minne av Martin Luthers födelse den 10 november.

Till Martindagen ska alla utomhusarbeten vara avslutade och inomhusaktiviteter tar vid. Hundratals utställare och tusentals besökare kommer till mässan som i folkmun kallas "Sångfestivalen för hantverksintresserade". Allt från stickade vantar, broderade tofflor och handgjorda mattor till närproducerad mat finns att köpa. Observera att man måste ha både kontanter (euro) och kort, då en del av mässutställarna tar kort och en del enbart kontanter.

Vi gör också en historisk vandring genom Tallinns gamla stadskärna som i sin helhet är upptagen på Unescos:s världsarvslista som norra Europas mest välbevarade medeltida stad. Självklart blir det också många chanser att fynda prisvärda garner, tyger, material för tovning, kiltning, knyppling med mera, då vi besöker flera välsorterade butiker med brett sortiment av alla sorters sybehör.

Vi besöker den stora berömda Martindagsmässan.

Dag 1

Samling på seneftermiddagen i Värtahamnen. Vår representant på resan är behjälplig vid incheckningen på MS Victoria som ska ta oss till Tallinn. På kvällen äter vi en buffémiddag ombord där både mat och dryck ingår.

Dag 2

Vi äter frukost innan fartyget lägger till i Tallinn. Vår buss och guide möter oss vid ankomsten och vi börjar med en bussrundtur i Tallinn. Därefter äter vi lunch på en lokal restaurang innan vi besöker Aade Lõng OÜ Spinneri.

Här tillverkar man ullgarn av hög kvalitet av ull från lokala gårdar i Estland med också med ull från Sverige och Australien. På vägen tillbaka till Tallinn besöker vi specialbutiken Karnaluks, ett eldorado för den som älskar slöjd, textil och hantverk.

Vi bor centralt i Tallinn på Tallink City Hotel där vi checkar in under eftermiddagen och på kvällen serveras vi en 3-rätters middag.

Tallinn är en bedårande vacker stad en kort båtresa bort.

Dag 3

Dagen tillbringar vi på Estlands största slöjd- och hantverksmässa Mardilaat. Här finns ett stort och rikt urval av estnisk slöjd och hantverk. Stanna gärna till vid Lillemantels monter. De är kända för sina blommiga rockar och lapptäckejackor som vävt in natur, barndom och evig längtan. Broderiet är baserad på det arkaiska nålarbetet.

Under eftermiddagen går bussen tillbaka till hotellet (för den som vill). Kvällen och middag på egen hand.

Dag 4

Vi checkar ut men lämnar väskorna kvar på hotellet. Tallinn är en av de bäst bevarade gamla Hansastäderna och vår lokalguide tar oss på en historisk vandring genom den välbevarade stadskärnan med tydliga spår från Medeltiden.

Vi får möjligheten att besöka Felt Design Estland, mest känd för sina fantastiska sjalar med blommor. Egen tid i stan under eftermiddagen för att besöka hantverksbutiker och shoppa, det är öppet även på söndagar. Under eftermiddagen går vi till färjeterminalen och checkar in på MS Victoria som avgår klockan 18.

Dag 5

Vi hinner äta frukost i lugn och ro innan vi anländer till Värtahamnen i Stockholm runt 10-tiden på förmiddagen med våra nyfunna vänner och fyllda av lust att skapa.

På ässan finns allt möjligt ur den rika estniska

hantverkskulturen.

Resfakta:

Datum: 4 – 8 november 2021

Pris: 6 975 kronor per person i delat dubbelrum/hytt.

Researrangör: Specialresor.

Valuta: Euro.

I priset ingår:

* Båtresa Stockholm–Tallinn tur- och retur, del i 2-bäddshytt (fönster) med Tallink Siljas fartyg M/S Victoria.

* Gemensam middag ombord (buffé inklusive måltidsdryck) och frukost under utresan. På hemresan ingår frukost.

* En lunch samt en 3-rätters middag inklusive ett glas öl/vin/läsk/vatten samt kaffe, dag 2.

* 2 övernattningar i dubbelrum på 4-stjärniga Tallink City Hotel inklusive frukost.

* Bussresor enligt program i Estland.

* Besök på Aade Lõng OÜ och Karnaluks med inträde till mässan.

* Svensktalande guide, dag 2 och 4.

* Färdledare från Specialresor.

* Representant för Hemmets Journal.

* Resegaranti via den statliga resegarantin.

Tillägg: Egen hytt/enkelrum: 2 200 kronor.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring.

Boka så här: Ring 054-18 89 00 (Mellan klockan 10-12, 13-15).

Via mejl: info@special-resor.se. Anmäl dig senast den 1 augusti 2020.

Begränsat antal platser, "först till kvarn".

Ditt namn i bokningen ska överensstämma med stavningen i passet du använder under resan. Uppge eventuella matallergier samt vem du delar rum med. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare understiger 30 personer. Övriga resevillkor får du vid bokningen eller läs mer på www.special-resor.se.

Vi reserverar oss för programändringar, valuta- eller skatteförändringar som står utanför vår kontroll, och hänvisar till gällande reselagstiftning.

Res säkert med Icakuriren

Res säkert i coronatider Vi tar rådande situation gällande covid-19 på största allvar och följer noggrant UD och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att hålla säkra avstånd till varandra kommer våra resor att genomföras med färre resenärer i resegrupperna. På plats kommer vi att dela in resenärerna i mindre grupper för att enkelt kunna hålla ett säkert avstånd, det gäller vid utflykter och andra sammankomster. Researrangörer anpassar sig och gör allt som de kan för att genomföra på absolut säkraste sätt.