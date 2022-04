Anders lämnade storstads- livet: ”Lugnet på landet är en illusion”

Rent krasst var mitt liv i Stockholm bra mycket enklare. Där hade jag ett fast jobb och pengar kom in på kontot varje månad – jag hade mängder av fritid, säger Anders Möller är en av många som lockats att lämna stan för livet på landet.

Han älskar sitt nya liv, men menar att det där "lugnet" delvis är en illusion.

Drygt tio år har gått sedan Anders började sitt nya liv på landet.

Många drömmer om ett liv på landet – inte minst sedan pandemin slog till. Att få lämna storstadens brus, avgaser och trängsel för ett liv med hästhagar utanför köksfönstret, vajande havrefält och skogar fulla av svamp. Även journalisten och tidigare stockholmsbon Anders Möller längtade efter detta när han rastade hunden bland turisterna i Gamla stan – ett friare liv med närhet till naturen och matens ursprung.

– Sedan jag var ung har jag, inspirerad av författaren Thoreau, haft en dröm om det riktigt enkla livet, fritt från materialismens krav. Ja, jag föreställde mig ett liv där man var självförsörjande och gjorde det som föll mig in, som att vandra i skogen, läsa böcker och betrakta molnen.

År 2011 bestämde han sig för att flytta till en gård utanför Vingåker. För något år sedan bestämde han sig för att skriva boken "Konsten att flytta till landet", en personligt berättad guide, där han frikostigt berättar om att allt inte blev som han tänkt sig. Om orealistiska drömmar och nybörjarmisstag.

Anders Möller Ålder 58 år.

Bor På en gård utanför Vingåker, med 2,5 hektar mark.

Familj Katterna Marlon och von Dallas.

Gör Mathantverkare och youtuber.

Aktuell Med

boken ”Konsten att flytta till landet”, Volante förlag.

– Jag älskar att bo på landet och kommer att bli kvar. Men många pratar om down-shifting i samma andetag som de nämner en flytt till landet. Fast rent krasst var mitt liv i Stockholm bra mycket enklare. Där hade jag ett fast jobb och pengar kom in på kontot varje månad. Jag bodde i en lägenhet, och gick något sönder kunde jag ringa någon som fixade saken – jag hade mängder av fritid. Här på landet händer det alltid saker, på gott och ont.

Tog chansen

Chansen dök upp för tio år sedan, Anders fick ett jobb som nattchef på Södermanlands nyheter, och bytte sin lägenhet i stan mot en etta i Nyköping och en liten gård utanför Vingåker. Efter två år blev det nedskärningar och Anders avdelning lades ner, så sedan dess är han egenföretagare.

– I början var jag i en förälskelsefas. Ja, de första åren var på många sätt de enklaste. Jag jobbade åtta dagar i sträck och sov då i Nyköping. Sedan var jag ledig i sex dagar, och kunde ägna mig åt det jag hade lust med på gården.

Och lust hade han. Framför­allt såg han framför sig hur han skulle bli självförsörjande – och kände sig som ett miljö- och klimatföredöme bara vid tanken.

– Oberoendet är en illusion. Även om jag bosätter mig på landet är jag beroende av civilisationen, som vägar och vård. Och det vore knappast bättre för planeten om alla medelklassmänniskor bestämde sig för att odla sin mat själva. Nej, samarbete är betydligt bättre för klimatet.

Idag försöker Anders vara ledig två dagar i veckan och inte vara för överambitiös.

Det självförsörjande livet visade sig också vara lättare sagt än gjort. Han odlade örter, morötter, palsternackor, sallad och persilja, satte potatis och startade en äppelodling, till vilken Anders beställde 200 träd från Holland.

– Jag ­avverkade skog och återställde åkermark, men bara att gröngödsla, kalka och plantera 200 träd innebär en del jobb. För att inte tala om den kilometer stängsel jag behövde sätta upp för att skydda träden från dovhjortarna.

De sistnämnda lyckades han ändå inte hålla ute. Hur Anders än täppte till så lyckades de hitta kryphål, och "de siktade alltid in sig på de dyraste träden". Fem av 200 träd finns nu kvar.

– Ett annat överentusiastiskt nybörjarmisstag var när jag beställde 300 rabarberplantor, som jag planterade utan att ha full kontroll på rot-

ogräset. Jag förde en ojämn kamp, som ogräset till slut ändå vann. Visst har jag rabarber kvar, men ingen stor odling.

"Hönor är trevliga"

Djur vill man ju också ha på en gård, så i dammen planterade han guldfiskar och flodkräftor. Lite bin är ju kul. Några får – så gulligt! Och hönor är väl härligt? Dessutom får man gratis ägg.

– Hönor ÄR trevligt, framförallt när de kan sprätta runt på gården, men det där med att äggen är gratis är en myt. Även hönor ska ha mat och husrum, vilket kostar. Och förra sommaren gjorde höken en räd här och hade ihjäl dem. Jag kommer att skaffa hönor igen, men först när jag är klar med mina byggprojekt. Rent generellt är det svårt att få lönsamhet i djur och egna odlingar i liten skala, säger Anders.

Höns är trevliga – men äggen är INTE gratis.

I allt det här nya han har insett – genom "trial and error" – att gemenskapen med grannarna (som även de tycks vara av delvis annan art ute på bygden) har varit en lindring.

– Jag har bott i lägenhet i större delen av mitt liv och sällan vetat vem som bor bredvid. När jag flyttade hit gick jag genast runt och presenterade mig, vilket var en lyckträff, för då kom jag in i gemenskapen. Här finns en fantastisk hjälpsamhet. När det kör ihop sig så hjälps man åt.

Vad är ditt tips till stadsbor som funderar på att flytta ut på landet?

– Ta alla chanser att sträcka ut en hand, och säg aldrig nej om någon ber om hjälp. Det ­lönar sig med råge.

Ladan brann

Men så en dag 2019, när han börjat få snurr på livet på gården, blickade han ut genom fönstret och såg sin lada brinna. Den var övertänd på några minuter och gick inte att rädda. Det är oklart vad som hände, troligen var det ett elfel, men med ladan brann såväl projekt som drömmar upp. Allt han slitit och kämpat för. Fast i deppigheten och uppgivenheten som följde började han fundera.

– Jag insåg att jag behövde en bättre balans. Jag hade skapat mig en massa jobb – som nu till stora delar hade brunnit upp. Ja, jag hade både undervärderat hur mycket jobb som krävs för att odla mat och ha djur, och överskattat min egen arbetskapacitet. Och varför odla egen potatis, när den är lätt och billig att få tag på?

Tar det mer piano

Sedan dess försöker han se och lära av grannar som tar det lite mer piano. Nu odlar ­Anders det han har lust med, det som går lätt. Och han startar projekt, men lagom många. Målet är att jobba fem dagar i veckan och vara helt ledig två. Inkomsten kommer från en youtubekanal där han berättar om livet på landet, och småskaligt mathantverk, där han bland annat gör en rabarberglögg så god att den vunnit guld i SM i mathantverk.

– Men jag odlar inte all rabarber själv, utan köper in och förädlar. Sedan gör jag kryddsalter och lite annat som jag säljer på marknader.

Har du någonsin tänkt "nu skiter jag i det här och flyttar tillbaka till stan"?

– Nej, jag tycker ändå om livet på landet och enda sättet att verkligen misslyckas med det är att ge upp. Eller som författaren Tracy McMillan säger: "Everything works out in the end. If it hasn't worked out yet, it's not the end."

Stan mot Landet enligt Anders

3 fördelar med att bo i stan

1. Närheten till allt, som butiker, biografer och nöjesliv. Det mesta finns utanför dörren.

2.Civilisationens fördelar, det går att specialisera sig. Om någon är duktig sjuksköterska eller reklamare, så kan andra specialisera sig på att göra kaffe eller baka pizza.

3.Kommunikationerna. Det går snabbt och lätt att ta sig både inom stan och till andra städer.

3 fördelar med att bo på landet

1. Friheten. Du har alla möjligheter att förverkliga dina projekt, oavsett om det handlar om att bygga bodar, ha djur eller odla grönsaker.

2.Grannarna. Det sociala nätverket här är inte påträngande men starkt. Det ger trygghet. Du kan få hjälp om du behöver. Det här handlar inte om att folk i stan är sämre människor, man har bara inte den relationen till varandra.

3.Det går att leva billigt. Självklart finns det inga gränser för hur mycket pengar du kan lägga på din gård, men det går att leva billigt. Jämfört med storstaden är kvadratmeterpriset här lågt.