Förläng din sommar i Andalusien!

Följ med på tre veckors långsemester i södra Spanien. Njut av den soldränkta andalusiska kusten

och populära badparadiset Fuengirola.

Tillbringa en skön långsemester i ljuvliga Fuengirola.

Vi på Icakuriren följer utvecklingen noggrant gällande COVID-19 (coronavirus) och vi kommer att vidta åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer vad gäller resandet till olika resmål. Denna resa planeras att genomföras till dess att andra direktiv ges. Har du frågor kring avbokningsvillkor, är du varmt välkommen att kontakta researrangören direkt.

Andalusien tillhör de största och mest befolkade regionerna i Spanien. Det trivsamma klimatet bidrar till att människor gärna bosätter sig här och har gjort så i långa tider. Närheten till havet och 300 soldagar per år gör att området går under smeknamnet Costa del Sol. Förutom det behagliga klimatet med avkopplande sköna dagar väntar spännande utflykter för dig som vill uppleva mer av regionen. Vi får tillfälle att under tre halvdagsutflykter besöka exempelvis jetsetparadiset Marbella, charmiga Malaga och den vita staden Mijas för att prova vin. Förutom det ingår två heldagsutflykter i resans pris, dagsturer till både Sevilla och Córdoba. Har du mer upptäckarlust erbjuds även fler utflykter mot tillägg. Du kan teckna dig för en utflykt till taxfreezonen Gibraltar med de välkända aporna på klippan, en spännande tur till Ronda eller kanske en utflykt till Granada med Alhambra.

Vårt trevliga hotell ligger ca 200 meter från det azurblå Medelhavet med stranden och strandpromenaden intill. Läget är centralt med närhet till restauranger, barer och shopping. Hotellet har också utomhuspool på takterrassen. Halvpension, med frukost och kvällsmiddag, gör resan fulländad!

Den charmiga vita staden Mijas. Här får vi bland annat prova lokalt vin.

DAG 1

Fuengirola park Bussen och vår guide möter på Malagas flygplats och tar oss den korta resan till Fuengirola, för incheckning på vårt hotell Fuengirola Park.

DAG 2–21

Upptäck södra Spanien Vi har tre härliga veckor på oss att koppla av och lära känna den här delen av södra Spanien bättre. Vi låter dagarna gå i sakta mak och njuter av det sköna klimatet. Utflykterna som ingår är utspridda under din semester i en perfekt blandning. En halvdag tillbringar vi i Marbella, en klassisk semesterort med en vacker stadskärna. Gamla stan grundades redan under romartiden och är än

idag präglad av trånga gränder och mysiga torg.

Sevilla är Spaniens fjärde största stad, Andalusiens största och regionens traditionella huvudstad. Vår heldagsutflykt dit är en höjdpunkt. En utflykt går till Malaga, hamnstaden som omringas av vingårdar och vars stadskärna har ett rikt affärsliv.

Gibraltar går att tilläggsboka, missa det inte! Gibraltar tillhör Storbritannien, och det engelska sätter sin prägel på staden med fish and chips-försäljare i varje gathörn. Aporna i parken är charmiga men ouppfostrade. De drar sig inte för att stjäla gotter, så undvik att äta och dricka något i deras närhet.

Även Granada går att tilläggsboka, staden som ligger vid foten av bergskedjan Sierra Nevada. Vid utflykten hinner vi också besöka Alhambra – ett slotts- och borgområde med trädgårdar och palats som anses vara ett av världens främsta arkitektoniska verk, det finns med på Unescos världsarvslista. Andalusien tillfredsställer alla behov, vare sig det är kultur, historia eller god mat och dryck. Kanske vill du ta en golfrunda eller hitta på egna aktiviteter, fråga reseledaren om tips.

DAG 22

Dags för hemfärd Efter tre veckor i solen och värmen vänder vi tillbaka norrut mot det skandinaviska höstvädret med fyllda energidepåer. Troligen med ett löfte om att snart återvända, för det är lätt att förälska sig i Andalusien och det finns mycket kvar att uppleva i denna fantastiska del av Spanien.

Stranden i Fuengirola är av högsta klass. Här kommer vi att njuta många dagar!



Resfakta

Resedatum grupp 1: 23 oktober - 13 november 2021

Resedatum grupp 2: 30 oktober - 20 november 2021

Resedatum grupp 3: 6 november - 27 november

Pris: från 14 995kr per person med del i dubbelrum

I priset ingår:

Flyg från Stockholm, Köpenhamn eller Göteborg till Malaga t/r inkl. flygskatt, säkerhets­avgift och transfers

21 nätter med del i dubbelrum på Hotel Fuengirola Park

Frukost och middag inklusive vin och vatten, alla dagar

Utflykt: Malaga, halvdag

Utflykt: Lyxiga Marbella, ­halvdag

Utflykt: Den vita staden Mijas med vinprovning, halvdag

Utflykt: Córdoba, heldag

Utflykt: Sevilla, heldag

Svensktalande guide från Scandoram

Tillägg:

Avbeställningsskydd: 6,25% av resans pris genom ERV

Reseförsäkring som komplement till hemförsäkringen: 745 kr

Enkelrumstillägg: 4 495 kr

Extra utflykter: Gibraltar 425 kr, Granada med Alhambra 595 kr, Ronda 425 kr

Boka så här:

Ring 040-600 00 00 eller boka via hemsidan: www.scandorama.se/hemmetsjournal

Nämn att det är en Icakuriren-resa vid bokningen.

Vid bokningen får du övriga ­resevillkor

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris-, valuta- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Res säkert med Icakuriren

Res säkert i coronatider Vi tar rådande situation gällande covid-19 på största allvar och följer noggrant UD och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att hålla säkra avstånd till varandra kommer våra resor att genomföras med färre resenärer i resegrupperna. På plats kommer vi att dela in resenärerna i mindre grupper för att enkelt kunna hålla ett säkert avstånd, det gäller vid utflykter och andra sammankomster. Researrangörer anpassar sig och gör allt som de kan för att genomföra på absolut säkraste sätt.