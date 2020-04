Kulturredaktör Tara Moshizi ger sina bästa tips

Cate Blanchett som kontroversiell anti-feminist och en åtta avsnitt lång radiodokumentärserie om Tove Jansson, vår kulturredaktör Tara Moshizi ger sina bästa kulturtips just nu.

Foto: Tv4

Kändisar som kavlar och knådar



Mjölet yr, kakor bränns och tårar fälls när svenska celebriteter ställer sig med slevarna i högsta hugg för att tävla i Hela kändis-­Sverige bakar. I fem avsnitt ska åtta personer baka och försöka imponera på den kräsna juryn med tårtor, donuts och citron­pajer. Allt under ledning av Tina Nordström.

Onsdag den 28 april, 20.00, TV4.

Serie om kontroversiell antifeminist



I färska miniserien Mrs America spelar coola Cate Blanchett den antifeministiska aktivisten Phyllis Schlafly. Hon satte sig på tvären mot 70-talets kvinnorörelse och möttes av såväl sympatier som avsky för sina konservativa ideal. Storyn bygger på verkliga händelser, och genom tre avsnitt får vi följa Phyllis Schlaflys kontroversiella kamp. Alla episoder strömmar på HBO Nordic.

Håkans trivsamma poppärla



När så gott som alla konserter är inställda får vi nöja oss med digitala spelningar och fina låtsläpp. Håkan Hellström överraskar med att ge ut en oannonserad singel, vilket förstås får mig att spetsa öronen. Låten Tillsammans i mörker är en trivsam pophistoria som skänker lite tröst i en annars så dyster tid. Finns på Spotify.



Uppslitande och vackert



De senaste veckorna har varit en smärtsam påminnelse om hur bräcklig arbetsmarknaden är, inte minst för alla som jobbar under otrygga villkor.

Dramat Sorry we missed you handlar om en brittisk familj där modern, Abby, sliter inom vården och där fadern, Ricky, tar ströjobb för att betala räkningarna. Ovissheten är påfrestande för familj­en, vilket snart börjar märkas i barnens beteende. Ett uppslitande och samtidigt vackert drama om hur den så kallade gig-ekonomin påverkar människors liv. Släpps på dvd den 27 april.

Realistiskt och komiskt om ett brustet hjärta



Det händer alltid något med människor som just separerat efter ett lång förhållande. Vissa börjar träna, träffar sina kompisar mer eller lägger i en extra växel på jobbet. Andra deppar ihop och går helst inte upp ur sängen.



Berättarjaget i romanen En vuxen människas bekännelser är precis på väg att flytta in i en nyköpt lägenhet med sin flickvän när hon bestämmer sig för att dumpa honom. Chockad och sorgsen söker han sig till sina gamla vänner och försöker lappa ihop sitt liv men det är som bekant svårt att laga ett brustet hjärta. Inte ens de mest okonventionella metoder tycks hjälpa.

Författaren David Wiberg har tidigare gett ut böcker för unga, och det här är hans första vuxenroman. Wiberg blandar vardagsrealism med komik och svärta och jag gillar hans raka språk och textmässiga driv.

Det är inte jätteofta man trillar över romaner som är så lättlästa att man slukar dem på en dag men som samtidigt även manar till reflektion. Det gör En vuxen människas bekännelser till en sann pärla.

Fin dokumentär om älskade Tove Jansson



I år fyller första Muminboken 75, vilket uppmärksammas genom en radiodokumentärserie om författaren Tove Jansson. I åtta avsnitt får vi lära känna en sann konstnärssjäl som växte upp under påvra förhållanden och som kom att bli en av Nordens mest betydelsefulla författare – utan att någonsin söka berömmelse. Det är finska Yle som ligger bakom produktionen, men du hittar den även genom att söka på Tove Jansson på www.sverigesradio.se