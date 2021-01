Coronans värsta fiende är här!

Äntligen kan vi ­hoppas se slutet på pandemin. Men när kan vi gå tillbaka till en normal vardag? Går det att resa till solen i sommar? Vi ­ställer frågorna till vaccinexperten.

Vaccinet mot corona är framtaget rekordsnabbt. Arbetet började i våras, normalt sett kan det ta fem år eller mer att ta fram ett nytt vaccin, enligt Charlotta Bergquist, vaccinexpert vid Läkemedelsverket.



– Det är framtaget fort, men det har inte gått fortare för att det har ställts lägre krav utan för att företag, myndigheter med flera har samarbetat, ­säger hon.



Plus att grundforskningen redan var gjord, då coronaviruset var känt sedan tidigare.



Till en början kommer de som löper störst risk att bli sjuka eller dö i covid-19 få erbjudande om vaccin. Det vill säga riskgrupper, äldre och vårdpersonal. "Gemene man" får nog vänta ett tag på vaccin, tror Charlotta Bergquist.



Just nu är bedömningen att alla svenskar som vill kommer att kunna vaccinera sig mot covid-19 före midsommar. Det rör sig hittills om tre olika vaccin. Hur och på vilket sätt de ska fördelas blir en fråga för kommuner och regioner.



Barn kommer inte att vaccin­eras i första omgången efter­som risken för allvarlig sjukdom hos dem är väldigt mycket mindre än hos andra.



Det finns tankar om att det är för sent för vaccin när sjukdomen redan är här och spridd?



– Så kan man inte riktigt säga. Det är fortfarande många i samhället som inte haft infektionen och inte har något skydd mot sjukdomen, och de som haft corona utan att utveckla antikroppar.

Charlotta Bergquist är vaccinexpert på Läkemedelsverket.

Försvinner inte direkt



Förhoppningen är att pandemin ska dö ut med hjälp av vaccinet. Men det kommer inte att ske från en vecka till en annan.



– Hur lång tid det tar beror på när man har vaccinerat en tillräckligt stor del av befolkningen, förklarar Charlotta Bergquist.



Samt hur effektivt vaccinet är och hur länge det håller innan det eventuellt behöver fyllas på. Hur länge ett coronavaccin skyddar vet man nämligen inte i dagsläget. Det har inte funnits någon lång tid att följa upp effekten. I övrigt är frågor kring "hållbarheten" inte något unikt för just det här vaccinet, berättar Charlotta Bergquist.



– En del vaccin kan ge skydd i många år, andra ha en livslång effekt. Man får följa upp effekten av coronavaccinet och om den avtar gå in och ge nya rekommendationer.



Hur stor procent av befolkningen som behöver vaccineras för att vi ska uppnå flockimmunitet vet experterna inte än, det beror bland annat på hur effektivt vaccinet är.



"Enligt matematikprofessorn Tom Britton behöver fem miljoner svenskar vaccinera sig – innan vi når flockimmunitet och virusets spridning avstannar dramatiskt", kunde vi läsa i Expressen 7 december 2020.

Principen när man vaccinerar är att man tillför vårt immunförsvar ett ämne som är främmande och upplevs som farligt av immunförsvaret vilket då mobiliserar antikroppar och andra celler för att skydda oss. Så när vi stöter på det riktiga viruset så bekämpas det snabbt med hjälp av vårt immunologiska minne, förklarar Charlotta Bergquist.

Först ut. 91-åriga Gun-Britt Johnsson i Mjölby blev den 27 december allra först i Sverige att få vaccin mot covid-19. Här fotas Gun-Britt medan hon pratar med statsminister Stefan Löfven via länk.

Milda biverkningar



Liksom alla andra läkemedel kan även vaccin ge biverkningar, men för det mesta är de relativt milda och snabbt övergående.



– Vanliga biverkningar ­efter en vaccination är att man är röd och svullen vid injektionsstället och att det gör ont. Man kan känna sig trött och lite sjuk, ha feber innan kroppens försvar aktiveras.

I länder där man började vaccinera före Sverige sågs allvarliga biverkningar hos ett fåtal individer med svåra allergier. Att rådgöra med sin läkare om man har en sådan kan därför vara klokt.





Olika effektiva



Det har funnits skillnader i hur effektiva de olika vaccinerna är under studierna. Och två av dem behöver man få två doser av. Helst vill man ju ta det som är mest effektivt på en gång. Kan man kräva ett visst vaccin?



– Det beror på tillgången skulle jag tro.



Vanliga invändningar som Charlotta Bergquist hör mot olika former av vaccin är oro för biverkningar. Den är ju inte obefogad med tanke på dem som drabbades av narkolepsi av vaccinet mot svin­influensa.

–­ Riktigt ovanliga biverkningar hos ett vaccin kan man dessvärre inte testa för, förklarar Charlotta Bergquist.



Hon menar att det finns flera skäl att ändå våga vaccinera sig mot coronaviruset. Vaccinet är att se som ett redskap för att kontrollera och få ner de förfärliga sjukdomssiffrorna och stoppa smittspridningen.



– Man skyddar sig själv och andra och man kan minska den egna oron för att bli svårt sjuk. Men det finns inget krav på att ta vaccinet, man måste inte, ­påpekar hon.



Pandemin förlängs om för få vaccinerar sig. Och flygbolaget du vill resa med kanske kräver att du har har vaccinerat sig. Detsamma kan komma att gälla för inresa i vissa länder.



Den som är orolig över att vaccinera sig rekommenderar Charlotta Bergquist att läsa tillförlitliga sidor på nätet för att bilda sig en uppfattning: 1177, Folkhälsomyndigheten, Krisinformation eller Läkemedelsverket.



Om vi kommer att kunna ligga i en solstol i Grekland eller Spanien med en paraplydrink i handen och höra vågorna skvalp kommande sommar eller höst är det ingen som vet än. Även invånarna i andra länder behöver vaccinera sig.



– Det räcker inte med att vi vaccinerar oss i Sverige och tror att faran är över. Viruset känner inga gränser och förekommer överallt.



När vi diskuterar vaccin ska vi inte glömma de som har gjort gott i vår värld, avslutar Charlotta Bergquist.



– Mässling, smittkoppor och polio är exempel på vaccinationer som gjort väldigt stor skillnad för mänskligheten.