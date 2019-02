Smygträna – 6 enkla övningar du kan göra när som helst

Träningsinspiratören Leila Söderholm är aktuell med boken "Smygträna – varje minut räknas". Här tipsar hon om 6 övningar du kan göra i din vardag.

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Ett trick att få in rörelse utan att du knappt märker det är att göra en enkel övning varje gång du går in i köket. Det kan till exempel vara benböj som du upprepar tio gånger. Ha ett papper till hands där du drar ett streck varje gång du gjort en "tia". Du kommer att bli överraskad över hur ofta du går in i köket varje dag – och hur många benböj du faktiskt hinner under en dag!

6 enkla smygövningar att testa redan idag

1. Armhävning mot diskbänk eller vägg

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Placera händerna mot en bänk eller ett bord. Gå med fötterna bakåt så att kroppen blir rak som en planka. Spänn magen och hela kroppen och sänk bröstet ner mot bänken genom att böja arm­arna. Mot väggen: Ställ dig med händerna mot en vägg i höjd med axlarna. Placera fötterna två, tre fotlängder ut från väggen. Spänn hela kroppen och håll den rak. Gör armhävningar så djupt som möjligt. Upprepa fem, tio gånger.

2. Plankan mot diskbänk

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Placera underarmarna mot en bords- eller bänkskiva. Gå ut med benen så att kroppen blir rak som en planka. Spänn hela kroppen, även låren. Stå kvar medan du räknar till tjugo. Här aktiveras hela bålen men också övriga muskler är med och stabiliserar.

3. Tappa pennan

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Böj på knäna och ta i golvet. Låtsas att du tappat något i golvet – en penna eller en bok. Försök hålla ryggen rak och spänn magen. Kan du inte ta i golvet så ha blicken framåt och försök att sätta dig ner i luften så djupt du kan. Försök böja fem till tio gånger. Här jobbar vi med de stora muskelgrupperna som lår och rumpa.

4. Spark över stol

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Spänn magen, lyft benet och gör en spark över stolsryggen. Sparka tillbaka åt andra hållet. Är stolsryggen för hög, vänd på stolen och sparka över sitsen. Magen är involverad när du lyfter benet, så koppla på hela bålen. Försök att hålla resten av kroppen stilla. Sparka fem gånger fram och tillbaka. Byt ben.

5. Tricepspress mot stol eller bänk

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Sitt på stolen och placera händerna ute i hörnen. Sänk kroppen genom att böja armarna. Håll överkroppen rak och rumpan nära stolen. Armbågarna strävar bakåt genom hela rörelsen. Pressa upp igen till raka armar. Ju längre ifrån stolen fötterna är, desto tyngre blir det. Övningen fungerar lika bra mot ett bord, en bänk, trappa, mur eller ett staket. Upprepa fem till tio gånger. Här jobbar vi med bröst, mage och armar.

6. Byt bakom ryggen

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Håll i ett äpple, ett hålslag, en flaska diskmedel eller vad du har. Sträck upp och byt hand ovanför huvudet. Sänk armarna spända och raka och byt hand bakom rumpan. Här jobbar vi med att få hjärtat att pumpa mer blod eftersom vi har armarna ovanför huvudet. Vi får cirkulation och arbetar igenom musklerna i bröstryggen. Gör fem åt varje håll.