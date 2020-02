Hjälp utsatta katter att få en andra chans

RÄDDADE Katten är ett älskat husdjur, ändå blir många utslängda. Möt två katter som var sjuka och hemlösa men som idag sprider glädje tack vare att de fick hjälp i tid.

Det finns ungefär 100 000 hemlösa katter i Sverige. Ofta har de blivit lämnade vind för våg av ägare som tröttnat eller insett att de inte kan ta hand om dem när sommarhalvåret med sitt enkla utomhusliv tagit slut.

Förbjudet att överge djur

Tyvärr tycks många tro att katten klarar sig själv i det fria, men det stämmer inte alls. Det lurar massor av faror för en liten katt som plötsligt inte längre har något hem och som inte får någon mat. En del hemlösa katter upptäcks av vänliga själar som tar sig an dem eller kör dem till ett katthem där de kan få märkning och hjälp att finna nya hem. För andra katt­er slutar det illa.

Djurskyddslagen förbjuder oss uttryckligen att överge ett djur. Och alla djurägare måste ha kompetens nog att tillgodose sina djurs behov. Dessutom har en utredning tillsatt av regeringen nyligen föreslagit ett krav på obligatorisk id-märkning och registrering av katter, något som sannolikt skulle förändra tillvaron för katter.

Hjälper tusentals om året

Djurskyddet Sverige är en ideell organisation som jobbar både med praktiskt djurskyddsarbete och att stärka djurskyddet i lagen. Varje år omplacerar Djurskyddets lokalföreningar över 2 500 katt­er till nya kärleksfulla hem. Djurskyddet Sveriges lokalföreningar har gjort fantastiska insatser, och över hela landet finns det katthem med engagerade volontärer som gör allt för att utsatta katter ska få ett nytt och bra liv.

Figaro har fått ett tryggt hem hos Alexandra Fastén. Foto: Privat

Två solskenshistorier

Nu kan vi alla hjälpas åt att hjälpa. Vi vet att många av våra läsare är stora djurvänner. Därför startar vi nu en insamling i samarbete med ­Djurskyddet, där du som läsare kan stötta deras arbete för ­djurens bästa.

Den lilla kattungen Figaro var skadad när han hittades i en trädgård, men det var inte svårt att skaffa ett hem för honom hos kattälskaren Alexandra Fastén.

Det var i slutet av september i fjol som en man upptäckte en halt­ande kattunge i sin trädgård. Kattungen var väldigt mager, skygg och hade ett otäckt sår vid benet. Mannen kontaktade Djurskyddet Sigfrid som åkte dit.

– Till en början var kattungen väldigt rädd, men när vi väl fick in honom i fångstburen blev han lugn. Han tittade på mig med sina stora ögon. Det var som om han ville ha hjälp, säger Alexandra Fastén, vice ordförande i Djurskyddet Sigfrid i Växjö.

Kattungen var inte id-märkt och ingen hade sett vare sig kattmamman eller eventuella syskon i området. Han hade troligtvis strukit omkring ensam och utan mat ett bra tag. Hans dagar var räknade.

– Såret, som var orsaken till att han haltade, visade sig vara mycket värre än vad vi först hade trott. Det var ett bitsår som gick från höftbenet upp till skinkan och ända in till skelettet. När vi tryckte på såret kom det ut jättemycket var. Det var så fruktansvärt infekterat, ­säger Alexandra.

Nu är Figaro stödkatt åt andra moderlösa kattungar. Foto: Privat

Biten av ett rovdjur

Bitsåret kom från ett rovdjur, troligtvis en räv, trodde veterinären. Med största sannolikhet hade kattungen varit död inom två dagar om han inte hade fått hjälp.

– Vad den här katten har varit med om och vad som hänt med hans mamma och syskon kommer vi aldrig få svar på. Men att de har blivit dödade och uppätna av ett rovdjur är inte helt otänkbart. Katter som lever i det vilda är oerhört utsatta.

Kattungen döptes till Figaro och fick flytta in tillfälligt hos Alexandra. Figaros första tid skulle innebära mycket specialvård. Han behövde få mat via injektioner två till tre gånger per natt, och såret behövde göras rent flera gånger om dagen.

– Det jag inte hade räknat med var hur nära vi skulle komma varandra, säger Alexandra. Figaro var väldigt nyfiken men hade svårt att gå till en början. Hans favoritplats blev att ligga på min arm. Där­ifrån kunde han hänga med på det som skedde i hemmet.

– Vi blev väldigt tajta under den här tiden, och när han väl blev frisk och det naturliga hade varit att hitta en adoptivfamilj kunde jag inte slita mig ifrån honom.

Visar hur man leker

Figaro lever numera hemma hos Alexandra och hennes två andra katter. Förutom att han är outtröttlig när det kommer till bus och lek så arbetar han även som stödkatt till nya hemlösa kattungar som kommer in till Djurskyddet Sigfrid.

– Moderlösa kattungar riskerar att få beteendestörningar. Mina katter är en välkomponerad och lugn flock med vuxna katter som inte far illa av att nya individer kommer och bor här i perioder.

– Jag kallar dem stödkatter, just för att de stöttar de små moderlösa kattungarna under uppväxten. De visar hur toalådan fungerar, hur man tvättar sig, lär dem att leka och säger ifrån när kattungen går för långt. Detta ersätter givetvis aldrig en kattmamma men går bra som nödlösning om en mamma inte går att finna

Charlie har fått ett hem där han både ger och tar emot kärlek. Foto: Privat

Det var en smutsig, hungrig och mager katt som strök omkring vid en golfbana i Onsala. Ibland försökte han smita in i golfhus­et för att stjäla till sig mat som stod framme. Med ögon för katter i nöd uppmärksammades hans belägenhet av en av Djurskyddet Norra Hallands volontärer. Det blev hans räddning.

Kattens uppsvällda mage avslöjade att den var fylld med mask. Pälsen var sliten och förstörd. Han var skygg men inte riktigt lika tillbakadragen som andra hemlösa katter brukar vara. Det skulle visa sig att katten var kastrerad, vilket betydde att han en gång i tiden hade haft ett hem.

– Tyvärr var han inte id-märkt, så vi kunde inte hjälpa honom att hitta hem. Vi annonserade och satte upp lappar, men ingen visste vems katten var, berättar Nin Röst som är volontär hos Djurskyddet Norra Halland.

Allvarlig tandsjukdom

Djurskyddet Norra Halland gav honom namnet Charlie. De såg till att Charlie avmaskades och ordnade ett jourhem till honom. Tyvärr visade veterinärundersökningen att han hade den allvarliga tandsjukdomen TR, en smärtsam sjukdom som inte går att bota.

– Framtiden för Charlie såg mörk ut. Han uppskattades vara cirka tio år och det är svårare att omplacera äldre katter. Men framför allt är det dyrt att äga en katt med tandproblem. Att hitta ett nytt varaktigt hem till Charlie under dessa premisser kändes utsiktslöst, säger Nin.

Nytt jourhem

Men det som från början tycktes vara nattsvart tog en helt ny vändning. Inför den förs­ta tandoperationen behövde Charlie flytta till ett nytt jourhem. Han placerades hos en man, Göran, som älskade katter men som inte hade några planer på att skaffa en egen. Men så fort burdörren öppnades och Charlie klev ut i lägenheten förändrades allt.

– Charlies nya husse drabbades nämligen av "kärlek vid första ögonkastet" och vi anade direkt att Charlie helt själv hade ordnat sitt för alltid-hem, konstaterar Nin.

Den tidigare så tilltufsade Charlie har nu ätit upp sig och fått den allra mjukaste päls. Han älskar att gosa och ger oändligt mycket kärlek till husse. Han får lika mycket tillbaka. Husse gör allt och lite till för sin älskade katt.