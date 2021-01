Följ med på en tidsresa - Sverige för 100 år sedan!

Man skulle kunna säga äntligen! År 1921 blev Sveriges gifta kvinnor myndiga och slapp ha maken som målsman. Det här året uppfanns kylskåpet och svenske simmaren Arne Borg satte sitt första världsrekord, av 32!

Gifta kvinnor blir myndiga



Först nu kommer beslutet att gifta kvinnor ska vara myndiga. Tidigare förlorade en svensk kvinna automatiskt rätten till det när hon gifte sig. Mannen blev hennes förmyndare och målsman! Ogifta kvinnor hade redan 1865 blivit myndiga vid 25 års ålder, och 1884 sänktes åldern till 21. År 1921 hölls också första valet då kvinnor fick rösta, beslutet om kvinnlig rösträtt kom 1919.

En scen ur filmen Körkarlen som gjorde stor succé 1921. Folk var imponerade av trickfilmandet.

Victor Sjöström gör filmhistoria



På nyårsdagen 1921 var det premiär för Victor Sjöströms stumfilm Körkarlen om Döden som kommer med sin kärra för att hämta nersupne David och får honom att se tillbaka på sitt liv. Filmen är byggd på Selma Lagerlöfs roman med samma namn.



Filmen blev en dundersuccé, först i Sverige, sedan internationellt. Det lysande berättandet och det häpnadsväckande trickfilmandet fick kritikerna att häpna och publiken att flockas. Och än idag – det är väl det märkvärdiga! – ser filmstudenter och andra den och förundras.



Ingmar Bergman såg den första gången när han var 15 år och imponerades, och som vuxen såg han om den minst en gång varje sommar.



Det sägs att Stanley Kubricks skräckinjagande scen i filmen The shining (1980) där Jack Nicholsons rollfigur hugger sig igenom en låst dörr är direkt kopierad från scenen i Körkarlen där det är David (spelad av Victor Sjöström) som håller i yxan. Och ja, mästerregissören från 1921 är samme Victor Sjöström som 36 år senare spelade huvudrollen som den åldrade professorn Isak Borg i Ingmar Bergmans Smultronstället.



Victor själv hade som tolvåring skickats hem ensam till Sverige från New York där han vuxit upp. Hans pappa tyckte att han var för bångstyrig! Så han fick bo hos en faster i Uppsala och gick som tonåring med liv och lust in i Uppsala idrottsklubb – som hade en teatersektion. Och på den vägen blev det.

Unga svenskar uppfann kylskåpet



Det var i matsalen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm som två unga genier möttes våren 1921. Carl Munters berättade för sin nye vän om kameran med fjärrutlösare han precis uppfunnit. Baltzar von Platen lyssnade och föreslog direkt en förbättring.



Sedan var de två studenterna uppfinnar-bröder och bestämde att ta sig an projektet att uppfinna ett fungerande kylskåp som inte var alltför dyrt och tog alltför stor plats.



Varje kväll halv tio började de jobba på sitt projekt. De drack kaffe, åt ­arrakstårta, gnuggade geniknölarna och jobbade fram till halv fyra på morgonen. Då sov de och skolkade från förmiddagens lektioner på KTH.

De lyckades. Året därpå fick de bägge sin examen med kylskåpet som praktiskt exempel. Sedan sålde de uppfinningen till Electrolux och fick drygt en halvmiljon var plus 50 öre per sålt skåp. Deras teknik (absorptionskylskåp) användes ända fram på 1950-talet.

Hoppsan, här fanns en teater



Agne Beijer arbetade på Kungliga Biblioteket i Stockholm och forskade om teaterhistoria. Nu var han på jakt efter en tavla, en målning av Elias Martin som skulle föreställa ett gustavianskt tornerspel. Han frågade experterna på Nationalmuseum. Jo, den skulle nog finnas ute på Drottningholms slott, i "teaterhuset".



Så en vårdag 1921 letar Agne rätt på förrådet som kallades "teaterhuset" och börjar söka. Han sökte en tavla och fann en teater – och tavlan. Han var den förste som blev nyfiken på det där märkliga huset:

"Och så öppnade vi en dörr som ledde in till ett jättestort, halvskumt och högst fantastiskt rum. Hjärtat klack till mig, det högg till ganska ordentligt", skrev han själv när han berättade om den där dagen.



Allt var täckt av ett tjockt dammlager, det var mörkt men han kunde ana åskådarbänk­arna, järnlyktor och stora skivor med målade motiv – kunde det vara kulisser?



Agne Beijer hade klivit rakt in i Gustav III:s teater som sovit en djup törnrosasömn sedan 1792. När kungen blev skjuten på den där ödesdigra maskeradbalen hade man bara stängt dörren och låst. Och efter 129 år kom Agne Beijer och väckte Drottningsholmsteatern till liv igen.

En ung Evert Taube ger ut sin första skiva.

Evert Taube gör skivdebut



26 januari 1921 kliver 31-årige Evert Taube in i enkel inspelningsstudio i Stockholm, stämmer sin luta och börjar sjunga: "En ung sjöman, Karl-Alfred var hans namn…"



Det kommer att bli Kabaretsångaren, Taubes första skiva. Och den räddade hans kärlek. Evert och Astri Bergman hade träffats året innan och förlovat sig i Florens, men Astris pappa, konstgjutaren Herman Bergman, hade blivit rosenrasande, kallat hem sin dotter och krävt att förlovningen skulle brytas. För hur skulle Evert kunna tjäna några pengar på att plinka på luta och sjunga visor?



Först 1924 när Evert gett ut en rad skivor (den första skulle snart följas av många fler), böcker och vissamlingar gav svärfar in spe med sig och de unga tu kunde förlova sig igen!

En skamfläck för Sverige



Representanter för alla riksdagspartier undertecknade den motion som inlämnades det här året om att inrätta Statens institut för rasbiologi. Idén var att man skulle förbättra människan genom att få "lämpliga" föräldrar att skaffa många barn och sterilisera "olämpliga" föräldrar.



För oss låter det horribelt men tydligen var intresset i Sverige stort vid den här tiden för "ras- eller arvshygien". Enligt kunglig stadga för institutet var dess uppgift "Att idka vetenskaplig forskning på rasbiologiens område med särskild hänsyn till svenska folket och till förhållandena inom Sverige". Institutet upphörde 1958.

Det här hände också..

- Den första ishockeymatchen spelas på Stockholms stadion inför 2 022 åskådare. IFK Uppsala slår Berliner SC med 4–1.

- Riksdagen beslutar att avskaffa dödsstraffet i fredstid.

- Arne Borg sätter sitt första världsrekord. Han simmar 1 000 meter på 14.19.00 (distansen finns inte längre, men kinesiske Sun Yang har världsrekordet på 800 meter frisim 7.32,12 och 1500 meter frisim på 14.31,02).

- Birgit Agda Holmberg föds i Karlshamn, hon kommer att bli känd som revyprimadonnan Git Gay.

- Ingeborg Schager, föreståndarinna vid Statens skolköksseminarium, ger ut kokboken Olika sätt att använda margarin med recept på bland annat puré på gröna ärtor, grytstek och blåbärspaj.

- På modevisning på restaurang Cecil i Stockholm spelas "eggande hawajianska foxtrots" medan Lejamagasinets mannekänger "glider omkring i ganska enkelt mitt-på-vaden-skurna klänningar i beige eller créme med piffiga detaljer som ett skärp i läckra pastellfärger, silkessnören i rost eller varför inte en knallgul halmhatt".

- Dorothea Florén återvänder till Sverige från USA och öppnar Café Colombia i Kisa där hon serverar nymodigheten bryggkaffe.

- Landets första stadsteater invigs i Helsingborg med Shakespeares Trettondagsafton.

- Hjalmar Bergmans roman Farmor och vår Herre kommer ut.

- Rättegång hålls mot "börsdrottningen" Siri Thunström, 39, som döms för att ha försnillat 4 miljoner kronor från AB Göteborgs Bank (över 30 miljoner i dagens penningvärde). Hon bor i en lyxsvit på Grand Hôtel i Stockholm och har egen direkttelefon till börshuset. Hon döms till psykiatrisk vård och blir fri efter ett år.

- Mozarts opera Figaros bröllop har Sverigepremiär på Kungliga Operan i Stockholm.

- Greta Garbo gör reklamfilm för Konsumbagaren där hon äter bakelser på Hotell Strands terrass. Hon var 15 år och nyanställd på varuhuset PUB.



- De fem första kvinnorna väljs in i riksdagen, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Bertha Wellin, Nelly Thüring och Agda Östlund.

- Det fanns nu totalt 51 000 bilar och bussar i landet. (Det hade ökat snabbt, 1916 fanns det bara 5 873. Idag finns det drygt 11 miljoner).