Följ med oss till mäktiga norska fjäll och djupa fjordar!

Från första parkett upplever vi vidunderliga naturscenerier när vi med buss och båt tar oss fram i det natursköna Norge. Mil efter mil smyger havet sig in till fastlandet genom fjordarnas djupa fåror. Tusen meter höga fjäll ståtar majestätiskt vid sidorna och bildar portaler till nya scener. Smältvatten från jöklarna kastar sig ner för bergsväggarna i väldiga kaskader, ensliga gårdar och små fiskebyar passerar revy. Branta bergsmassiv lämnar plats för vidsträckta platåer och grönskande dalar. Skönhet, stillhet och stämning är ledmotiven, Geirangerfjorden, Atlanterhavsveien och Trollstigen är "instrumenten". Välkommen med på vår resa till norska fjäll och fjordar där varje ny dag bjuder på storslagna naturupplevelser!

Atlanterhavsvelen har beskrivits som världens vackraste väg.

Följ med Icakuriren till Norge 17-22 augusti 2022!

Dagsprogram

Dag 1 Hemorten-Fagernes

Dagens etapp är lite längre än vanligt, men belöning i form av en innehållsrik Norgevistelse hägrar. Under dagen tar vi oss upp med vår buss längs med västkusten från Göteborg. Under eftermiddagen passerar vi Oslo och vår resa fortsätter norrut längs med Tyrifjorden och sjön Sperillen.Via Fagernes närmar vi oss på kvällen vår slutdestination Beitostølen. Strax innan kl. åtta räknar vi med att checka in på Radisson BluMountainResort och kort därefter serveras vi en välförtjänt middag.Ca 78 mil fr Malmö & 51 mil fr Göteborg.

Dag 2 Fagernes-Ålesund med båttur på Geirangerfjorden

Dagens program bjuder på en verklig höjdpunkt – en båttur på den vidunderliga Geirangerfjorden. Fina vyer över Jotunheimen; Norges högst belägna fjällmassiv, förgyller första etappen av vår resa mot Geiranger. Förbi Lom med sin vackra stavkyrka, kommer vi via Ottadalen slutligen till Geiranger, där vårt fartyg ligger för ankar.Ljusskimrande grön slingrar sig fjorden fram förbi snövita vattenfall och under tvärbranta fjäll med gamla gårdar på klipphyllorna. Vi lutar oss tillbaka och njuter stillheten medan fartyget genom trånga passager stävar mot jugendstaden Ålesund. Vid 18-tiden anlöper vi så Ålesund, tjusigt belägen på flera öar förbundna med broar. På Scandic Parken Ålesund övernattar vi och intar en god middag.Ca 21 mil.

Som ett smycke i havet blänker Ålesund med sin söta stadskärna, läckra fisk och skaldjursrestauranger och vackra arkitektur.

Dag 3 Ålesund-Kristiansund med Atlanterhavsveien

Efter en god frukost tar vi en stadsrundtur i Ålesund innan vi tar sikte på "Rosornas stad" Molde. Ett mäktigt panorama i form av de berömda Romsdalsalperna med sina många snötäckta toppar möter oss då vi korsar Moldefjorden och närmar oss staden. Här får vi tillfälle att äta lunch och ta en promenad innan vi så småningom ansluter till den spektakulära Atlanterhavsveien, som slingrar sig över holmar och skär och passerar 12 låga broar mitt ute i havet. Vi kommer till ön Averøya och färdas utmed Kvernesfjorden. Vi gör ett besök på det intressanta Ergan Fort och Museum.

Med hjälp av Atlanterhavsveien lämnar vi därefter åter Averøya. Via Molde och färjan från Sølsnes tar vi oss mot fjordstaden Åndalsnes, som omges av vilda fjäll. Här ska vi bo två nätter på Grand Hotel Bellevue. Middag.Ca 31 mil.

Dag 4 Utflykt Trollstigen-Dombås

En dag med fantastiska vyer ligger framför oss! Vi följer Romsdalsfjorden västerut och tar oss förbi Vagsvik och längs med Storfjorden vidare mot Linge. Här ansluter vi till den spektakulära turistvägenGeiranger-Trollstigen, som slingrar sig fram genom den vilda Isterdalen. Vi passerar över klyftan Gudbrandjuvet och tar oss så sakteliga upp till Trollstigens högsta punkt på 850 m.ö.h, där vi belönas med ett storslaget panorama. Genom elva hårnålskurvor "letar" vi oss så småningom ner mot Åndalsnes. I blickfånget har vi nu bland annat vattenfallet Stigfossen, som faller över 320 m efter bergssidan (Obs ev. körs rutten i omvänd riktning, dvs uppför kurvorna). Under eftermiddagen är vi tillbaka i Åndalsnes, där en middag senare hägrar.Ca 18 mil.

Juvelen i kronan av norska fjordar - Geirangerfjorden

Dag 5 Dombås-Hamar

Under dagen njuter vi på nära håll av det storslagna fjord- och fjällandskapet i Romsdalen. Ackompanjerade av den smaragdfärgade Raumaälven, som flyter makligt, för att i nästa stund forsa fram, närmar vi oss vårt lunchstopp. Vi fortsätter så utmed Rondane nationalpark och genom "Peer Gynt-trakter" in i den ljuvliga Gudbrandsdalen. Vi passerar så småningom OS-staden Lillehammer och nalkas snart dagens slutmål, Hamar och Scandic Hamar. Middag på hotellet.Ca 31 mil.

Dag 6 Hamar-Hemorten

Vi inleder hemresan längs med Norges största insjö Mjösa i riktning Oslo. Via Svinesundsbron kommer vi till Sverige och fortsätter därefter ner genom Bohuslän och Halland. Under dagen pausar vi för lunch och bensträckare. En lyckad expedition närmar sig sitt slut och vi summerar så smått intrycken av vårt bedårande grannland.Ca 41 mil till Göteborg och 68 mil till Malmö.

Trollstigen bjuder på hela spektrat av Norges natur.

Resfakta

Avresa från Skåne, Halland & Västkusten. Kontakta Jörns Resor för anslutningar och ev. övernattning om du reser från andra orter.

Resdatum

Avresa 17 augusti 2022

Hemresa 22 augusti 2022

Pris

10 695 kr i del i dubbelrum per person

Tillägg

Enkelrum 2345 kr

Avbeställningsskydd 500 kr

Allt detta ingår i resans pris

Resa med helturistbuss

Guide

Whispers

Väg-, bro och färjeavgifter

Logi i 2-bäddsrum med dusch/wc (1 natt Fagernes, 1 Ålesund, 1 Kristiansund, 1 Dombås, 1 Hamar)

5 frukostar

5 middagar

Båtresa på Geirangerfjorden mellan Geiranger-Hellesylt

Resa på Atlanterhavsveien

Resa på Trollstigen

Besök Ergan fort & museum

Stadsrundtur i Ålesund med lokalguide

Representant från Icakuriren vid minst 25 deltagare

Så här bokar du

Ring Jörns Resor 0770 787 000 eller besök www.jorns.se

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.