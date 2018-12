Lär dig andas rätt – så gör du

Genom att andas rätt får du mer ork, blir piggare och gladare, menar yogaläraren Ulrica Norberg. Här ger hon sina bästa tips för den som vill hitta kraften i sin andning.

Så här övar du dig i att andas rätt

Lägg dig på rygg med benen på en stol framför dig. Känn efter så att du är avspänd och lägg händerna på magen eller bröst­korgen. Slut ögonen.

Börja med att andas ut och tömma lungorna. Känn efter när det är dags att andas in. Håll munnen stängd och andas långsamt in genom näsan. Andas tills du känner att lungorna fyller sig utåt sidorna och uppåt. Håll andan i två sekunder och andas ut.

Lägg märke till din andning. Är den lugn och jämn eller oregelbunden? Hur rör sig bröstkorgen när du andas in och ut?

Upprepa övningen i tio minuter, cirka 50–60 andetag. Var noga med att pausa mellan andetagen. Känn att du andas ut ordentligt innan du andas in igen.

Det händer i kroppen när du andas rätt

Du får bättre hållning

Förbränningen ökar och du tar upp fler antioxidanter

Minnet förbättras och du får lättare att koncentrera dig

Kroppen får bättre syremättnad vilket gör att du åldras långsammare

Du upplever ett större lugn i vardagen

Du sover bättre om natten

Källa: Ulrica Norberg

Åtta andetag per minut

Vi människor tar mellan 12 och 15 andetag per minut. Om du tränar dig att ta 8 andetag per minut, aktiveras det parasympatiska nervsystemet (PNS) som hjälper kroppen att återhämta sig. 1 miljard andetag tar vi under en hel livstid. 350 liter syre. Så mycket behöver vår kropp varje dag. Det passerar 10 000 liter luft genom våra lungor varje dag och förser cellerna i kroppen med syre. Vi andas ut 16 procent syrgas och 4 procent koldioxid.