"Jag blev som förbytt"

Han är Solsidan-Fredde med hela svenska folket. Men privat är Johan Rheborg en betydligt mer ödmjuk 58-åring, som egentligen är alldeles för blyg för sitt eget bästa. I höst ser vi honom som den excentriske detektiven Sven Hjerson på TV4.

Johan Rheborg Ålder 58 år.

Bor I lägenhet i Stockholm.

Familj Hustrun Kristina och två utflugna döttrar.

Bakgrund En av Sveriges främsta komiker, skådespelare och manusförfattare. Slog igenom som reklamfilms­regissör och var en av medlemmarna i ”Killinggänget” på 90-talet. Har skapat många klassiska karaktärer som ”Percy Nilegård”, ”Kenny Starfighter”, ”Örjan Lax”, ”Morran” och ”Fredde” i Solsidan. Guldbaggenominerades i år för sin roll som författaren Claes i ”Orca”.

Läser Alldeles för lite böcker. Just nu mest manus, hemliga manus.

Ser på Tv-serierna ”Babylon Berlin” och ”Fargo”.

Okänd talang Jag är väldig bra på att segla. Jag kan navigera och ta mig över stora hav.

Aktuell Nya tv-serien ”Agatha Christies Hjerson” och sjunde säsongen av ”Sol­sidan”, TV4.

Kanske är det dags att lägga ännu en folkkär Rheborg-personlighet på minnet: superdetektiven Sven Hjerson. I åtta avsnitt, på TV4, kan vi följa denna mästerhjärna när han löser klassiska pusselbrott.

Som det anstår en äkta tv-polis har Sven Hjerson också vissa excentriska drag. Han är besatt av exklusiva kläder, kalla vinterbad och råkost. Han samlar på vinylskivor, slukar skvaller och kan inte stå stilla på ett dansgolv. Dessutom föredrar han både kvinnor och män – gärna rödhåriga.

– Det var ungefär det jag visste när vi började med karaktären, att Sven var vegan, bisexuell och gillar rivna morötter, säger Johan.

Från början är Sven Hjerson en detektiv i en av Agatha Christies mer okända böcker. Men nu har han för första gången fått liv i en tv-serie, och just att det var något som aldrig tidigare gjorts lockade Johan lite extra.

– Ja, jag gillar att utmanas. Jag är livrädd för att något ska bli slentrian. Slentrian är en bov. Den dagen jag bara går in och "river av" några roller är jag slut.

Drömde om scenen

Vägen till framgång har inte varit spikrak. Han växte upp i trygga Täby utanför Stockholm, men var ingen stjärna i skolan. Snarare var han en liten kille som hade svårt med koncentrationen och att sitta still. På fritiden roade han sig med att filma sina kompisar med pappas super 8-kamera.

– Ingen såg någon artistisk begåvning hos mig. Jag var lite klassens clown, men också väldigt blyg, förklarar Johan.

Efter skolan blev det istället juristlinjen, tryggt och säkert. Men suget efter något annat fanns där hela tiden och Johan spelade amatörteater vid sidan av studierna.

– Fast det kändes omöjligt att få in en fot någonstans i den världen. Vi hade Kanal 1 och TV 2 i Sverige, det var allt. Jag kände inte en kotte i branschen. Scenskolan? Jag sökte två gånger, men var så nervös att svetten sprutade.

Istället blev det Berghs reklamskola under ett år och Johan gjorde succé bakom kameran och blev snabbt en prisbelönt reklamfilmsregissör.

Men allt förändrades den där kvällen när vännen Jonas Inde tvingade upp honom på en stand up-scen. Johan förvandlades till sin firmafestkaraktär Percy Nilegård, ni minns han med underbettet och managementflosklerna...

Knuffen blev avgörande. Känslan var fantastisk.

– Jag blev som förbytt på scenen. Jag hade hittat något. Innerst inne ville jag ju detta!

– Men efteråt var jag lika blyg igen.

"Måste byta stil"

Privat är Johan alltså en diametral motsats till "Solsidans" stöddige riskkapitalist Fredde Schiller. Att kalla sig störst, bäst och vackrast ligger långt från Johans personlighet.

Det är också därför han är värdelös på att sälja in sig själv. Skryta, det går bara inte. Och eftersom blygsamhet knappast är en dygd i Hollywood, så har införsäljningsmötena "over there" inte gått så bra.

– Tyvärr är det så. När jag träffade några agenter förklarade de rent ut att jag måste byta stil om jag ska lyckas.

Men om han verkligen vill slå igenom utomlands vet han ärligt talat inte riktigt.

– På ett plan vill man ju det. Men att sitta ensam i en husvagn utan vänner, nej, jag är nog för beroende av att ha ett bra gäng omkring mig.

Vänner är viktigt, men också familjen. Han är väldig privat kring sin relation med hustrun Kristina, "vi har varit gifta i över 30 år". År 2018 gjorde han en föreställning om oron kring hur livet skulle bli när barnen flyttat hemifrån (döttrarna Linnea och Josefin är idag 30 och 28 år). Det blev inte alls som han trodde, förklarar han.

– Det blev annorlunda. Helt annorlunda…

Ja, till och med så annorlunda att han inte ville fortsätta turnera med föreställningen.

Det är allt han avslöjar om relationen, mer vill han inte säga.

Spelar piano

Johan är mer lättpratad när det handlar om hans förmåga att snöa in på olika ämnen. Han har alltid gillat att forska och lära sig nya saker.

– Jag är inte bra på att sitta och rulla tummarna. Om jag är ledig spelar jag piano, går runt och fotograferar eller hittar på en ny gubbe.

I höst kommer också säsong sju av "Solsidan", där Fredde söker svar på vad som gör ­honom lycklig. Men Johan gillar inte att analysera sin kanske mest kända karaktär alltför mycket. Möjligtvis kan han känna igen sig i att Fredde också har en osäkerhet i botten, under all den tjusiga ytan.

– Själv använder jag min osäkerhet för att hela tiden bli bättre och vassare. Blir jag för nöjd skulle jag nog vara dålig. Det gäller att ifrågasätta sig själv hela tiden.