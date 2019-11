Mota bort de dystra tankarna!

Känns höstmörkret tyngre än vanligt? Då kan du vara drabbad av SAD (Seasonal Affective Disorder), årstidsbunden depression. Men det finns hjälp att få och det är viktigt att söka den, menar psykologen Fredrik Sandin.

Foto: iStock / Getty images Plus

Att lida av årstidsbunden depression skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från att drabbas av en vanlig "traditionell" depression.



– Jag skulle säga att det är exakt samma symptom och kriterier för den här diagnosen, förutom att man har kunnat se ett mönster där det uppträder upprepade gånger vid ungefär samma tidpunkter under årens lopp, säger Fredrik Sandin, som är legitimerad psykolog och en av grundarna av webbsidan Ahum där han hjälper personer som vill träffa en psykolog eller terapeut att hitta rätt.



Nedstämdhet, isolering, förlust av livslusten, en mörk syn på framtiden, dig själv och vad andra tänker om dig. Om tre av dessa saker stämmer in på dig är sannolikheten att du lider av en depression stor. Ser du även ett mönster i när depressionen kommer smygande kan det mycket väl vara SAD det handlar om.



– En gång är ingen gång men ser du samma sak hända tre gånger inom en tioårsperiod, då finns det i alla fall fog för att tänka att det är ett mönster. Och då finns det något som man behöver jobba med eller förebygga, säger Fredrik.



Han berättar att risken att drabbas av både SAD och vanlig depression är som störst i olika perioder i livet när vi är extra sårbara. Det kan vara när man pensionerar sig, skaffar barn eller ska ut i arbetslivet.



– Vid de här milstolparna i livet – då brukar ofta våra sårbarheter titta fram, säger han.



Skälen till att man har större tendens att bli deprimerad just under årets mörkare period är flera, berättar Fredrik.



– Det finns både hormonella och neurologiska teorier men generellt så handlar det mer om att mörker och årstider påverkar vår livsstil. Mörkret gör att vi, förutom att vi inte får solljus, inte träffar lika många personer, går hem oftare och sätter oss framför tv:n i stället för att stanna till vid en park etcetera. Många av de här sakerna kan vi själva påverka och genom att söka hjälp av en psykolog eller terapeut kan du få bra vägledning när det gäller detta.

Fredriks bästa tips för att undvika SAD:

1. Ta hand om dig själv när det gäller sömn, mat och rörelse. Du behöver inte springa på gymmet varje dag men försök vara så aktiv som möjligt i vardagen.

2. Tacka inte nej till saker som du normalt tycker är kul. Det blir lätt en negativ spiral.

3. Gå och prata med någon om livet känns tungt i stället för att sluta dig. Gärna då till en professionell psykolog som du har förtroende för.

4. En annan skyddsfaktor som sticker ut är positiva sociala relationer. Sök dig till de relationer som du mår bra av – prioritera dem!

5. Hitta något i vardagen som du mår bra av. Man brukar prata om flow – små mikrostunder i vardagen som du verkligen mår bra av. Det kan vara baka bröd, plocka svamp, lösa korsord, spela gitarr. Något som du gör bara för den inre motivationens skull.