Upplev mer med tåg till Europa!

Upptäck Europa och fyra av dess mest fantastiska städer; Berlin, Wien, Venedig och Prag.

Vi på Icakuriren följer utvecklingen noggrant gällande COVID-19 (coronavirus) och vi kommer att vidta åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer vad gäller resandet till olika resmål. Denna resa planeras att genomföras till dess att andra direktiv ges. Har du frågor kring avbokningsvillkor, är du varmt välkommen att kontakta researrangören direkt.

Finns det något bättre sätt att resa genom Europa än med tåg? Vi reser med nattåg och vaknar upp i en ny stad och nytt land varje morgon. På tillbakavägen får vi uppleva en av de vackraste tågsträckorna i Europa när vi reser under dagtid mellan Venedig och Wien.

Vårt första stopp blir Berlin som bjuder på en rejäl dos av historia och spännande konstupplevelser. Nattåget tar oss vidare till vackra Wien som vi utforskar under en dag. Efter ytterligare en natt på tåg vaknar vi upp i Italien när vi rullar in i Venedig. Under två dagar ser vi Venedigs kända landmärken och fantastiska palats, åker båt mellan öarna och upptäcker även de mindre kända delarna med charmiga kvarter och härliga restauranger. På hemresan gör vi ett stopp i Prag där en härlig stadspromenad tar oss förbi gamla stans färggranna fasader, magiska Karlsbron och de stämningsfulla judiska kvarteren.



Som du säkert förstår kommer vi även att njuta av god mat och dryck och trevligt sällskap på vår resa genom Europa. Välkommen att följa med!

Vi njuter av den makalösa utsikten under vår tågresa.

Dagsprogram

Dag 1 Tåg till Berlin

Avresa från Stockholms centralstation kl. 16.22 (avresa från Malmö C 21.55). Restaurangvagnen är öppen kl. 16.30-21:30.

Dag 2 Upptäck Berlin på konstrunda eller med cykel

Vi anländer till Berlins tågstation på morgonen. Vi lämnar vårt bagage för förvaring under dagen och går en guidad stadspromenad och får en första introduktion till centrala Berlin. Därefter är det dags för de olika aktiviteterna. En konstrunda till några av Berlins mest framstående museer och gallerier eller om du vill se det alternativa Berlin med cykel. Efter aktiviteterna blir det lite egen tid i Berlin. Tåget till Wien avgår kl. 18:43. Restaurangvagn finns ombord.

Dag 3 Lär känna vackra Wien

Ankomst till Wiens centrala tågstation kl.7:00 och därefter transfer till hotell där vi lämnar bagaget. Vi gör en guidad stadspromenad till fots och med spårvagn som ger en bild av Wiens fascinerande historia. Vi fortsätter sedan till fots och tar in några av de viktigaste sevärdheterna som Stadsoperan, Stefanskyrkan, Michaelerplatz, Spanska ridskolan, Parlamentet och Hjältarnas torg (Heldenplatz). Efter en dryg timmes promenad når vi det gamla kejsarpalatset Hofburg där vi får en guidad visning. Tillbaka till hotellet för incheckning och lunch på egen hand. Eftermiddagen fri för egna strövtåg. På kvällen samlas vi för en gemensam middag på en lokal restaurang.

Floden Donau flyter sakta genom Wien som är känd för musik, arkitektur, historia och mycket mer.

Dag 4 Wiens musiekvarter och fri tid

Vi checkar ut efter frukost och lämnar bagaget på hotellet. På gångavstånd från vårt hotell ligger området Neubau där man skapat ett oerhört vackert museiområde som kallas Museumsquartier, MQ. Eftermiddagen fri för egna aktiviteter. Wien är en underbar stad att bara flanera igenom och kanske stanna till på något klassiskt café med Wiens typiska bakverk, som Apfelstrudel eller den berömda Sachertårtan. Avresa från Wien 21.27 med nattåg till Venedig.

Dag 5 Vi utforskar Venedig

Ankomst på morgonen till Venedig 08.24. Från stationen tar vi oss med hyrd båt till hotellet. Med vyer över hela Grand Canale och Venedigs stadskärna är hotellet perfekt som startpunkt för att utforska Venedig. Här finns naturligtvis en mångfald av spännande besök att göra. Kring Markusplatsen finns utöver själva torget, stadens två mest kända sevärdheter. Dogepalatset med Suckarnas bro ger en fantastisk introduktion till stadens helt unika historia. Vi besöker Markuskyrkan och museet och beundrar interiören med 8000 kvm av glittrande mosaik och den berömda ädelstensbelagda altartavlan, Pala d'Oro. På eftermiddagen rör vi oss mot Rialto, ett av Venedigs äldsta och mest trafikerade områden. Vi fortsätter till det som är världens äldsta getto; det som idag är Venedigs judiska kvarter - ghetto nuovo som härstammar från 1500-talet. Gemensam middag på en av områdets lokala restauranger.

Dag 6 Konst i Venedig och fri tid

Den legendariska konstsamlaren Peggy Guggenheim bidrog till Venedigs rykte som ett nav för samtida konst. Själv bodde hon i ett av stans berömda palats som omvandlades till konstgalleri efter hennes död. Den världsberömda samlingen innehåller bl a verk av Jackson Pollock och Wassily Kandinsky och vi ägnar förmiddagen åt en fantastisk konstrunda i PG museet. Eftermiddagen är fri för att på egen hand upptäcka mer av Venedig.

Gamla stan i Prag bjuder på både skönhet och fascinerade historia.

Dag 7 Europas vackraste tågsträcka

Från Venedig till Wien tar tågresan 7,5 timmar. Vi reser med dagtåget och har chansen att uppleva det makalösa landskapet från stunden när tåget börjar rulla tvärs över lagunen och vidare till Brennerpasset och Alperna. Vi fortsätter genom dalar, passerar tunnlar och höga viadukter, längs glaciärer och spår byggda för över hundra år sedan. Vi anländer i Wien 17.35 för bensträckare och en måltid innan vi tar tåget till Prag. Det finns restaurangvagn ombord. Ankomst Prag kl. 23.15 där vi övernattar på hotell.

Dag 8 Prags otroliga charm

Med sina orangefärgade medeltida hustak, kullerstensgator, pittoreska fasader är Tjeckiens huvudstad en av Europas vackraste. Efter frukost stiger vi på en egen spårvagn och reser i riktning mot Pragborgen. Vi njuter av den spektakulära stadspanoraman med gamla stan, borgen och Mala Strana vid Moldau-floden. I sakta takt går vi uppför backen för att komma till palatsområdet, där vi hittar Vituskatedralen, Wenzelkapellet och Georgkyrkan. Efter lunch ger vi oss ut på en guidad fotvandring genom Prags gamla stad. Resten av eftermiddagen fri tid. Gemensam middag med traditionell tjeckisk mat.

Dag 9 Prag-Berlin

Vi lämnar Prag vid lunchtid med tåg mot Berlin. Tåget har en bra tjeckisk restaurangvagn. Ankomst till Berlins Haúptbahnhof kl. 19:02 där vi byter till nattåg till Sverige.

Dag 10 Hemkomst

Sista dagen på resan och vi tar farväl av våra medresenärer med många härliga minnen i bagaget. Ankomst till Malmö 07.40. Vidare mot Stockholm som nås 14.19.

Förirra dig i Venedigs gränder eller hyr en gondol och njut av resan genom kanalerna.

Resfakta

Resdatum

Avresa 23 augusti 2021

Hemresa 1 september 2021

Pris

24 900 kr i del i dubbelrum per person

Tillägg

Enkelrum 3 800 kr

Tillägg för del i 2-bäddskupé (begränsat antal) 1 800 kr





Allt detta ingår i resans pris

Resa med tåg genom Europa; Stockholm - Berlin, Berlin - Wien, Wien - Venedig, Venedig - Wien - Prag, Prag - Berlin - Stockholm (möjliga avreseorter Linköping, Lund och Malmö)

4 nätter, plats i liggvagn eller sovvagn. Grundpriset avser del i 4-bäddskupé i liggvagn

Del i dubbelrum, sammanlagt 5 nätter på hotell i Wien, Venedig och Prag (Även om du reser ensam kan du boka del i dubbelrum. Vill du ha enkelrum kan du göra det mot pristillägg)

Frukost dagligen samt tre middagar i Wien, Venedig och Prag

Svensk färdledning och lokala engelsktalande guider vid några tillfällen

Inträden till museum och utflykter enligt programmet; historisk stadsvandring i Berlin, val av cykeltur eller konstrunda i Berlin, Hofburg och Leopoldmuseet i Wien, Markuskyrkan och Peggy Guggenheimsamling i Venedig

Egen chartrad spårvagn till Pragborgen

Guidade stadsturer i Berlin, Venedig, Wien och Prag

