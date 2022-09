Nicolas Lunabba: ”Jag vaknar varje dag med ett enormt driv”

Han är en man med en vision. Om hur Sveriges problemförorter ska kunna blomstra och deras unga styras undan från våldet. Nu kommer boken om hur han räddade en fjortonårig strulputte från ett sådant öde. Eller räddade de kanske varandra?

Nicolas Lunabba kommer cyklande till intervjun, klädd i svart förutom sina vita sneakers och jag förvånas återigen av hur vissa coola innerstadsmän lyckas hålla sina skor kritvita i gatans rök och damm.

Han är verksamhetsansvarig för Hela­malmö, en förening med en framgångsrik social verksamhet bland barn och unga i några av de Malmöstadsdelar som brukar kallas utanförskapsområden.

– Fast jag kallar dem politiskt försummade områden, påpekar han.

Nicolas är en vänlig man med ett ibland uppsprickande varmt leende – men han talar klarspråk. Dessa förorters barn och ungdomar är dömda på förhand, säger han. Av myndigheter, media, politiker. Av oss. Samhället har kapitulerat och den jämlikhet och välfärd vi tror oss ha i det här landet når inte dit ut. För barn som inte får sina basbehov tillgodosedda, går i nergångna skolor och ständigt möts av misstro, rasism och låga förväntningar, framstår dörrarna till majoritetssamhället som stängda och reglade. Är man välkommen i väldigt få sammanhang, är man lätt att värva till destruktiva miljöer.

Nicolas Lunabba

Ålder 41.

Bor I Malmö.

Gör Verksamhetsansvarig för Helamalmö. Författare.

Familj Sambon Amna och döttrarna

Dahlia, 5, och Olivia, 3 år.

Fritid Ägnas mest åt familjen. Tränar på gym men spelar inte längre basket, trots att han som ung tillhörde Sverigeeliten. ”Jag blir frustrerad av att jag inte kan spela som när jag var 20.”

Läser Just nu C S Lewis ”Anteckningar under dagar av sorg” (”han skrev inte bara Narnia och andra sagor, detta är en liten pärla”). Stig Dagerman är husguden. Andra favoriter är Harry Martinson – som så träffande beskriver vad fattigdom gör med människan – James Baldwin, Annie Ernaux. Läser även brett inom psykologi, filosofi, historia och samhälle.

Lagar Helst inte mat i alla fall. I boken beskriver han hur han och Elijah dagligen åt middag på de flottiga, billiga haken runt Möllevångstorget i Malmö. Firade gjorde de med dubbla portioner på Chicken Cottage.

Utmärkelser Organisationen Individuell Människohjälps pris till Britta Holmströms minne. Svenska Martin Luther King-priset. Anders Carlbergs minnespris. Hillesgårdspriset för medmänsklighet. Hedersdoktor vid Malmö Universitet.

Aktuell Med boken ”Blir du ledsen om jag dör?”, Natur & Kultur.