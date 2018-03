Här är Delicatovåfflan – en kombo av chokladboll och våffla

Den klassiska våfflan har fått en makeover av Delicato.

Eftersom fettisdagen passerat sedan länge blickar vi nu framåt mot nästa stora frossardag – våffeldagen. Dessa frasiga godsaker med sylt och grädde är redan en favorit hos många och nu kommer en ännu smarrigare variant! Det är Delicato som bestämt sig för att ta den traditionella våfflan till nya höjder genom att kombinera den med en Delicatoboll.

Tanken är enkel, du blandar helt enkelt ner bitar av Delicatobollen i våffelsmeten.

– För den ivrige kan våfflan ätas i sin enkelhet, men jag föredrar att rulla ihop våfflan tillsammans med glass, grädde och en till Delicatoboll – eftersom att more is more, vilket lindrar även det mest svårstillade sockerbegäret, säger Sofia Brandberg, marknadschef på Delicato, i ett pressmeddelande.

Recept för cirka 4-6 våfflor:

En sats våffelsmet

Två Delicatobollar

Tips på topping:

Delicatoboll

Glass

Grädde

Chokladsås

Vad du än tycker är gott!

Gör så här:

Sätt våffeljärnet på medelhög värme.

Smula två Delicatobollar till mindre bitar och blanda ihop våffelsmeten efter recept

Häll i ungefär en halv deciliter smet i järnet. Smula på Delicatobollarna och täck sedan chokladsmulorna med mer smet.

Stäng järnet och vänta tills våfflorna är gyllenbruna.

Toppa med förslagsvis glass, en klick grädde och en Delicatoboll.