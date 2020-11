Hjälp John Blund på traven!

Har du svårt att sova? Här är vanliga hjälpmedel som du kan prova.

- Ögonmask mot störande ljus.

- Öronproppar mot störande ljud.

- Tyngdtäcke eller vikttäcke används inom vården och kan hjälpa mot sömnbesvär.



Appar för avslappning

- Antistress är utvecklat inom vården och bygger på vetenskapliga studier. Svenska m fl språk.

- Stressa ner med avslappning och mental träning. Svenska.

- Muskulär avslappning med avslappningsträning. Svenska.

- Sleep med meditationer, brus och ljud. På engelska.

- Vill du botanisera bland fler appar på engelska, sök på t ex relaxing sounds, relaxing melodies, white noise.





Appar med godnattsagor (engelska).



- Calm med andningsövningar och godnattsagor upplästa av t ex skådespelaren Matthew ­McConaughey.

- Relax & sleep well by Glenn Harrold med godnattsagor, hypnos­terapi och meditation.





Appar som håller koll på din sömn



- Sleepzy och Sleep cycle håller koll på hur länge och effektivt du sover och hur din sömncykel ser ut.





Yoga, meditation, mindfulness och andningsövningar



Får nivån av stresshormoner att sjunka och kan hjälpa dig att komma ner i varv och sova bättre.

n Allt från yogapass till avslappningsövningar kan du även hitta i digital form på Youtube.





KBT-behandling



- Sömnskola – den nätbaserade behandlingen baseras på tekniker som används inom kognitiv beteendeterapi, KBT.

- Om du haft sömnbesvär en längre tid rekommenderas kognitiv beteendeterapi. KBT-behandling mot insomni har i forskning visat på goda resultat.





Naturmedel vid insomningsbesvär finns på apotek och hälsokost



Lunixen, Neurol forte, Dormesan, Sefitude, Baldrian-dispert forte och Valerina forte innehåller valeriana, eller extrakt av vänderot som det heter på svenska.

Pascoflair och Sedix innehåller extrakt av passionsblomma.

Melissa dream innehåller citron­meliss, Hypermin innehåller extrakt av johannesört.





Läkemedel, beroende på sömnbesvär, ålder, om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel.

Melatonin kan underlätta insomnandet hos personer 50+. Efter 50 års ålder minskar vår egen produktion av melatonin och det kan leda till att man lägger sig senare och får för lite sömn. Hormonet är receptbelagt och skrivs ut av läkare.



Fitt bästa sömntips? Hör av dig till oss och berätta! Maila insandare@icakuriren.se.