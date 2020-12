Kulturtips: Molly Sandén med ny jullåt!

Många har försökt sätta ord på pandemiåret 2020, men ingen har lyckats så bra som Molly Sandén och Jonathan Johansson. I jullåten Come whatever, come what may sjunger de om sorger, men ger också ljus och hopp. Precis vad vi behöver just nu!