Favorit i repris! Storslagna vyer vid Höga kusten och Inlandsbanan.

Följ med oss till Midnattssolens och Höstskrudens land som bjuder på mäktiga naturupplevelser, samisk historia och kultur och mycket mer.

Upptäck Sverige med Inlandsbanan, där naturen bjuder på sitt eget skådespel

Res med oss till Höga Kusten 9-15 juni eller 17-23 september

Inlandsbanan med egen rälsbuss i tre dagar

Vi inleder resan med ett par dagar på vackra Höga Kusten där vi med egen båt besöker Ulvön. Vi ser också historiska Ådalen och Skuleskogen. Nattåget tar oss till Kiruna där vi får guidade visningar både av gruvan och Ishotellet i Jukkasjärvi innan vi kliver ombord på den egna rälsbussen som vi chartrat för vår grupp med Icakurirens läsare i tre dagar för färd längs Inlandsbanan som ska ta oss till Jokkmokk, Moskosel, Vilhelmina och många fler orter innan vi tar tåget tillbaka till Stockholm från Östersund. Välkommen att följa med på en mycket innehållsrik resa med unika upplevelser i det vackraste av landskap du kan tänka dig.

Naturupplevelserna avlöser varandra under resan när vi färdas ombord på vår egna chartrade rälsbuss

Dag 1 Höga kusten

Vi samlas på Stockholms station där tåget tar oss till Sundsvall, varifrån vi fortsätter med egen buss mot Höga Kusten. Efter en bensträckare vid Sandöbron där vi får ta del av historien om Ådalen 1931 följer vi Ångermanälven på norra sidan bort mot Högakustenbron där vi kommer att bo över natten. Vi äter en två-rätters välkomstmiddag. Vi har kommit tillräckligt långt norrut i Sverige för att solen ska dröja sig kvar till sent på kvällarna i juni och för att höstfärgerna ska börja synas i lövverken i september.



Dag 2 Skuleskogens nationalpark & båttur till Ulvön

Efter frukost börjar vi utforska Höga kusten. Sedan den senaste istiden har en landhöjning på nästan 300 meter gjort landskapet säreget med världens högsta kustlinje med väldigt höga klippor. Vi fortsätter till den närliggande Skuleskogens nationalpark, den västra ingången. För den som vill göra en kortare vandring på några kilometer går det bra att följa en grusad gångväg mot utsiktsplatsen vid Nylandsrutens sydöstra brant. Efter lunch fortsätter vi med egen chartrad båt från Ullånger till Örnsköldsviksarkipelagens främsta ö, Ulvön. Här får du en guidad visning av det vackra kapellet och får höra om surströmmingens historia på Ulvö Museum. Efter en gemensam lunch på Ulvö Värdshus får du egen tid att strosa omkring på den fina ön. Med båt åker vi sedan tillbaka till Ullånger, varifrån vi färdas längs en av Sveriges vackraste vägar som tar oss förbi Norrfjällsviken, Nordingrå, Bönhamn och några andra mindre orter innan vi återigen tar oss tillbaka till Härnösand. Vi äter en sen middag här innan vi sen kväll kliver på nattåget som ska ta oss till Kiruna.

Vackra vyer och spännande möten väntar oss längs vägen

Dag 3 Kiruna med Ishotellet i Jukkasjärvi

Tidig morgon tar vi tåget från Umeå till Sveriges nordligaste stad, Kiruna. En egen buss hämtar oss vid tågstationen och under en stadsrundtur bevittnar vi den pågående stadsomvandlingen. Vi fortsätter till Jukkasjärvi, känt för sitt ishotell som lockar besökare från hela världen och självfallet skall vi också besöka det men innan gör vi ett kortare uppehåll i Jukkasjärvi kyrka. Vi får en guidad rundvandring på ishotellet som byggs upp varje år med is och snö från Torneälvens is. Sen eftermiddag anländer vi till vårt hotell, där vi också äter en gemensam middag.

Dag 4 Kirunagruvan och Inlandsbanan till Jokkmokk

Vi börjar dagen med ett studiebesök i Kirunagruvan. Lunch på egen hand och därefter är det dags att kliva ombord på rälsbussen som vi chartrat i tre dagar och som kommer att ta oss på en spännande resa genom Lappland. Under vår väg mot Jokkmokk passerar vi några av de kända kraftstationerna så somPorjus, Harsprånget och Akkats kraftstation i Lilla Lule älv med dammluckorna som dekorerats av konstnärerna Lars Pirak och Bengt Lindström. När vi når dagens slutmål, Jokkmokk, tar vi en kort promenad till vårt hotell.

Dag 5 Jokkmokk - Storforsen

Förmiddagen ägnar vi på fjäll-och samemuseet Ajtte och fördjupar oss i samisk kultur och historia. Vi äter lunch här innan vi återigen ska bege oss till vår väntande rälsbuss. Vår slutstation idag är Kåbdalis och det var just här som bygget av Inlandsbanan avslutades i september 1936. Här i Kåbdalis väntar en hyrd buss på oss som tar oss ned till Bredsel och här får vi återse Piteälven i form av Europas längsta fors Storforsen som är 5 km lång och har en fallhöjd på över 80 meter. Vi går på träbryggor ända ut till forsen och får verkligen se och känna urkraften i en av de 4 outbyggda älvarna i Norrland. Vi checkar in på ett hotell vackert beläget just där forsen slutar. Här bjuds vi på en trevlig middag på kvällen.

Pittoreska Norrfällsviken längst ut i havsbandet i hjärtat av Höga Kusten

Dag 6 Moskosel - Saxnäs

En knapp timmes bussresa tar vi oss återigen till rälsbussen. Vi fortsätter färden längs Inlandsbanan och idag ska vi hela vägen till Vilhelmina. Vi gör uppehåll i Moskosel där det finns ett fint rallarmuseum. Här får vi också möjlighet att äta lunch, kanske en eller ett par mättande pitepaltar.

Vi åker vidare söderut på Inlandsbanan och anländer till Sorsele. Från Sorsele har vi ytterligare två timmars färd till Vilhelmina där vi tar avsked av rälsbussen och fortsätter istället med buss. Resan går genom makalöst vacker natur längs Vildmarksvägen och vi ser Marsfjället på vår högra sida sista vägen in mot Saxnäs och Saxnäsgården där vi skall tillbringa natten.



Dag 7 Vildmarksvägen - Stockholm

Efter frukost åker vi bara ett par mil för att komma till Fatmomakke Kyrkstad vid foten av Marsfjället, den mest framträdande samiska kyrkstaden i Sverige. Vi färdas vidare med egen hyrd buss längs den vackra Vildmarksvägen som går från Vilhelmina via Klimpfjäll och Stekenjokk till Strömsund, en av Sveriges högst belägna vägar. Efter att vi passerat förbi Klimpfjäll når vi som högst på Vildmarksvägen och då är vi på 876 meters höjd på Stekenjokksplatån. Bussen rullar vidare söderut genom Stora Blåsjön, Jormvattnet och Gäddede. I Gäddede stannar vi till för att äta lunch innan vi sedan fortsätter till det relativt okända men otroligt vackra Hällingsåfallet. Härifrån fortsätter vi sedan till Östersund där vi sätter oss på tåget som tar oss tillbaka till Stockholm.

Höga Kusten bjuder på mäktiga vyer och storslagen natur

Resfakta

Resdatum

Avresa 9 juni 2022

Hemresa 15 juni 2022

Avresa 17 september 2022

Hemresa 23 september 2022

Pris: 22 500 kr i del i dubbelrum per person

Enkelrumstillägg: 2 200 kr



Allt detta ingår i resans pris

Resa med dagtåg Stockholm - Sundsvall, Umeå - Kiruna och Östersund - Stockholm

Inlandsbanan från Kiruna till Vilhelmina (chartrad rälsbuss i tre dagar endast för vår grupp med gott om utrymme ombord)

Egen buss i två dagar vid Höga kusten, en dag i Kiruna och Jukkasjärvi, Kåbdalis till Storforsen t/r samt två dagar längs Vildmarksvägen från Vilhelmina till Östersund

Inträde och guide i Fatmomakke. Inträde till Ajttemuséet i Jokkmokk

Stadsrundtur i Kiruna och besök i Kirunagruvan

Inträde och guide på Ishotellet i Jukkasjärvi

Inträde och guide Ulvö Museum och Ulvö Kapell.

Del i dubbelrum på hotell av bra standard vid Höga kusten bron, Kiruna, Jokkmokk, Storforsen och Saxnäs. Även om du reser ensam kan du boka del i dubbelrum. Vill du ha enkelrum kan du boka det mot pristillägg

Halvpension, frukost alla dagar (2–7) samt lunch eller middag dag 1–7

Kunnig färdledning



Vad ingår inte i resans pris?

Måltider som ej nämns ovan

Dryck

Så här bokar du

Ring Världens Resor 08-669 55 25 eller www.varldensresor.se/icakuriren

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.