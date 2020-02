Vårens bästa kulturtips

FULLSPÄCKAT Icakuriren guidar till vårens uppsättningar på scener runt om i landet. Vi har valt ut premiärer för teater, dans, opera och musik, här är 40 handplockade höjdpunkter i hela Sverige.

Bilder från föreställningarna Århundradets kärlekssaga, Jolanta och En midsommarnattsdröm.

Februari

Vad Fröken Julie

Var Malmö stadsteater, Malmö

När Spelas till och med 15 maj

Vem har du makt över? Har du privilegier? Eller har du kanske aldrig tänkt på att du har det? Nu sätts Strindbergs Fröken Julie – en av världsdramatikens mest älskade och spelade pjäser – upp i Malmö. Räkna med en afton med kamp mellan överklass och arbetarklass och mellan man och kvinna.

Vad Man får väl ställa upp

Var En föreställning i Riksteaterns regi, turnerar runt Sverige

När Spelas till och med 25 april

I centrum för Adde Malmbergs nyskrivna komedi står hembygdsgården och föreningsmänniskorna. Man får väl ställa upp är en glesbygdsfars som utlovar skratt och igenkänning, men som även väcker tankar om demokrati och avbefolkning av landsbygden. Adde Malmberg, som både skrivit och regisserat pjäsen, har själv erfarenhet av hembygds­gårdar och Folkets hus från många uppträdanden på ståuppscenen.

Vad Farliga förbindelser

Var Uppsala stadsteater, Uppsala

När Premiär 8 februari

Farliga förbindelser rör sig i den franska adelns överdådiga och fåfängliga miljöer. Markisinnan de Merteuil vill hämnas en gammal älskare som lämnade henne och som nu ska ingå äktenskap med den unga Cécile. Merteuils plan är att se till att den unga Cécile är rörd av en annan man före äktenskapet. Pjäsen bygger på Choderlos de Laclos skandalomsusade brevroman från 1782.

Vad Miss Li

Var Turné i Sverige

När Turnépremiär 13 februari i Jönköping.

Miss Li har under de senaste tio åren tagit en välförtjänt plats som en av våra mest folkkära artister och i vår åker hon äntligen ut på turné igen. Miss Li med band besöker 17 städer i Sverige.

Vad En kväll med Petter

Var Turné i Sverige.

När Turnépremiär 13 februari på Rival i Stockholm

Petter firar 20 år som artist och åker på konserthusturné. Han presenterar helt nytt låtmaterial, dessutom tas publiken med på Petters resa genom musiken, livet och alla känslor som tagit honom dit han är idag. Allt ackompanjeras av en orkester.

Vad Katt på hett plåttak

Var Maximteatern, Stockholm

När Premiär 14 februari

Katt på hett plåttak är ett klassiskt mästerverk av den amerikanske pjäsförfattaren Tennessee Williams som Pulitzerbelönades 1955. Här i regi av Stefan Larsson som 2019 hyllats unisont av kritiker och publik för Dramatenpjäsen Linje lusta. Ensemblen består av skådespelare både från Dramaten och Kulturhuset Stads­teatern; bland andra ser vi Marie Göranzon, Peter Andersson, Livia Millhagen och Erik Ehn.

Vad Äppelkriget

Var Helsingborgs stadsteater, Helsingborg

När Premiär 15 februari

När Hasse & Tages Äppelkriget gick upp på bio 1971 blev den en omedelbar publiksuccé. Nu kläs den för första gången om för teaterscenen till en varm och humoristisk musikal. Med en stor ensemble, orkester på scen och flera av Evert Taubes välkända sånger blir det en kväll i sann Hasse & Tage-anda.

Vad Misantroperna

Var Folkteatern i Göteborg

När Premiär 15 februari

En nyskriven pjäs om att det farligaste som finns är att säga sanningen: Vi lever i den bästa av kommuner. Här tror vi gott om varand­ra. Här tror vi på det ljus alla innerst inne bär på. Här flyger klyschorna genom luften. Varför säger ingen som det egentligen är? Det är nåt ruttet i den här kommunen. Är det verkligen bara Alice som ser det uppenbara hyckleriet?

Vad Annie

Var Intiman, Stockholm

När 15 februari

Den klassiska musikalen har tolkats i flertalet filmer och på stora scener världen runt. Musikalen är baserad på den tecknade serien Little orphan Annie och innehåller alla element som utgör en succémusikal: bra musik, glädje, dans och kanske till och med några tårar. ­Musiken i musikalen berör människor i alla åldrar, till exempel It's the hard-knock life, Maybe, I think I'm gonna like it here och naturligtvis den mest kända, titellåten Tomorrow.

Vad Nycklar till frihet

Var Draken, Göteborg

När 20 och 27 februari

Den före detta munken Björn Natthiko åker för första gången någonsin på riksturné. Turné­temat är Nycklar till frihet. Vad hjälper oss att leva ett friare liv? Hur kan vi resa genom vårt eget liv med lättare bagage? Hur står vi stadigare i tillvarons oundvikliga stormar? Efter 16 år som buddistmunk i både öst och väst, sitter Björn Natthiko på en veritabel skattkista av berättelser och perspektiv kring vad som verkligen är viktigt. Räkna med skratt när han delar vad som funkat, och vad som inte funkat, för honom.

Vad Reflekterad olydnad

Var Agora – en kreativ mötesplats, Linköping

När 25–29 februari

Farhiya Feysal var första kvinna och den första utanför Stockholm att vinna Ortens bästa poet 2018. Inför en publik på 2 500 personer reciterade hon Osäker grabb i Rinkeby Sporthall. Nu står hon framför en betydligt mer intim publik i en spoken word-monolog. Farhiya betraktar sin omgivning, sitt omkringliggande samhälle, sina rötter, sin kropp, sin mamma och sin poesi.

Vad Domedagen – en trallvänlig talkshow

Var En föreställning i Riksteaterns regi, turnerar runt Sverige

När Premiär 26 februari i Lund

Naturskildraren Martin Emtenäs och musikern Stefan Sundström turnerar ihop igen. De är aktuella med en ny föreställning, men fortsätter att sprida sin passion för miljöfrågor. En föreställning om mikrobiologisk mångfald och bakterier och om varför vi inte ska duscha så överdrivet mycket. Musikalisk feelbad-talkshow med både klimatångest och hopp.

Vad Störst av allt

Var Rival, Stockholm

När Premiär 28 februari

Rättegångsdramat av Malin Persson Giolito har rönt framgång efter framgång. Nu kommer Störst av allt som teater – i en monolog med Nour El Refai. Historien handlar om den unga överklasseliten och en skolskjutning vid fiktiva Djursholms allmänna gymnasium. På scen tar den sig form i ett rättegångsdrama om skuld, rätt, sanning och empati – som precis likt boken utgår helt och hållet från Majas tankar och perspektiv.

Vad Hjälten på den gröna ön

Var Länsteatern Gotland

När Premiär 28 februari

En komedi från förra sekelskiftet om en bortglömd plats på den irländska landsbygden – men i den här versionen spelas den helt och hållet på gotländska. Det är en föreställning om människor långt från civilisationen men nära evigheten. Skriven av John Millington Synge och översatt av Klas Östergren.

Vad Bellman 2.0

Var Västmanlands teater, Västerås

När Premiär 28 februari

Bellmans klassiska visor tolkas musikaliskt, dramatiskt och visuellt av fem skådespelare och fyra musiker. En chans att uppleva en av Sveriges största poeter på ett sätt man aldrig gjort tidigare.

Vad Kontrabasen

Var Göteborg stadsteater

När Premiär 28 februari

Tomas von Brömssen, sex musiker och en rolig och gripande historia om en ensam kontrabasist och hans kärlekslängtan. Regissören Eva Bergman – med succéer som Driving Miles, Karl Gerhard och Fanny och Alexander – är tillbaka.

Vad Var god dröj

Var Norrbottensteatern, Luleå

När Premiär 29 februari

På ett sjukhus någonstans i Norrbotten för­söker personalen göra sitt jobb, samtidigt som de kämpar mot underbemanningar och effektiviseringar. Handlingen snurrar kring en äldre man och hans sjuka hustru som råkar hamna på fel avdelning. En farsartad komedi med stor ensemble i samarbete med Teaterhögskolan i Luleå.

Vad Next to normal

Var Uppsala stadsteater, Uppsala

När Premiär 29 februari

Familjen Goodman försöker parera när mamma Diana pendlar mellan gränslös förtvivlan, lågmäld sorg och ögonblick av lyckorus. Hennes verklighetsflykt kompenseras med desperata försök till familjelycka. I Next to normal följer vi familjens kamp med moderns psykiska sjukdom, en stark och berörande berättelse med musik som träffar i hjärtat. Prisbelönt musikal med Helen Sjöholm i huvudrollen.

Vad Allsång på operan

Var Malmö Opera, Malmö

När 29 februari och 14 mars

Malmö Opera är ett sångens hus och nu kan du vara med och sjunga. Konferencier och allsångsledare är folkkära operasångaren Rickard Söderberg. Rickard tar in gästartister till allsångerna som bjuder på spektakulära nummer och som doar bakom eftermiddagens verkliga stjärnor: den sjungande publiken.

Föreställningen Love songs. Foto: Riksteatern

Mars

Vad Den svenska sonen

Var En föreställning i Riksteaterns regi, turnerar runt Sverige

När Premiär 6 mars i Klintehamn

Jo är adopterad från Colombia och uppvuxen i en småstad i Sverige. Föreställningen utspelar sig i Jos barndomshem där Jo och hens partner är på besök för att träffa föräldrarna. Våren 2018 debuterade Joel Mauricio Isabel Ortiz som författare med sin kritikerrosade roman Sången om en son. Den svenska sonen är hans debut som dramatiker och regissör.

Vad Love songs

Var En föreställning i Riksteaterns regi, turnerar runt Sverige

När Premiär 10 mars i Tumba

Utifrån insamlade historier från hela landet berättar föreställningen Love songs om starka minnen kopplade till kärlekssånger som får hjärtat att brista. Fem skådespelare och artister vrider och vänder på vår bild av romantiken. En rolig, tragisk och hjärtskärande scenshow om längtan efter de riktigt stora känslorna. Bland annat medverkar Arja Saijonmaa.

Vad Stulen kärlek

Var Lisebergsteatern, Göteborg

När Premiär 13 mars

Årets stora skrattkalas utlovas. En föreställning som bjuder på en återförening av Stefan & Krister – Krister Carlsson som manusförfattare och Stefan Gerhardsson på scen. Föreställningen handlar om Bosse, en godhjärtad, naiv inbrottstjuv, som är ute efter en värdefull staty som det rika men spänningslösa paret Berit och Evald är ägare till.

Vad Vem är rädd för Virginia Woolf?

Var Örebro länsteater, Örebro

När Premiär 14 mars

Edward Albees Vem är rädd för Virginia Woolf tillhör den moderna litteraturens allra största klassiker och är ett av västvärldens mest uppskattade dramer. Filmatiseringen med Elizabeth Taylor och Richard Burton fick fem Oscarsstatyetter. På Örebro länsteater syns i rollerna som George och Martha, Jakob Eklund och Katarina Ewerlöf.

Vad Eldfesten

Var I Stockholm, Göteborg och Malmö. ­Eldfesten sänds också digitalt.

När 17 mars

Vårvinterns stora utomhusfestival med eldar, världsartister och fyrverkerier. Eldfesten är en del av det iranska, afghanska, kurdiska och tadzjikiska nyåret. Precis som i det traditionella valborgsfirandet välkomnas våren med flammande eldar, musiker och ett festande folkhav. För tionde året i rad arrangerar Riksteatern Eldfesten i Stockholm, Göteborg och Malmö samtidigt och väntas locka tiotusentals besökare.

Vad Ladies versus Beethoven

Var Konserthuset, Stockholm

När 18–28 mars

2020 firas Ludwig van Beethovens 250-års­jubileum. På Konserthuset arrangeras en stor orkesterfestival där kompositörens samtliga nio symfonier presenteras. Symfonierna sätts i nytt ljus genom att de sammanförs med verk av framstående kvinnliga kompositörer från 1800-talet och framåt.

Vad Från Yesterday till Tomorrow never knows

Var Göteborgs stadsteater, Göteborg

När 17, 18, 22, 24 och 25 mars

I mars är Göteborgsbandet Pepparland – som av Beatlesproducenten George Martin har utsetts till världens bästa Beatlestolkare – tillbaka på Göteborgs stadsteater. Den här gången vandrar bandet i The Beatles fotspår. Från de tidiga åren på The Cavern Club i Liverpool till den sista spelningen på taket till Apple Records kontor i London. Från Yesterday till Tomorrow never knows.

Vad Jenny Lind 200 år

Var Kungliga Operan, Stockholm

När 21–22 mars

Svenska Jenny Lind var en av operascenens största sångerskor. På Kungliga Operan firas hennes 200-årsjubileum med två konserter. Publiken får – ledda av sopranen Camilla Till­ing – följa med på Linds resa från ung elev till världsberömd stjärna.

Vad Närheten

Var En föreställning i Riksteaterns regi, turnerar runt Sverige

När Premiär 24 mars i Slite

Närheten är en protest mot likgiltighet och medmänsklig frånvaro. Fem dansare och en musiker undersöker i en varm och lekfull dansföreställning våra förmågor att förstå varandra bortom orden. Runtom i Sverige har arrangörer på respektive ort valt ut vackra och för orten viktiga platser där föreställningen ska spelas, allt från domkyrkor och kapell till förenings- och samlingslokaler. Varje föreställning är unik och utgår från de noga utvalda spelplatserna och dess besökare. Närheten är skapat av Riksteaterns huskoreograf

Tove Sahlin.

Vad En midsommarnattsdröm

Var Malmö Opera, Malmö

När Premiär 27 mars

Den framstående brittiske regissören Peter Halls legendariska uppsättning av Benjamin Brittens En midsommarnattsdröm i Glynde­bourne 1981 kommer till Malmö Opera. Operan bygger på Shakespeares komedi En midsommarnattsdröm, en blandning av klassisk mytologi och engelsk folklore.

Föreställningen Bloom har premiär den 3e April. Foto: Cirkus cirkör

April

Vad Röde Orm

Var Dramaten, Stockholm

När Premiär 2 april

Kritikerrosade Alexander Mørk-Eidem står för både regi och dramatisering när Frans G Bengtssons klassiska äventyrsberättelse Röde Orm spelas i en ny och modern tappning.

Vad GES – stanna världen en stund

Var The Theatre, Göteborg

När Premiär 3 april

GES kommer till The Theatre i Göteborg våren 2020 med sin allra första krogshow, för att sedan ta sig vidare upp till Cirkus i Stockholm med nypremiär 24 september. Det som från början startade som en kul session har sedan den första episka singeln När vi gräver guld i USA etablerat sig i svenska folksjälen. Nu tar GES klivet upp på scen igen och bjuder för första gången på en gemensam krogshow.

Vad Bloom med Cirkus Cirkör

Var Artipelag, utanför Stockholm

När Premiär 3 april

Ett färgstarkt fyrverkeri av explosiv cirkuskonst. Under sextio minuter bjuds publiken in till Blooms värld full av gemenskap, blommor och klassisk musik. Familjeföreställning från 4 år.

Vad Gabriel

Var En föreställning i Riksteaterns regi, turnerar runt Sverige

När Premiär 14 april i Haparanda

Föreställningen Gabriel är en återkommande favorit på de finska teaterscenerna. I en småstad bor systrarna Ulrika och Kristina tillsammans med den rebelliska systerdottern Raili. En dag dyker Gabriel Lindström, en karismatisk man, upp och presenterar sig som kapten och direktör. Gabriel rubbar genom sitt löfte om en ny start balansen i de tre kvinnornas liv. Waltaris pjäs skildrar kärlek obunden till ålder. Men det är också berättelsen om en man som cyniskt utnyttjar och ägnar sig åt sexuell maktutövning. Ett gästspel från Finlands ­nationalteater.

Vad Moderskärlek

Var Västmanlands teater, Västerås

När Premiär 15 april

Moderskärlek av August Strindberg är en av fyra enaktare skrivna 1892. Den utspelar sig på en badort i skärgården och handlar om relationen mellan mor och dotter. En av dotterns väninnor visar sig vara hennes halvsyster och en rad lögner uppdagas. Pjäsen skrevs efter August Strindbergs och Siri von Essens skilsmässa. Porträttet av modern som smutskastar dotterns fader är inspirerat av von Essen.

Vad Chefen

Var Årsta Folkets hus teater, Stockholm

När Premiär 17 april

Chefen är ett absurt, komiskt och mörkt kontorsdrama om våra innersta begär. En surrealistisk samtidsskildring på managementspråk. Det handlar om kroppar och kostymer, om att dominera och domineras. Och om porriga skräpmejl, uppfuckade powerpointpresentationer och medarbetarsamtal från helvetet. Frida Hallgren spelar huvudrollen och Malin Axelsson, som fram till nyligen var chef på Sveriges Radios Drama, har regisserat.

Vad Tröstrapporter

Var Dramaten, Stockholm

När Premiär 25 april

Poddaren Alex Schulman gör debut på Dramaten med en monolog framförd av skådespelaren Krister Henriksson. Kompositören Jacob Mühlrad står för musiken.

Vad Jolanta

Var Kungliga Operan, Stockholm

När Premiär 25 april

Tjajkovskijs okända opera är tillbaka efter drygt hundra år. Det är en saga om kungens blinda dotter framflyttad till vår tid där ett överväldigande flöde av information hindrar oss från att se världens sanna skönhet. Endast äkta kärlek kan göra att Jolanta kan se igen. Operan blev Tjaikovskijs sista och skrevs då tonsättaren stod på höjden av sin skapande förmåga. Det är en opera fylld av mystik, dramatiska effekter och stark lyskraft.

Se The Turnout på Dansens hus den 23e maj. Foto: Balettakademien

Maj

Vad Nick Cave and the Bad Seeds

Var Globen, Stockholm

När 23 maj

I oktober släppte Nick Cave det hyllade albumet Ghosteen. Nu kommer han till Sverige för en spelning i Globen.

Vad Balettakademien – The turnout

Var Dansens Hus, Stockholm

När Premiär 23 maj

Efter tre år på Yrkesdansarutbildningen tar Balettakademiens sistaårsstuderande sina första steg ut i världen i juni 2020. Nu har publiken chansen att se nästa generations dansare i verksamma koreografers verk. 2020 års slutproduktion heter The Turnout.

Vad Århundradets kärlekssaga

Var Uppsala stadsteater, Uppsala

När Premiär 23 maj

År 1978 publicerades Märta Tikkanens diktroman Århundradets kärlekssaga. En poetisk berättelse som satte ord på kampen att få skriva och skapa vid sidan om sin man. En kamp om att stå i bredd och inte försvinna bland skuggorna. Tre kvinnor i olika faser av livet gestaltar den skrivande kvinnan i Hedvig Claessons uppsättning. Lika aktuell idag som när den skrevs.