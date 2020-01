Malin Åkerman: "Jag får en kick av att skådespela"

HOLLYWOODBO Som ung drömde hon om att bli skådespelerska. Nu är Malin Åkerman en erkänd filmstjärna, men vägen dit har varit stentuff. Hennes första svenska långfilm visas nu på bio.

Foto: Peter Knutson

Malin Åkerman kom till Hollywood med en väska och en dröm om att bli nästa Cameron Diaz. Så när hon äntligen efter komedin The heartbreak kid blev bjuden till filmbolagets glammiga fest och skymtade Diaz, tog hon mod till sig och gick fram till henne. Medan de pratade kom Steven Spielberg fram. Han sa: "Oh, my god, Malin" och berättade för Sheryl Crow, som också var i sällskapet, att Malin är en av filmmeckats skojigaste. När han noterade vem Malin samtalade med sa Spielberg "Tjena, Cameron", bara för att fortsätta ösa beröm över Åkerman.

Nu är vår svenska Hollywoodstjärna i Stockholm för att prata om sin första svenska långfilm En del av mitt hjärta. Det är en musikalkomedi baserad på ­Tomas Ledins musik, där man nu och då brister ut i sång och dans.

Filmen är packad av kända namn som Jonas Karlsson, Christian Hillborg, Shima Niavarani, Johan Ulveson, Marie Richardson, Per Andersson, Johan Rheborg och finska skådespelaren Mikko Leppilampi.

Vi ses i Ingrid Bergman-sviten på Grand Hotel. Det är ett tufft schema, med tre dag­ar av intervjuer, där hon svidas om inför varje. Men Malin är proffs. Hon landar i soffan med ett kritvitt leende och fullt fokus på den hon möter.

– Jag har länge velat spela i en svensk film, och det har funnits fina manus och erbjudanden, men tajmingen har aldrig varit rätt. Men så kom den här filmen och det funkade perfekt, berättar hon.

Uppvuxen i Kanada med svenska föräldrar, visste hon knappt vem Tomas Ledin var.

– Jag kände igen några låtar som Sommaren är kort från radion, men pappa lyssnade mer på RnB och Club 40, för­klarar hon.

Hon pratar flytande svenska, även om engelska uttryck slinker med då och då, men att filma på sitt andraspråk var en utmaning.

– Att lära sig replikerna på svenska var svårare än jag trodde, man använder en annan del av hjärnan. Det var lättare att sjunga, för det finns ett annat flyt i sången och man kan ta om och om, säger hon och skrattar.

Vad är skillnaden mellan att spela in en film här och i Hollywood?

– Det är ingen större skillnad. I Sverige är det här en storfilm, vilket resursmässigt är som en amerikansk independentfilm, men själva jobbet är lika proffsigt utfört. Vad jag gillade här var att crewet varje dag frågade vem som ville ha mat dagen därpå, och så köpte de enligt beställning. Det var inget slöseri. På amerikanska inspelningar finns det ett överflöd av mat och dryck, och mycket kastas.

Malin Åkerman är aktuell i den svenska långfilmen En del av mitt hjärta. Här tillsammans med motspelaren Jonas Karlsson.

Blev streetsmart utan pengar

Malin Åkerman är the american dream personifierad: En vanlig tjej, utan kontakter i branschen, åker till Hollywood och blir stjärna. Nu har hon tv-serier som Billions och Trophy wife och filmer som Watchmen och Trubbel i paradiset på cv:t och bor i en villa i Hollywood.

Det låter som en dröm, men i verkligheten har det tidvis varit en kamp. Hon har sovit på kompisars golv, gått in på banken och låtsats kolla saldot, bara för att få gratiskaffe, och accepterat dejter (och tagit med sig kompisen) för att få sig ett mål mat. Resultat: hon blev streetsmart.

Genombrottet kom när hon fick rollen som Juna i Lisa Kudrows serie The comeback. Då var Malin 26 år, och efter det började telefonen ringa.

Malin föddes i Sverige, men när hennes pappa Magnus fick ett jobberbjudande i Kanada, flyttade familjen dit. De hade inte så mycket pengar, utan cyklade runt även mitt i smällkalla vintern. När Malin var sex år fick hon veta att föräldrarna skulle skilja sig, "hjärtat brast, skulle världens bästa pappa inte vara min pappa längre?"

Pappa Magnus flyttade tillbaka till Sverige, där han så småningom träffade en ny fru och fick två döttrar. Malin stannade i Kanada med sin mamma, som träffade en ny man, och Malin fick sin älskade lillebror Marcus.

– När jag gifte mig nyligen så var det min pappa och styvfar som "walked me down the aisle". Jag har två pappor och fick det bästa av två världar. Min biologiska pappa är den mest genuina, positiva och härliga människa jag mött, detsamma med min styvfar som också är en klok och känslomässig man. Jag vill gärna visa min son Sebastian, som också har en pappa och en bonuspappa, hur bra det kan bli. Man får älska båda, man måste inte ta ställning.

Malin har beskrivit sin barndom som trygg och med mycket glädje – men även sorg när hennes mamma ramlade handlöst in i depressioner under perioder.

– Nu när jag själv har barn förstår jag hur svårt det måste ha varit för min mamma att försöka vara en bra förälder, samtidigt som hon kämpade med en så allvarlig sjukdom. Hon gjorde sitt bästa, körde mig runt till varje casting och tog mig på underbara utflykter, men som barn var det ändå förvirrande… Men har man en deprimerad förälder blir man kanske lite mer inkännande och utvecklar sin emotionella intelligens.

Vägen till att bli filmstjärna har inte varit lätt. Men nu lever Malin Åkerman med sin familj i Hollywood. Foto: Peter Knutson

Fick växa upp snabbt

Malin fick växa upp snabbt och bli lite av en mamma till sin lillebror. Hon pendlade mellan att ta stort ansvar och att gå ut och festa för att glömma röran därhemma.

Som vuxen har Malin nytta av både erfarenheten och egenskapen.

– Jag har lätt för att vara närvarande och känna in andra människor. Det hjälper mig som skådis, men även i relation till vänner.

Men som med alla egenskaper finns det baksidor. Är man fokuserad på hur omgivningen mår, så är det lätt hänt att glömma sig själv.

– Haha, you bet, jag måste påminna mig dagligen om att inte smittas av and­ra människors känslor. "Hold it, varför känner jag mig låg? Det är ju inte mina utan hennes känslor."

Kräftkalas och nakenbad

Pappa Magnus besökte hon på skolloven, så det blev många långa somrar i Sverige, med seglarläger, jordgubbstårtor, kräftkalas och nakenbad. Hon säger att pappan är en ständig källa till glädje och positivitet.

– Det är fantastiskt att ha en människa i sitt liv som ser lösningar på problem och som är duktig på att sätta guldkant på tillvaron. Fast han är också ett barn av sin ålder, uppvuxen i en tid då man tyckte att män inte ska gråta, så han hade svårt att visa känslor.

Det där har hon också fått med sig. Och det är en styrka att kunna rycka upp sig och vända det jobbiga till något roligt, framför allt i en tuff miljö som filmbranschen, men:

– När Sebastian föddes började jag fundera på hur jag vill vara som människa, och då insåg jag att det är väsentligt att våga visa känslor. Det är inte ett tecken på svaghet, utan en styrka. Vi är alla ledsna och rädda ibland, och det är viktigt att få vara det. Så jag har fått öva på att våga vara ledsen, arg, frustrerad framför min son. Att visa att det är okej att ha känslor, för de går över.

De egna erfarenheterna gjorde att hon som ung bestämde sig för att plugga till barnpsykolog. För att finansiera sina studier tog hon mindre roller i kanadensiska tv-serier. Det var så hon fick smak för skådespeleriet och övertalade en kompis att hänga med till Hollywood för att testa sina vingar där. Hon återvände aldrig till universitetsstudierna.

Du halkade in på yrket, men varför har du ­stannat?

– Jag får en sådan kick av att skådespela. Jag möter nya människor och får lära mig nya saker hela tiden. Det fladdrar i magen av nervositet redan på morgonen innan inspelning, för att man vill prestera sitt bästa. Och känslan när man lyckas är fantastisk. Jag känner att jag lever ner i minsta cell, man blir lätt lite beroende av den känslan.

Malin berättar om en kollega som efter att hon varit iväg och filmat i några månader sa till sin terapeut att hon kände sig låg. Terapeuten svarade att det inte var konstigt, "det är ju som om du har gått på heroin i flera månader, och nu är du tillbaka i verkligheten och ska laga pasta, betala räkningar och fixa tvätt".

– Ungefär så är det. Men nackdelen med yrket är osäkerheten, man måste alltid hålla sig framme och försöka hitta nästa jobb, och man lever från paycheck till paycheck. Nu har jag sparat ihop en buffert, men inte så pass mycket att jag kan sluta jobba.

Malin Åkerman och Jack Donnelly gifte sig på en strand i Mexiko 2018. Foto: Privat

Hjälper till i soppkök

Du kommer från en värld utan överflöd, medan din son växer upp i en helt annan kontext. Hur tänker du kring det?

– Jag brukar säga att bo i Los Angeles är som att alltid vara på semester. Jag älskar det, men ja, man får en förvrängd bild av verkligheten. Fast vi reser mycket, så Sebastian får se olika kulturer och miljöer. Vi sparar pengar och köper kläder och leksaker till barn som inte har, och vi hjälper till i soppkök ibland. Han får också "tjäna" pengar för att köpa sig leksaker. Vi har en burk därhemma som jag stoppar mynt i när han har hjälpt till med något – eller när jag själv svär, haha. Och när han fyller 15 så kommer han att få jobba ihop pengar själv. Jag hoppas att det här ska hålla honom jordad…

Vännerna slöt upp i krisen

Sonen fick Malin i sitt äktenskap med den italienska musikern Roberto Zincone, som hon separerade från 2013. Hon beskriver den första tiden efter skilsmässan som jobbig och förvirrande, i sorgen över att livet inte blivit som hon tänkt sig.

– Men det fantastiska var hur mina vänner slöt upp kring mig. De fanns där, lyssnade och ställde upp. Jag kände mig oerhört älskad och omhändertagen, det var underbart. En väninna bodde till och med hemma hos mig i ett och ett halvt år och hjälpte mig i vardagen.

År 2017 träffade hon sin nya kärlek Jack Donnelly, brittisk skådespelare som bland annat medverkat i BBC-serien Atlantis. De träffades via Malins systers pojkvän, som är god vän med Jack.

– När man har barn är man försiktig med vem man släpper in i livet, men i det här fallet kunde jag ju ställa frågor och få verifierat att han är precis så fin som han verkade.

I december gifte sig paret, ett barfotabröllop på en strand i Mexiko för de närmaste. Hon säger att det har varit underbart att träffa någon i den här åldern.

– Jag är tryggare och mer autentisk nu än jag var som ung. Och förutom att vi har kul tillsammans, han får mig att skratta varje dag, så är Jack duktig på att ­kommunicera – på ett sätt som är nytt för mig i en relation. Tillsammans med ­honom får jag öva på att visa mig sårbar, och han har inga problem att möta mina känslor.

Ja, Malin är på en bra plats i livet, där hon vågar se på framtiden med tillförsikt.

Hon berättar att hon har börjat producera och skriva material också, för att ha fler möjligheter och mer kontroll över sin karriär. Och hon funderar på att utbilda sig till terapeut, bland annat för att ­hjälpa utsatta unga.

Hon arbetar då och då med unga killar i fängelse, för att ge dem en chans till ett bättre liv när de kommer ut.

– Är det några som har hög EQ (emotionell intelligens/Red anm) så är det de här killarna. Det är en fråga om överlevnad. I deras tuffa värld måste man vara duktig på att läsa av människor, annars är man chanslös. De går inte att lura, så tillsammans med dem får jag träna på att vara autentisk. Jag lär mig mycket om mig själv också.

Hon drömmer också om mer tid tillsammans med familjen.

– Men annars handlar drömmen inte längre så mycket om mig och mitt eget förverkligande, utan om min sons. Jag önskar honom ett bra liv.