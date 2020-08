Digitala satsningar äter upp bokhandlarna

Den fysiska bokhandeln tappar försäljning till nätbokhandeln, som i sin tur tappar andelar till de digitala tjänsterna. Och få bok­lådor har en chans att överleva om de står utanför de stora kedjorna, 2019 stod till exempel Akademibokhandeln för 75 procent av den totala omsättningen i bokhandelsbranschen.



Så ser den tuffa verkligheten ut för bokhandlare år 2020, och det är några av förklaringarna till att över en fjärdedel av alla boklådor har behövt stänga ner under det senaste decenniet. På tio år har nästan 90 av 326 ­boklådor i ­Sverige försvunnit – mest för­ödande är detta naturligtvis i de städer där den bokhandel som stängde var den enda.



Men inte ens corona har fått bokhandlarna att helt kasta in handduken. Under de senaste månaderna har vi sett massvis med nya initiativ från bokhandlarnas sida för att hålla kvar kunderna – som att beställningar levereras med cykel och hängs på ytterdörren – och många privatpersoner har i sin tur slutit upp för att rädda sin lokala bokhandel.