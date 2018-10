Fråga experten: "Är jag feg som inte säger ifrån?"

Den här frågeställaren har haft oturen att hamna på en arbetsplats där främlingsfientlighet och rasism är vardag.

Foto: Istock

Fråga Min chef kallar svarta för negrer och skrattar när någon säger chokladboll: "Negerboll heter det." Han säger så förskräckliga saker om judar att jag inte ens orkar skriva det. Det är extremt jobbigt eftersom det är många på jobbet med invandrarbakgrund och jag skäms för att jag inte säger ifrån på skarpen.

Vi är ett ganska stort företag, men chefen är också ägaren. Det värsta att väldigt många håller med honom och skrattar med honom, både anställda och kunder. Jag har flera gånger varit på vippen att säga ifrån, men har alltid fegat ur till slut. Vad säger du, ska jag bara bita ihop och tänka att så här är människorna?

Massor med hälsningar från Krille

Ingemar svarar Det är förbluffande hur många personer det finns i vårt land som har förskräckliga åsikter om folk med annan hudfärg, religion eller/och kultur. Det som också är chockerande är att människor som vädrar sina unkna fördomar om andra oftast kommer undan med det – precis som din chef. Det finns ju till och med politiska partier som har just rasismen som bärande idé och ett av dessa har ju som bekant stöd av en femtedel av vårt lands röstberättigade. Så din chef är bara en av många, men det visste du väl redan.

Det kan tyckas självklart att man ska säga ifrån, men inget är klart av sig själv utan det finns alltid olika sätt att se saker, mer eller mindre lyckade strategier för förändring. I ditt fall är det tyvärr troligen så att ditt liv på jobbet skulle bli en mardröm om du ensam började ifrågasätta chefen. Trots att många stämmer in i rasist­kören borde det finnas en hel hop människor som tyst ser på och lider, precis som du. Kanske kan ni göra gemensam sak på ett eller annat sätt? Skyddsombudet, företagshälsan, DO är några instanser som kanske skulle kunna kopplas in? Dock är anonymt nog säkrast…

Man kan inte förändra and­ra, men kanske, kanske kan ett officiellt ingripande få din chef att lugna sig och tänka ­efter innan han häver ur sig de värsta idiotierna.

Så till slut, det du först måste bli på det klara med är om du överhuvudtaget kan tänka dig att arbeta för någon med så klart uttalade rasistiska åsikter, för om det inte är möjligt blir du nog tvungen att se dig om efter ett annat arbete hos någon som beter sig bättre. Men skulle du komma fram till att striden är värd att ta, se då till att ni är många så du inte står där ensam.

