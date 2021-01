Greta Thunberg - nu som frimärke!

På torsdag lanserar PostNord de första frimärkena för 2021. Redan nu avslöjar postjätten att Greta Thunberg är ett av motiven som släpps i år. De nya frimärkena, illustrerade av Henning Trollbäck, har temat Värdefull Natur och fokuserar på miljön och de miljömål som Sveriges riksdag har satt upp för att bevara Sveriges unika natur för kommande generationer, skriver PostNord i ett pressmeddelande.

– PostNord uppmärksammar med hjälp av frimärken aktuella händelser och angelägna frågor. Mycket av det miljöfokus vi ser idag, både på lokal och global nivå, är tack vare Greta Thunberg och Fridays for Future. Vi är därför mycket glada att kunna berätta att Greta nu blir en frimärkssymbol för den värdefulla natur vi har och det viktiga arbete vi alla måste göra dagligen för att behålla vår natur för generationer framåt, säger Stina Olofsdotter på PostNord Frimärken.



PostNords Frimärksråd får årligen in hundratals förslag på frimärksmotiv. Idén till Värdefull Natur kom från en rad olika förslag på temat miljö och klimat och kändes direkt som en spegling av dagens Sverige, precis som frimärkena ska göra. Det har också kommit in många önskemål om att uppmärksamma Greta Thunberg på frimärken.

– Det finns en svensk tradition att både få och skicka frimärkta brev, där frimärket blir som avsändarens förlängning av själva hälsningen. Valet av miljöfokus känns självklart för den tid vi lever i, ett tema som också går i linje med det hållbarhetsarbete vi just nu gör på PostNord för att minska vår egen klimatpåverkan och driva branschen i rätt riktning, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord



Frimärksserien Värdefull Natur finns tillgänglig hos alla PostNords ombud från och med den 14 januari 2021 och kan också enkelt beställas på postnord.se. Frimärkena kostar 12 kr/st.