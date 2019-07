Så här slipper du dålig andedräkt

Dålig andedräkt är ett vanligt problem, och många oroar sig för det. Tre minuters munhygien per dag kan minska lukten – men glöm inte tungan!

Dålig andedräkt kan bli ett socialt problem både för den drabbade och omgivningen. Foto: Getty Images

Säkert har du suttit på bussen, spårvagnen eller tunnelbanan intill någon medresenär som luktat illa ur munnen. Bara längtat efter att få kliva av för att dra ett djupt andetag av den friska luften utanför.

Eller, ännu värre: Kanske har du någon i din närhet, en nära vän eller familjemedlem med stinkande andedräkt. Möjligen tillhör du själv den kategorin människor som är rädd för att lukta illa ur munnen. Som alltid tuggar tugggummi, som till och med vänder bort ansiktet eller håller för munnen lite diskret när du pratar med någon. Det är onödigt.

Dålig andedräkt går nämligen så gott som alltid att göra något åt. Och det bästa av allt: Det behöver varken kosta pengar eller ta särskilt lång tid. Och även om oron är obefogad och du inte alls luktar illa ur munnen är det alltid bra med lite extra omsorg vad gäller såväl tänder som tandkött.

– Det finns flera orsaker till dålig andedräkt, säger Annika Elmqvist Stenberg, verksamhetschef på öron-näsahalskliniken på Sophiahemmet i Stockholm.

Kronisk tonsillit

En orsak kan vara muntorrhet, särskilt på morgonen eller om det var länge sedan man drack eller åt. Det går över så fort man äter eller dricker något, men vid stora problem kan man behandla muntorrhet med salivstimulerande medel.

Det kan också handla om så kallad kronisk tonsillit, en inflammation i halsmandlarna, som då får en beläggning av små vita proppar, så kallade tonsillitstenar, som i sin tur producerar svavelliknande, illaluktande ämnen.

– Dessa kan man ofta se själv om man öppnar munnen och håller ner tungan, säger Annika Elmqvist Stenberg och tipsar om hur man själv kan bli av med dem om man har lindriga besvär.

Då kan man trycka ut dem försiktigt med ett spatelliknande föremål eller skedskaft. Är problemen stora kan de opereras bort på en öron-näsa-halsmottagning. Eftersom tonsillitstenar trivs i bakterierik miljö hjälper extra noggrann tandhygien också här.

Kronisk bihåleinflammation kan också orsaka dålig andedräkt när det rinner illaluktande var från bihålan. Eftersom bihåleinflammation också ofta medför huvudvärk och allmän olustkänsla är ett läkarbesök här på sin plats.

Annika Elmqvist Stenberg, öron, näsa-halsläkare.

Kan komma från magen

Det finns även andra fysiska besvär som kan orsaka dålig andedräkt.

– I vissa fall kan dålig andedräkt komma från magen, och beror då på att magmunnen inte stängs helt. Det kan också, i mer ovanliga fall, bero på en fickbildning vid ingången till matstrupen där mat kan fastna och ruttna, säger Annika Elmqvist Stenberg.

Också vanliga infektionstillstånd som halsfluss kan orsaka illaluktande andedräkt, och mer allvarliga tillstånd som obehandlad diabetes. Misstänker man detta ska man naturligtvis boka läkartid.

Det är vanligare att illaluktande andedräkt beror på bakterierbeläggningar på tungan eller tänderna än att det beror på sjukdom. Om man mår bra i övrigt är det därför smart att börja med att fundera över munhygienen.

Tandborstning minst två gånger om dagen är något vi gör utan att tänka på det. Men hur är det med tungan?

Ta bort beläggningar

Beläggningar på tungan har en tendens att skapa dålig lukt. Den här beläggningen ser du med blotta ögat och är lätt avhjälpt.

– Genom att ta för vana att borsta tungan eller använda tungskrapa varje gång du borstar tänderna, försvinner beläggningen, och därmed kan även lukten försvinna, säger Annika Elmqvist Stenberg.

Plack på tänderna orsakar inte bara tandlossning, det medför också dålig lukt. Genom att regelbundet gå till tandhygienisten minskar risken för plack, men du bör också göra ditt jobb hemma. Genom att noggrant använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste dagligen avlägsnas matrester som ruttnar och orsakar dålig andedräkt och plack.

Annika Elmqvist Stenberg har träffat många patienter under åren som oroat sig över dålig andedräkt. Just själva oron är alltså ett vanligt problem, och bara för att man är orolig behöver det inte innebära att man faktiskt luktar illa. Det enklaste är naturligtvis att be någon man litar på att lukta. Stäng munnen någon minut och blås därefter ut munnen du har i munhålan.

Lukta på handen

Det går också att göra ett enkelt självtest genom att slicka på ovansidan av handen och därefter lukta. Luktar det illa, då har du troligen dålig andedräkt.

Oavsett vilket finns det ingen som mår dåligt av att ge sin mun lite extra kärlek. Varken tungskrapa, tandtråd eller munvatten kostar särskilt mycket pengar. Alldeles särskilt som chansen är stor att man vinner tillbaka de pengarna på minskade tandläkarräkningar, något som troligen blir bieffekten.

Särskilt mycket tid tar det inte heller. Att använda tandtråd mellan de 32 tänderna vi försetts med, att skrapa tungan och att skölja munnen tar inte mer än tre minuter. Det kan det vara värt.

Det är väldigt stigmatiserande att lukta illa ur munnen, menar Sara, som av skamkänsla vill vara anonym. Foto: Getty Images

"Jag vågar inte fråga min partner om jag luktar illa"

Att ha dålig andedräkt är värsta skammen. Sara, 55, har varit paniskt rädd för att ha dålig andedräkt sedan tonåren, trots att hon inte vet om hon egentligen luktar illa.

"Jag har alltid oroat mig över att lukta illa ur munnen. Varför vet jag inte riktigt, egentligen minns jag bara en gång då någon sagt att jag luktar äckligt. Det var när jag var i 13-årsåldern och hemma från skolan för halsont. Min mamma sa att jag skulle gå och borsta tänderna för att jag luktade illa, och jag kommer fortfarande ihåg hur skamligt det kändes.

Har alltid tuggummi

Det där har satt sig, och sedan dess har jag varit rädd för att lukta äckligt. Jag vet ju själv hur obehagligt det är att hamna nära någon som luktar, särskilt ur munnen. En sådan person vill jag inte vara, och därför har jag alltid tuggummi i handväskan. Ska jag på middag ser jag alltid till att ha åtminstone ett par tuggummin med mintsmak i fickan, så att jag snabbt och lätt kan smussla in ett tuggummi i munnen om jag känner att jag luktar.

Det är konstigt hur stigmatiserat det är med dålig andedräkt. Faktum är att jag inte ens vågar fråga min partner om jag luktar, men jag antar att han hade sagt till mig på ett finkänsligt sätt om jag verkligen luktar illa.

Jag har inte ens vågat fråga min tandhygienist om jag luktar äckligt. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra om jag fick det bekräftat. Jag borstar tänderna minst tre gånger om dagen, tandtrådar en gång om dagen och använder tungskrapa. Dessutom sköljer jag munnen varje morgon. För mig är det en skön rutin som gör att jag känner mig fräsch.

Kväljning av skrapan

I början var just tungskrapan väldigt obehaglig, jag fick kväljningar av den eftersom man skrapar nära svalget. Det visade sig vara en vanesak, idag har jag inte några problem med den. Jag äter allt, och har insett att det faktiskt inte är födoämnen som vitlök eller lök som gör att man luktar illa. Det handlar om munhygien."

En tungskrapa kan hjälpa. Foto: Getty Images