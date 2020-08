John Lundvik har blivit pappa - för tredje gången!

Under söndagsförmiddagen postade Mello- och Let's Dance-vinnaren en bild på sociala medier, föreställandes stjärnans lillfinger omfamnas av ett litetfinger. Familjens nytillskott presenteras på John Lundviks Instagram med bildtexten "Welcome to the world Zoey!"



Paret John Lundvik och Jotta Martidou har sedan tidigare barnen Michael och Naomi. De fyra har nyligen flyttat in i ett hus på Lidingö.



– "Zoey är äntligen här! Vi fyra har längtat och är så lyckliga över vår femte familjemedlem! Bättre inflyttningspresent till vårt nya hus på Lidingö finns bara inte!", skriver John Lundvik i ett sms till Aftonbladet.



Grattis säger vi till John Lundvik och hela familjen!