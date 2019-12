Greta Thunberg erövrar världen

FRÄLSARE Från ensam aktivist till global ledarfigur. Sällan har någon fått så stort genomslag på så kort tid som Greta. Nu är hon tillbaka i Europa för att delta på COP25.

Många hade länge gått och väntat på en röst som kunde skära genom kakofonin i den internationella klimatdebatten. Men att den rösten skulle tillhöra en svensk grundskoleelev var det ingen som kunnat föreställa sig. Inte hon själv heller.

När Greta Thunberg inledde sin skolstrejk utanför riksdagshuset i Stockholm i augusti

i fjol var hon ensam.

Pappa, Svante Thunberg tittade till henne då och då. Stora och små svenska makthavare skyndade förbi 15-åringen med sitt hemmagjorda plakat.

Ett halvår senare strejkade ett par miljoner skolelever för klimatet världen över och Greta talade vid toppmöten, konferenser och i lagstiftande församlingar. Nu, efter ett år, har hon under stor mediebevakning tagit sin kamp till det västra halvklotet.

Hur kunde det ens hända? En och annan musik- eller idrottsstjärna har kommit från ingenstans och nått världsberömmelse på kort tid. Men knappast någon som är ute i ett så komplext ärende som klimatfrågan. Varför når hon ut när andra tillförlitliga sanningssägare inte har lyckats väcka särskilt många ur den kollektiva medvetslösheten?

– Hon har en idé, ett uppdrag, och är beredd att offra saker för det, sa EU-parlamentarikern Fredrick Federley till SVT efter att ha hört henne tala i Bryssel.

"Hon står fri från cynism och tankar på egen vinning", skriver brittiska The Guardian.

– Hon är oskyldig, konstaterar Kali Andersson, psykolog på företaget Klimatpsykologerna i Stockholm.

Hon drar paralleller till medborgarrättshjälten Rosa Parks, vars enkla motståndshandling – att vägra lämna sin plats på bussen åt en vit man – brukar anses som startskottet för den moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen.

– Rosa Parks var varken ensam eller först med att protestera mot rasåtskillnaden i USA. Men hon kunde stiga fram som frontfigur, bli en symbol, eftersom hon inte hade minsta fläck på sig. Hon var gift, skötsam och utan så mycket som en ­betalningsanmärkning.

Benhård livsstil

Greta Thunberg måste ju, om så bara i egenskap av minderårig, betraktas som oskyldig till klimatkatastrofen. Därut­över håller hon sig benhårt till en livsstil som ska vara skonsammast möjliga för miljön. Hon är vegan och reste sällsynt obekvämt med segelbåt över Atlanten. Sådan principfasthet bygger trovärdighet.

– Dessutom var det tajmingen, att hon inledde sin strejk i slutet av den heta sommaren 2018. Vi vet att människors ångest ökar vid extremväder, fortsätter Kali Andersson.

– Sedan är Greta så smart och påläst, vilket gör det svårt att avfärda henne. Hon är inte heller politiskt färgad utan ställer alla politiker till svars.

Pr-proffset Charlie Stjernberg, från pr-byrån Prime, instämmer i att tidpunkten var viktig.

– Efter hundra dagar av oavbrutet solsken, med vattenbrist och med skogsbränder nästan ända in på knuten i Stockholm börjar hon driva opinion. Hon tar en fråga – klimatet – och börjar springa, genom att sitta. Politiker kan inte ha ett sådant enfrågeperspektiv, de måste ha åsikter om vården och försvaret och en massa annat också.

Sedan är det hennes personliga egenskaper.

– Hon är ett barn och uppför sig som ett sådant, vilket är ovanligt när man hamnar i strålkastarljuset. Jag tror inte jag har sett henne le på en enda bild, säger Charlie Stjernberg.

Ett barn och ändå inte. För samtidigt är Greta Thunberg en fullvuxen tänkare och verkar vida mognare än hon ser ut. Hon kan, likt barnet i sagan, säga att kejsaren är naken. Barn behöver inte ta en massa hänsyn, inte linda in det. Greta kan vara extremt tydlig eftersom hon bara har ett budskap: Lyssna till forskarna och agera nu! Hon låter sig inte dras ner i ett träsk av detaljfrågor.

Hon brås också på stora scenpersonligheter. Mamma är operasångerskan Malena Ernman, på pappas sida har de varit skådespelare i generationer.

Greta har också diagnoser. Det ger en aura av superfokuserad specialbegåvning. Enligt den bok familjen Ernman-Thunberg skrivit tillsammans, Scener ur hjärtat, har hon asperger och högfungerande autism. Hon har fotografiskt minne.

Hon må se allvarlig ut men hon saknar inte humor.

Den katolske ärkebiskopen i Berlin har liknat henne vid Jesus. Ett snille och en frälsare i ett barns kropp, alltså? Eller snarare en förtvivlad tonåring som bestämde sig för att sluta med självsvält och inåtvänd tystnad och istället försöka göra något konkret?

I vilket fall som helst har Greta åstadkommit storverk när det gäller att höja medvetandet kring klimatkrisen. Nu ligger bollen hos oss andra.

– Hon kan ju inte fixa det här själv. Nu behövs aktivt stöd från massor av människor, påpekar klimatpsykologen Kali Andersson.

– Bara i Sverige krävs det ju att hundratusentals personer aktiverar sig om det ska ske reella förändringar. Kan vi ta ett sådant språng? Det återstår att se, men det är hoppfullt att det gått så fort för Greta.

Gretas 2019

Möten med makthavare

ν Skakade hand med påven. Kämpa på, sa han.

ν Fick brev från Dalai lama.

ν Inbjuden av Emmanuel Macron till Elyséepalatset.

ν Träffade Arnold Schwarzenegger i Wien.

ν Mötte amerikanska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez per videolänk.

ν Träffade Barack Obama på konferensen ­Brilliant Minds.

Omnämnd

ν Time Magazine utnämnde henne i våras till en av världens 100 mest inflytelserika personer.

ν På omslaget till GQ (Gentlemen’s Quarterly) som Årets förnyare.

ν På omslaget till brittiska Vogue i ett nummer skapat av Meghan Markle.

ν På omslaget till amerikanska magasinet Wired.

ν Utsedd till Årets kvinna av Expressen.

ν Har 3 miljoner följare på Instagram och 1,3 miljoner på Twitter.



Prisad

ν Fick Världsnaturfondens pris Årets unga miljöhjälte 2018.

ν Utsedd till Årets svenska kvinna av Swea International i mars.

ν Nominerades till Nobels fredspris i mars.

ν Fick franska Normandies frihetspris.

ν Mottog med miljörörelsen Fridays for Future Amnesty Internationals finaste pris Ambassador of conscience award i september.



Porträtterad

ν Är porträtterad på väggmålningar i Bristol och Bryssel.

ν Artisten Frida Green har gjort låten What would Greta do?

ν En bonde i tyska Selm skapade i somras ett porträtt av henne i sin majsåker.

ν Skriver på en egen bok.

ν En svensk dokumentärfilm om henne är under inspelning.