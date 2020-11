Anders Anderssons plånboksstrategier och tips för seniorer

Vi är mitt i en pandemi – hur påverkar det din ekonomi framöver? Erfarne ekonomijournalisten Anders Andersson, numera pensionär, tipsar om smarta plånboksstrategier för seniorer.

Vilka aktier och fonder ska man satsa på nu när coronan försämrar ekonomin och USA har fått ny president?

Anders Andersson Ålder 75 år.

Familj Hustru, två barn, tre barnbarn, mamma, 106 år.

Bor Nacka och fritidshus i Stockholms skärgård.

Fritidssyssla Naturfoto.

Aktuell Ny medarbetare i Icakuriren.



– Från början var jag kriminalreporter på Expressen och skrev en hel del om ekobrott. Då tyckte chefredaktör Bo Strömstedt att jag kunde skriva om folkets ekonomi också. Under många år fungerade jag lite som en rådgivare åt svenska folket kring skatter, placeringar och aktier, bland annat i rollen som chefredaktör för Privata Affärer.

Varifrån kommer ekonomiintresset?

– Min far var lanthandlare, jag växte mer eller mindre upp bakom kassadisken. Ända från början har jag velat plocka ner det krångliga språket kring ekonomi och göra det begripligt så att folk förstår. Jag ser på privatekonomin utifrån ett plånboksperspektiv och med sunt bondförnuft.

Vad gör du när du inte ger oss råd om våra pengar?

– Då är jag gärna ute i naturen med min kamera. Det är ett intresse från unga år. Jag har bland annat varit på Svalbard och fotograferat isbjörnar, ett oerhört fascinerande djur som verkligen fått anpassa sig i klimatförändringarna. Bilderna därifrån ledde bland annat till att jag skrev en fotobok, Isbjörnens rike.

Berätta något mer vi inte vet om dig.

– Jag har fortfarande min mamma kvar i livet. 106 år gammal bor hon kvar i huset där hon alltid har bott. Det är helt fantastiskt!

Det är en viktig fråga. Men först gäller det att ställa frågan om hur det står till med din ekonomi i allmänhet.



Visst är det skönt att ha en sparad slant för oförutsedda utgifter, och visst kan pengar tjäna som trygghet. Men ibland tänker en del av oss pensionärer för mycket på att få pengarna att växa.

Vi glömmer bort att pengar är till för att användas.

Å andra sidan finns det en grupp som av slentrian har allt på bankernas nollräntekonton och ytterligare en grupp som har svårt att få pengarna att räcka till.





Låna till guldkant



I den senare gruppen finns många pensionärer som har så låg pension och så litet sparkapital att de tvingas snåla. Samtidigt bor de i hus eller bostadsrätt som saknar lån.

Rådet till dessa är att försöka belåna bostaden, för att få ut pengar som kan skapa guldkant på tillvaron. Kontakta flera banker och försök få bästa möjliga ränta, i bästa fall mindre än 1,5 procent.

Problemet är att banken ibland säger nej till den som har låg pension, trots högt värde på en obelånad bostad. Genom Svensk Hypotekspension kan du då få ut pengar varje år genom att belåna bostaden. Lånet växer sedan år för år, men den effektiva årsräntan är då hela 4,5 procent.

Oavsett vilken ekonomisk grupp du tillhör gäller det att tänka efter hur pengarna ska användas. Fundera både på dagsläget och om några år:



- Är det dags att byta bostad?

- Räknar du med några stora utgifter de närmaste åren – stora bostadsreparationer, ny bil, långresor när pandemin är över…

- Har du barn eller barnbarn som behöver ekonomisk hjälp, kanske till ny bostad?



När du svarat på sådana frågor kan du tänka efter hur mycket du behöver för dagliga utgifter och för utgifter du räknar med under ett par tre år framåt. För sådana pengar finns bara vanligt bankkonto, trots att räntan är noll.



För det du sparar på längre sikt finns det främst tre alternativ:



1 Svenska aktier eller aktiefonder.

2 Utländska aktiefonder.

3 Räntefonder eller högräntekonto på någon liten bank.



Konjunkturen både i Sverige och världen har efter coronapandemin blivit sämre än någonsin. Ändå har aktiekurserna gått upp efter en kraftig nedgång i mars. När USA fick ny president samtidigt som det talades om ett nytt coronavaccin steg aktierna till nya rekordnivåer.

Hur det ska gå efter den uppgången är osäkert. Det finns både plus och minus för aktiemarknadens framtid:



– Arbetslösheten stiger och många företag kan gå allt sämre i lågkonjunkturen.

– Det finns risk för att en ökad smittspridning försämrar ekonomierna runtom i världen.

– Oroshärdar och oväntade händelser både i Sverige och övriga världen kan påverka börsen negativt.

+ Stimulanspaketen under coronakrisen kan få fart på ekonomin.

+ Att Biden blivit president i USA och att republikanerna ser ut att ha kvar sin makt i kongressen kan vara positivt för börsen.

+ Den extremt låga räntan gör att det inte finns många alternativ till aktier och aktiefonder. Pensionsfonderna måste in på börsen för att få pengarna att växa.





Risker med aktier



Tänk nu efter vad du själv tror. Ju större optimist du är, desto större anledning att ha mycket aktier och aktiefonder. Men du måste veta att det alltid finns risker med aktier. På riktigt lång sikt har aktier hittills alltid gått bättre än allt annat sparande. Men en aktieinvestering under 3–4 år kan vara en förlustaffär.

Det gäller därför att sprida riskerna på olika sätt:



- Satsa både på Sverige och utlandet. Är du aktieintresserad kan du ha den svenska delen i enskilda aktier, annars blir det Sverigefonder. För den utländska delen är det fonder som gäller, främst globalfonder som sprider riskerna över hela världen.

- Om du köper enskilda aktier så bör du ha minst 7–8 olika aktier i olika branscher. Var kritisk när du lyssnar på aktie­råd, eftersom ingen säkert kan säga vad som är bäst. Var extra försiktig med att köpa aktier på smålistor, eftersom kurserna på dessa kan ha drivits upp av oseriösa aktiespekulanter.

- Köp vid olika tillfällen, eftersom du aldrig vet när det är bäst köpläge. När du ska gå ur marknaden så sälj vid olika tillfällen.



Om du sparar på minst 7–8 års sikt och är beredd att ta vissa risker kan du ha ungefär lika mycket av de tre delarna – svenska aktier/aktiefonder, utlandsfonder och ränte­bärande.

Räntedelen kan du ha i företags­obligationsfonder eller på konton i småbanker som kan ge en ränta på strax över en procent. Detta är riskfritt om du väljer banker med statlig insättargaranti.



Är du försiktig och pessimistisk om framtiden bör du ha det mesta i räntebärande placeringar. Vågar du ta risker kan du ha allt i aktier och aktiefonder.