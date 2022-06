Upplev drömmen om Italien!

Har du också drömt om att någon gång få uppleva Toscanas böljande kullar, höga cypresser, imponerande pinjeträd och charmiga gamla gårdshus? Plussa även på ett kök som är känt över hela världen, så har du en drömresa i ett av Italiens vackraste landskap. Vi bor i lilla byn Greve in Chianti, i hjärtat av Chianti Classico, det berömda vindistriktet. Under resan smakar vi oss fram genom utvalda delar av Toscana där det mesta handlar om vin och fokus ligger på det genuina och småskaliga. En avstickare från Toscana görs i slutet av resan, till Modena där balsamvinägern och ikoniska Ferrari har sitt ursprung. Följ med på en resa där det mesta ingår i priset och bjuder såväl öga som gom på en makalös upplevelse.

Att blicka ut över det toskanska landskapet är som balsam för själen.

Följ med oss till Toscana 3-7 oktober 2022!

Dagsprogram



Dag 1 Vi landar i Italien och beger oss till byn Greve in Chianti

Vi landar på Bolognas flygplats där vår svensktalande lokalguide möter oss. Efter cirka två timmars bussresa har vi kommit fram till vårt hotell, Albergho del Chianti, med perfekt läge vid det kända torget i byn. Greve är en lagom livfull och pittoresk by och vi bor med butiker, restauranger och caféer precis utanför dörren. Efter ankomst till hotellet bjuds det på något lätt att äta och dricka.

Dag 2 Svenskägda vingården Terreno

På vårt program denna dag är den svenskägda vingården Terreno, strax utanför byn Greve in Chianti. Med en blandning av italienskt vinkunnande och svenskt nytänkande satte familjen Ruhne i gång produktionen 1988. Vi äter lunch lagad av lokala råvaror och provar gårdens fina viner. Vi är tillbaka på vårt hotell under eftermiddagen och har en stund för egna aktiviteter. Till kvällen samlas vi igen för att äta en gemensam middag i en av stadens vinbutiker.

Vi besöker den svenskägda vingården Terreno och får lära oss mer om dess tillverkning och det dagliga livet på en vingård.

Dag 3 Ostprovning i San Casciano ochmiddag på vingård

Vår guide tar oss med till sin hemby, San Casciano, och ger oss en inblick i det italienska vardagslivet. Lunch serveras på någon av byns restauranger innan vår färd går vidare. Vi besöker en osttillverkare som bjuder oss på olika smakprov. Här handlar det främst om den delikata lagrade fårosten, pecorino. Innan det är dags för middag väntar ett vinslott och försvarsborg med anor från 1300-talet. Här tar vi en promenad i trädgården, känner historiens vingslag och smakar på slottsvinet. Dagen avslutas med middag på en vingård i närheten av Greve.

Dag 4 Olivolja och Florens

I vår egen fina by, Greve in Chianti, finns det gott om delikatesser att provsmaka, bland annat traktens omtalade olivolja, vilket är på programmet under förmiddagen. För bröderna Pruneti representerar olivträdet själen i Toscanas landskap. Vi kommer att smaka på nio olika olivoljor, alla med olika smak, karaktär och styrka. Vi lär oss skillnaden på olivolja som passar till sallad, fisk eller kött. Egen tid för lunch i Greve, därefter beger vi oss till en av världens mest omtalade och lovsjungna städer, Florens. Vi avslutar dagen med en italiensk klassiker, Bistecca Fiorentina.

Dag 5 Modena – balsamvinägerns ursprung

Efter utcheckning styr bussen i riktning mot Modena, lite nordväst om Bologna. God balsamvinäger utgör, likt god olivolja, själva basen i det italienska köket. Mer om detta får vi veta då vi besöker en Acetaia i närheten av Modena. Vi befinner oss då i den region där balsamvinägern har sitt ursprung. Det serveras en lätt lunch på gården och därefter avrundar vi vår resa med att besöka Ferrari museet i Maranello. Efter oförglömliga dagar i Italien beger vi oss mot flygplatsen för återresa till Sverige.

Druvsorten Sangiovese är den vanligaste druvan på vingården Terrenos vinfält.

Resdatum

Avresa 3 Oktober 2022

Hemresa 7 Oktober 2022

Pris

17 660 kr i del i dubbelrum per person

Tillägg

Enkelrumstillägg 1490 kr per person

Avresa från Kastrup på förfrågan



Allt detta ingår i resans pris

flygresa med Scandinavian Airlines, Arlanda-Köpenhamn-Bologna tur och retur

inklusive bagage (tillåten vikt/storlek meddelas inför avresa)

flygskatter och avgifter

bussresor enligt program i Italien samt city tax

fyra övernattningar i dubbelrum inklusive turistskatt

transfer och utflykter med svensktalande lokalguide

besök och provsmakning på ostgård

vinprovning dag 2 på vingård/castello

heldag med visning, "vinmakarkurs" och vinprovning på vingården Terreno

olivoljeprovning i Greve

guidad stadspromenad, ca 2h, i Florens med auktoriserad stadsguide inklusive

whispers (hörsnäckor)

whispers (hörsnäckor) besök och provsmakning av balsamvinäger på Acetaia i Modena

entré och guidning på Ferrari museet i Maranello

fyra frukostar

tre luncher; en i San Casciano, en på vingården Terreno och en på Acetaia i Modena

en lättare kvällsmåltid på ankomstdagen

tre middagar; en på lantlig vingård, en på vinbutik (enoteca) i Greve samt en i Florens

måltidsdryck i Italien; ett glas (lunch) och två glas (middag) vin/öl/läsk, vatten. Vid vissa måltider ingår även kaffe (oftast espresso). Vingårdar/balsamvinägergård erbjuder inte öl som alternativ.

dricks till lokalguide och chaufför

färdledare från Specialresor

resegaranti via den statliga resegarantin

Så här bokar du

Ring Specialresor i Karlstad tel 054-18 89 00 eller mejla info@special-resor.se

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.