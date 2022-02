Antikexperten Li Pamp: "Vi äter på kinesiskt porslin från 1700-talet till vardags"

"Det tål att diskas i maskin" säger hon. "Snart kommer det att vara otänkbart att gå in i en affär och bara köpa en pryl utan att bry sig om vad den är gjord av, om den går att reparera och under vilka förhållanden den är producerad."

Trevlig arbetsmiljö. Li Pamp omgiven av antikviteter på Stockholms auktionsverk där hon är vd sedan augusti.

D

et var en gång en kung. När Karl XI ville sälja en del av sitt avsevärda vapeninnehav gav han överståthållaren Claes Rålamb i uppdrag att öppna auktionsrörelse. Så tillkom Stockholms Auktionsverk 1674.

– Man kan ju tro att det är Sotheby's eller Christie's som är världens äldsta auktionshus men det är faktiskt vi, säger Li Pamp och rör sig vant bland dyrgriparna när hon blir fotograferad av Icakurirens Peter Knutson.

– Blir ljuset bra här? Man vill ju inte att rynkorna ska synas för tydligt, skojar hon och tillägger i mungipan att hon helst avstår från fillers och annat trixande med utseendet som så många ägnar sig åt idag.

Det skulle kunna vara en replik apropå vinterns skönhetsdebatt (där kvinnliga kulturdebattörer våndats inför förlusten av sin ungdomliga fräschör). Eller en anspelning på Lis egen devis: Se skönheten i det slitna.

Nu är Li varken rynkig eller sliten och hon talar förstås om tingen, de gamla föremålen som är hennes gebit. Men förhållningssättet kan med fördel appliceras på människan. Och när man frågar Li vad hon gillar mest i sitt jobb så blir svaret människorna. Inte grejorna.

– Vi i antikvärlden är förstås passionerat, nördigt intresserade av saker. Men vi måste också förstå oss på människor, ibland till och med vara lite av psykologer. När folk kontaktar oss och vill sälja har det ofta hänt saker i deras liv.

Det kan vara dödsfall, skilsmässor, kniviga arvsförhållanden, ekonomiska problem. Den som arbetar i auktionsbranschen måste kunna möta en människa i förändring och hantera känsliga förtroenden.

Li Pamp Ålder 49.

Bor I Saltsjöbaden.

Gör Vd på Stockholms Auktionsverk. Antikexpert i ”Bytt är bytt” i TV4.

Familj Fyra söner, Erik, 20, Daniel, 18, Michael och Adam, 15 år. Särbo i Madrid.

Läser Just nu Vilhelm Mobergs ”Din stund på jorden” och Marcus Aurelius ”Självbetraktelser” (”det senare lät väl superpretentiöst men den är den bästa ledarskapsbok jag kommit över”).

Fritid Sitter gärna under en korkek i Spanien. Dyker med tuber. Spelar tennis (”det är både motion och meditation, välgörande att bara hålla ett fokus – på bollen”). Lagar mycket mat, gärna efter recept från kocken och kokboksförfattaren Yotam Ottolenghi.

Aktuell Med nya avsnitt av ”Bytt är bytt” i TV4 i höst.

Ville bli journalist

Li Pamp har gått hela auktionshusvägen från visningsvärdinna till vd. Däremellan har hon synts i nästan alla antikprogramformat som sänts i tv, grundat it-företag, startat antikutbildningar, jobbat som föreläsare och moderator, producerat en dokumentärfilm, guidat och lett resor med historiska förtecken. En mångsysslare med kulturarvet som röd tråd.

– Men sedan jag blev chef här på Stockholms Auktionsverk i somras har jag släppt allt annat. Det enda jag har kvar är "Bytt är bytt" i TV4.

Egentligen hade hon planerat att bli journalist. Hon växte upp i den skånska kustorten Bjärred men skaffade sig som 14-åring praoplats på numera nedlagda A-pressen i Stockholm. Det följdes av några års sommarjobb på samma ställe.

– Jag var redan som barn rätt kavat och kastade mig ut på alla möjliga uppdrag.

I väntan på att kunna söka in på journalisthögskolan åkte hon till Paris och började sedan läsa i Lund.

– "Statistik är nog bra att kunna" tänkte jag. Men studentlivet var alldeles för kul, jag tog bara fem av tjugo poäng och festade bort resten av första terminen. Så när jag under andra terminen behövde pengar sökte jag ett extraknäck som visningsvärdinna på Bukowskis

filial i Malmö.

– De frågade om jag var beredd att putsa silver och säga Ni till folk. Sedan var jobbet mitt och på den vägen är det.

Li pendlar till Madrid där hennes kärlek bor. Lyx är att gå i olivlunden på det spanska lantstället.

Fyra barn på fem år

Hon styrde upp studierna också och läste bland annat konst- och litteraturvetenskap innan hon flyttade till Stockholm för fortsatt jobb på Bukowskis. Efter något år gick hon över till Stockholms Auktionsverk, och 26 år gammal blev hon intendent för modernt konsthantverk. Alltså morgondagens antikviteter. Det tar hundra år innan ett föremål formellt får klassas som antikt.

Vid 36 gjorde hon tv-debut i "Antikdeckarna" på TV4 Plus. En intensiv period, eftersom hon också hade fyra små söner, födda inom loppet av drygt fem år.

– De yngsta är tvillingar, förklarar hon när jag undrar hur det ens är möjligt.

– Jag övergick till att arbeta på frilansbasis för att kunna sköta en del av jobbet på kvällar och nätter. Jag är ingen perfekt mamma men jag har i alla fall varit fysiskt närvarande under barnens uppväxt. Tricket var att ta en kvarts siesta mitt på dan. Då klarade

jag mig med sex timmars nattsömn. Det var då det. Nu lägger jag mig klockan 22.

– Så jo, jag har gjort min beskärda del av att sälja varmkorv på fotbollsturneringar, tillägger hon torrt. Hon skjutsar fortfarande till basketträningar.

Li tog bland annat uppdrag som programledare i "Antikmagasinet" och expert i "Antikrundan", "Go'kväll" och "Nordiska rum", samtliga i SVT. Tillsammans med en it-entreprenör startade hon under en av sina mammaledigheter nätföretaget Deconet, en köp- och säljsajt för 1900-talsdesign.

Svårare att fynda

– Vi blev ganska stora i Europa och ville in i USA. Så vi gick ihop med ett liknande amerikanskt bolag som ville in i Europa. På pappret ett bra upplägg. Men det funkade inte med huvudkontoret i New York och en amerikansk vd. Jag hade en dålig magkänsla inför affären men litade tyvärr inte på den. Det blev en lärdom.

Tv:s olika antikprogram har starkt bidragit till att höja svenska folkets second hand-kunnande. Det blir allt svårare att snubbla över en skandalbillig Märta Måås-matta eller PH-lampa på en landsortsloppis. Folk har rätt bra koll numera.

Li Pamp har varit en del av det kunskapslyftet och i början av pandemin identifierade hon ett nytt behov – nätbaserade antikvitetskurser. När nya köpargrupper strömmade till och alla satt hemma hos sig och budade borde det finnas ett sug efter kunskap. Hon presenterade idén för näthandelsföretaget Auctionet. De nappade, startade Auctionet Academy och utsåg henne till rektor. Här erbjuds både streamade och vanliga fysiska utbildningar.

Inte strävat efter att bli chef

Lis rektorsbana blev inte så lång eftersom hennes uppdragsgivare sedan köpte Stockholms Auktionsverk och ville att hon skulle leda det istället.

– Det var inget jag hade planerat. Jag gillar i och för sig att styra saker så att jag får det som jag vill, men jag har aldrig strävat efter att bli chef.

Men det är hon nu och i en bransch i medvind. Begagnat, längs hela skalan från loppis till antikt, har aldrig varit så rätt som nu. Inredningsidealen har backat från det kliniskt rätlinjiga och ultramoderna till det mer ombonade där man blandar stilepoker. Många smakdomares skräck för allt snirkligt har lagt sig något. Likaså värderar vår tid berättelser på bekostnad av det anonyma. Proveniens – ett föremåls historia – får större betydelse.

– Så skriv upp det du vet om dina ägodelar, manar Li.

Även som statusmarkör tycks antikviteter vara på uppåtgående. Nu när man kan leasa en lyxbil och ställa på garageuppfarten kommer prestige att skapas av mer intellektuella värden, tror Li. Icke googlingsbar kunskap, sådant som kräver tid och djup. Konst som manifesterar ett konstintresse, gamla föremål som visar ett engagemang i historia och kulturarv.

– Det bildade idealet är på starkt återtåg, det är min övertygelse.

Och så är det förstås klimatkrisen. Att köpa begagnat för att inte bidra till prylberget och överkonsumtionen som håller på att förgöra oss.

– Vi blir alltmer medvetna konsumenter. Snart kommer det att vara otänkbart att gå in i en affär och bara köpa en pryl utan att bry sig om vad den är gjord av, om den går att reparera och under vilka förhållanden den är producerad.

I intresset för second hand möts vi över klass- och inkomstgränser. De som söker anor, de som tänker på miljön och de som vill komma billigt undan – vilka mycket väl kan vara samma människor.

– Ett nytillverkat föremål tappar oftast omedelbart i värde. Ett äldre antikvitetsföremål behåller det eller kan till och med öka i värde, påpekar Li.

Kinaporslin till vardags

Själv har hon inget utställningshem fullt av exklusiva saker.

– Det har man kanske inte så lätt som fyrabarnsmor. Men det är hemtrevligt och givetvis inrett med gamla grejor. Det är ju så tillfredsställande att hitta en udda kinesisk Qianlong-tallrik från 1700-talet för 80 kronor, sedan en till för en hundring och till slut har man fått ihop riktigt många. Vi äter på dem till vardags, de tål att diskas i diskmaskin.

Lugn av att dyka

Hennes söner är nu mellan 15 och 20 år och alla bor fortfarande hemma. Li är sedan flera år skild från deras pappa. En ny kärlek har så småningom dykt upp i hennes liv. Han bor i Madrid – ett långdistansförhållande alltså.

– Det kan funka i den här åldern. Men det är klart, ibland längtar vi efter att ses oftare, att bara kunna vara tysta tillsammans. Som det nu är måste vi ju sätta ord på allting eftersom vi umgås mycket per telefon.

Lyx för Li är att gå i olivlunden på det spanska lantstället. Hon är också fascinerad av dykning som för henne är mer än en sport, snarare en existentiell upplevelse.

– Det finns ju en hel värld under vattnet, minst lika stor som den här ovanför. Jag blir väldigt lugn därnere och går liksom in i ett annat tillstånd. Min partner är pilot och säger att det är samma sak när han flyger. Hade jag inte verkat i antikbranschen hade jag kunnat bli dykinstruktör.

Skriva böcker och göra fler filmer skulle också kunna locka. Li fick mer-

smak efter att ha producerat dokumentärfilmen "Nationalmuseum – ljuset återvänder" om den stora renoveringen av vårt viktigaste konstmuseum. Men nu är det vd-skapet som gäller.

På tröskeln till 50 har livet alltså öppnat sig ytterligare för Li, både privat och yrkesmässigt. Det är en bra tid –

erfarenheten och kapaciteten på topp, familjeansvaret under nedtrappning.

– Jag har utvecklat förmågan att sålla bort sådant som inte är viktigt och sådant jag inte kan förändra. Istället koncentrerar jag mig på det som jag faktiskt kan påverka – mitt välmående, mina relationer och affärsverksamheten jag nu leder.