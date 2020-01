Brittisk stil gav gården ny touch

INSPIRERADE Londons tunnelbana och mönsterskaparen William Morris – det var inspirationen för halvbrittiska Clara Wallin och hennes man Erik när de inredde familjegården i Sörmland.

När Clara och Erik träffades bodde båda på Södermalm i Stockholm, och efter ett par år började de drömma om ett gemensamt lantställe. Eftersom båda hade familj och vänner i Stallarholmen i Sörmland, så kändes det naturligt att leta just där i krokarna.

När det visade sig att det fanns gott om mark på Eriks familjegård byggde paret ett litet hus på en solig ekbacke i utkant­en av gården.

När så Eriks farmor, som bodde i familjegårdens huvudbyggnad, gick bort för tio år sedan blev hennes hus ledigt. Efter en hel del funderande bestämde sig Erik och Clara för att ta över det permanent, men först efter renovering och ombyggnad ut­ifrån deras behov.

– Vi bad vår gode vän Stefan Kruus att rita huset så likt det ursprungliga som möjligt, säger Clara. Men huset behövde uppfylla våra krav på rum och förvaringsytor.

Flytten till gården innebar att paret nu var omgivet av Eriks släkt – vilket Clara tycker är en stor fördel.

– Vi delar många av ytorna utomhus med Eriks föräldrar, syskon, fastrar och farbröder. Under sommar och högtider finns här massor med kusiner och sysslingar. Många undrar så klart hur det fungerar.

Men faktum är att det går utmärkt!

Släkten har bott på samma vis i flera generationer, och samtidigt som alla ­hyser största respekt för varandras integritet umgås man gärna. På fredagar är det "pub" hemma hos någon, och på sommaren blir det träffar i pionbersån över ett glas champagne.

– Men det är helt otvunget och alla kommer och går som de vill, säger Clara. Jag tror faktiskt inte jag skulle klara av att bo så här på landet utan den här gemenskapen. Jag gillar att ha människor omkring mig och det ger barnen en enorm trygghet. De går mellan husen och känner sig hemma överallt.

Småblommiga tapeter är typiskt för den brittiska stilen. Här finns en platsbyggd förvaringsmöbel som smälter fint in i väggpanelen. Foto: Lina Östling

Högteknologiskt laboratorium

Det ursprungliga huset byggdes av Eriks farfars morfar år 1917. Och även om Erik och Clara byggt ut rejält så har de lyckats behålla originalutseendet. Huset har samma typ av mansardtak som förr, och fönstren ser ut som tidigare. Även färgsättningen är densamma.

– Färgsättningen går igen på alla husen på gården. Vi ville så långt som möjligt bevara gårdsbilden intakt, säger Clara.

Det var viktigt för Erik och Clara att huset skulle bli så energieffektivt som möjligt. Erik är grundare av ett företag som arbetar med uppkopplade, smarta och energieffektiva byggnader. Så trots att huset ser ganska traditionellt ut utifrån är det faktiskt lite av ett högteknologiskt laboratorium. I stort sett allt är uppkopplat och sammankopplat. De digitala lösningarna, tillsammans med den nyinstallerade solparken som levererar 70 000 kilowattimmar om året, har bidragit till stora energibesparingar. Hela gården är numera självförsörjande vad gäller el.

Även förvaringen var en hjärtefråga för Erik och Clara.

–Vi kom ju från ett litet hus byggt som helgboende, där det i stort sett inte fanns någon som helst förvaring, säger Clara. Nu tog vi istället i ordentligt.

Exempelvis finns det i källaren en lång korridor med bara garderober och ett helt rum enbart för förvaring.

– I övrigt ville vi ha många ställen att umgås på, små inbyggda soffor och en stor köksö där man hänga och snacka medan man lagar mat. Och ett tv-rum separerat från vardagsrummet.

Den välkomnande inredningsstilen passar fint till den harmoniskt gammaldags känslan som finns i huset. Tidigare hade Clara och Erik förkärlek för en mer stram och skandinavisk inredning med vita väggar.

– Men vi kände oss trötta på det, säger Clara. Jag är halvt brittisk och har alltid älskat den brittiska landsbygden. Jag skulle lätt kunna bosätta mig i Cotswolds och gå i oljerock hela dagarna.

Inspiration från William Morris

Så brittisk romantik blev det nya led­ordet. En homogen färgskala har dock hållits genom hela huset, med inspiration från tapeterna och textilierna från ­William Morris. I köket valdes matchande grönt kakel som har sin förlaga i Londons tunnelbana.

– Ja, återigen England, säger Clara och skrattar. Men ibland måste jag erkänna att jag tröttnar och skulle vilja ha det avskalat och modernt igen… Jag är väl helt enkelt lite dubbel i det avseendet.

3 hållbara byggtips

1 Tänk hållbarhet från början, som återvinningsstation i hemmet och uttag för elbil utomhus.

2 Fundera på hur du kan ha en bra energiförsörjning, exempelvis solpaneler.

3 Tänk platsbyggt. Går det att till exempel ha en platsbyggd soffa i en fönsternisch i köket istället för att i efterhand ställa in en möbel där? Då kan du passa på att även tänka förvaring inuti kökssoffan. Eller bygg in lådor under socklar eller sängar.