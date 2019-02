Ny forskning: Redan en minuts träning gör skillnad

Kan en minuts rörelse verkligen spela roll? Ja, ny forskning visar att varje liten rörelse är positiv för kroppen och kan förebygga sjukdom.

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Visste du att den som rör sig 15 minuter varje dag lever i snitt tre år längre än den som inte rör sig alls? Och om du promenerar tio minuter på lunchen får du ihop 45 timmars promenad på ett år?

För träningsinspiratören Leila Söderholm, högaktuell med boken Smygträna – varje minut räknas, är detta inget nytt. Hon har alltid pratat om den lilla rörelsens betydelse för hälsan, och nu finns ­evidensen.

– Färsk forskning bevisar det jag alltid känt – att varje rörelse räknas, berättar hon.

Sitter mer än vi tror

Den svenska hälsostudien Scapis är världens största i sitt slag, där forskarna vill ta reda på hur vår nya livsstil med snabbmat, mer stilla­sittande och en stressigare livsstil påverkar vår hälsa och om den kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Man vill också försöka förstå varför vissa blir sjuka och andra inte.

Bland annat har testpersonerna fått uppskatta hur mycket de sitter under en dag, för att sedan med en accelerometer mäta deras verkliga rörelsemönster. Resultatet var slående: De flesta tror att de inte sitter mer än sex timmar per dygn. Sanningen visar sig vara nio timmar per dygn – vi sitter nästan 60 procent av vår vakna tid!

– Det är helt ofattbart att skillnaden är så stor mellan hur vi tror att vi rör oss och vad verkligheten visar, säger Leila Söderholm.

Nu finns också bevis på att den lilla rörelsen i vardagen spelar stor roll för vår hälsa och att vi måste omvärdera och skilja på vardagsrörelse och träning.

– Du som aldrig tränar men rör på dig dagligen – i ditt hem, på jobbet eller på fritiden – är mer hälsosam än vi tidigare trott. Vi är alla olika i våra kroppar och hjärnor, men gemensamt är att vi mår bra av den lilla rörelsen, den som vi inte ens tänker på, påpekar Leila Söderholm.

– Jag vill inspirera till korta rörelsepauser under dagen som alla kan göra var de än befinner sig i livet. Tröskeln från att inte röra på sig till att resa sig från soffan ska vara minimal. Du blir varken svettig eller behöver byta om.

Men hur håller man fast i en ny vana att röra på sig flera gånger i timmen?

– Att tappa motivationen gör alla, jag också. Därför brukar jag variera min smygträning. Tränar jag med stol en vecka så gör jag köksövningarna en annan. Ett trick är att ställa klockan var 30:e minut för en rörelsepaus.

En minut gör skillnad

Redan vid en minuts lågintensiv rörelse, som att gå på stället eller promenera, påverkas hälsan positivt. Och så fort vi rör oss lite mer, till exempel joggar lugnt i en minut, minskar risken för övervikt, rubbade blodfetter, högt blodtryck och insulinresistens – faktorer som kan orsaka diabetes, hjärt-kärlsjukdom och ökad dödlighet.

Källa: Elin Ekblom Bak, forskare i idrotts­vetenskap.